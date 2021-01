Anklagewahn bleibt

Henry Nicholls / Reuters Freigesprochen und doch noch nicht frei – der alte Sadismus der britischen Upper Classes

Gut, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert wird, schlecht und ein böser Witz, dass er in Haft bleibt. Über die wird am Mittwoch entschieden. Bis dahin hat das Urteil der Londoner Richterin Vanessa Baraitser etwas von dem Sadismus, der dem sogenannten britischen Humor zugerechnet wird: Er widerspiegelt die Arroganz einer seit mittelalterlichen Zeiten nach fast unverändert geltenden Regeln herrschenden Schicht. Deren Justiz ist danach. In diesem Fall heißt das: Die Urheber des Irak-Krieges von 2003, der mit seinen Folgekriegen Millionen Menschenleben gekostet hat, wurden von Assange und seinen Informanten beweiskräftig ertappt. Das mögen sie nicht und machen Schluss mit »cool Britannia« oder ähnlichem PR-Klamauk. Assange wird vorerst wegen Selbstmordgefahr im US-Gefängnis nicht ausgeliefert. Diese Begründung der Richterin zeugt von besonders bösartigem Scherzen. Der vom UN-Menschenrechtsstaat beauftragte Sonderberichterstatter, der Schweizer Nils Melzer, hat mehrfach bescheinigt, dass im britischen Knast psychologische Folter angewandt wird. Sein Name taucht im schriftlichen Urteil nicht auf.

Nach fast elf Jahren Jagd auf Assange weiß, wer es wissen will, was Enthüller von Kriegsverbrechen der »Wertegemeinschaft« zu gewärtigen haben: Verleumdung, akute Lebensgefahr, Isolation, Willkür, juristische Unregelmäßigkeiten und falsche Verdächtigungen – einen Jauchestrom. Wo wie in London die »nationale Sicherheit« der USA Prozessgrundlage auch nach dem Urteil vom Montag bleibt, steht nicht nur jede Aufdeckung eines politischen Verbrechens unter Strafandrohung, es wird auf zivilisatorische Mindeststandards verzichtet. Es geht allein um Rache und Vernichtung, nach Möglichkeit so gesichtswahrend, wie es Frau Baraitser gedeichselt hat. Im antiken Rom ätzte Kaiser Caligula gegen das »Establishment« mit der Drohung, sein Lieblingspferd zum Konsul zu machen. Heute ist, so gesehen, das Pferd US-Präsident und befördert zum Beispiel Nägel und Fahrzeugteile aus Stahl oder Aluminium zu Gefahren für die nationale Sicherheit der USA. Champagner und Käse landen deswegen um ein Haar auf Anklagebänken. Zum herrschenden Humor, also dem der Herrschenden, gehört, das alles wie etwa Heiko Maas mit der Überschrift »Rechtsstaat« oder »Herrschaft des Rechts« zu versehen und sich über den angeblichen Vormarsch des Autoritarismus in der Welt zu ereifern. Denn der ist selbstverständlich für einen Verfechter westlicher Werte ein Verbrechen im Gegensatz zu demokratisch herbeigelogenen Kriegen. Zufall, dass »Querdenker« das ähnlich sehen? Ihre Demonstrationen gegen ein angebliches Demonstrationsverbot, nicht gegen Kriege und Aufrüstung, deuten darauf hin.

Die Richterin in London hatte nichts gegen die Anklage, besser: den Wahn, auf dem sie fußt. Der lässt sich stets gegen Aufklärung und Aufklärer nutzen.