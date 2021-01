Zäher Kampf um Grundrechte

imago images/Becker&Bredel Alles im Blick: Videoüberwachung am Hauptbahnhof in Saarbrücken (30.6.2020)

Während 2020 die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu einer Debatte über den drohenden »Polizeistaat« führten, blieb der Protest bei einer Reihe von erheblichen Einschnitten in die Bürgerrechte oftmals erstaunlich leise.

Erst im Dezember 2020 reichte die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. (GFF) Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen das im April 2019 vom Sächsischen Landtag mehrheitlich novellierte und zum 1. Januar 2020 in Kraft getretene Sächsische Polizeigesetz ein. Konkret wendet sich die Bürgerrechtsorganisation gegen längerfristige Observationen durch Polizeibeamte, den Einsatz verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler sowie von V-Leuten. Auch die durch das Gesetz möglichen Abhör- und Ortungsmaßnahmen außerhalb der Wohnung sowie Datenerhebungen mit Bezug zu Telekommunikation und Internetnutzung lehnen die Bürgerrechtler ab. All diese Maßnahmen seien nach dem neuen Polizeigesetz zulässig, ohne dass eine unmittelbare Gefahr besteht: »Schon wenn die Polizei lediglich annimmt, es könnte sich in der Zukunft eine gefährliche Situation entwickeln – was sich praktisch immer begründen lässt –, kann sie Personen auf vielfältige Weise überwachen«, kritisiert die GFF in einer am 28. Dezember veröffentlichten Stellungnahme.

Da die neuen Befugnisse »Überwachungsmaßnahmen weit im Vorfeld einer konkreten Straftat« ermöglichten, könne »praktisch jede Person Opfer tiefer Grundrechtseingriffe werden«, warnt David Werdermann, Jurist und Verfahrenskoordinator der GFF. Besonders die »intelligente Videoüberwachung«, die ein »deutschlandweites Novum« darstelle, und der nunmehr mögliche Einsatz von Kriegswaffen wie Handgranaten durch die Polizei stoßen den Bürgerrechtlern übel auf. So dürfe die Polizei in Sachsen mittlerweile »nicht nur Videoaufzeichnungen anfertigen, sondern diese auch automatisiert mit polizeilichen Daten abgleichen«. Dies schließe laut der Gesetzesbegründung den Abgleich von besonders sensiblen biometrischen Daten – also die Gesichtserkennung – ein, wodurch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt würde, weil die Maßnahme ohne konkreten Anlass zulässig sei.

Laut Anja Merkel, eine der Klägerinnen gegen das Polizeigesetz, die im Rahmen der mobilen Jugendarbeit im Grenzgebiet arbeitet, kann die intelligente Videoüberwachung schwerwiegende Konsequenzen haben. »Ich kann mich nicht mehr unbefangen bewegen, wenn ich ständig damit rechnen muss, dass die Polizei meine Gesichtszüge erfasst und abgleicht«, sagte die Sozialarbeiterin in einem auf der Internetseite der GFF veröffentlichten Interview.

Sachsen ist nicht das einzige Bundesland mit einem verschärften Polizeigesetz. So klagt die GFF seit Ende November auch gegen die im April 2020 von der Hamburger Bürgerschaft mehrheitlich beschlossene Möglichkeit des dortigen Verfassungsschutzes, mittels des Einsatzes von Trojanern – also staatlicher Schadsoftware – verschlüsselte Kommunikation auszuforschen. Auch gegen die zeitgleich gesetzlich geregelte Möglichkeit der Polizei, mittels Algorithmen Personenprofile zu erstellen, zieht die GFF vor Gericht. »Angesichts der umstrittenen Überwachungspraxis von Geheimdiensten und wiederkehrender Polizeiskandale sind neue Befugnisse für diese Behörden höchst bedenklich. Wie diese Befugnisse in Hamburg geregelt sind, ist darüber hinaus verfassungswidrig«, erklärt Bijan Moini, Jurist und Koordinator in besagtem Verfahren, auf der Internetseite der GFF.

Die Verfassungsbeschwerde, die von der Humanistischen Union Hamburg, den Kritischen Jurastudierenden Hamburg, der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen und der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) unterstützt wird, ist zugleich von bundespolitischer Bedeutung. Schließlich plant die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD, alle Verfassungsschutzbehörden sowie weiteren Nachrichtendienste mit Trojanern auszustatten.

Dass mit dem juristischen Kampf gegen den Abbau von Grund- und Freiheitsrechten und auch außerparlamentarischen Protesten Erfolge erzielt werden können, bestätigte sich in der vergangenen Woche in Bayern. Dort einigten sich CSU und Freie Wähler nach zähen Verhandlungen darauf, das dortige Polizeiaufgabengesetz (PAG) zumindest in einigen wenigen Punkten punktuell zu entschärfen. Vor allem geht es dabei um die Begrenzung polizeilicher Einsatzmöglichkeiten, die mit einer angeblich »drohenden Gefahr« begründet werden. Zukünftig soll die Polizei Einsätze nur noch so begründen können, wenn es um gewichtige Gründe wie etwa den Schutz von Leib und Leben geht.

Ungemach droht hingegen in einer Reihe von Bundesländern, wo es wie in Nordrhein-Westfalen zunehmend zur faktischen Militarisierung der Sicherheits- und Ordnungskräfte kommt. So werden im Rahmen eines zwölfmonatigen Pilotprojektes bei den Polizeibehörden Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Rhein-Erft-Kreis Elektroschockpistolen – sogenannte Taser – eingesetzt. Die vor allem für Menschen, die unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, chemische Drogen konsumieren oder auf die Einnahme von Psychopharmaka angewiesen sind, potentiell lebensbedrohlichen Waffen sollen, falls ihr Einsatz für die Beamten zufriedenstellend verläuft, flächendeckend eingesetzt werden.

Dabei hatten Organisationen wie Amnesty International oder das Komitee für Grundrechte und Demokratie in der Vergangenheit mehrfach auf die Todesfälle hingewiesen, zu denen es vor allem in den USA gekommen ist, wo die Taser regelmäßig eingesetzt werden. Auch in der Bundesrepublik war es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach zu Todesfällen gekommen, die im Zusammenhang mit Taser-Einsätzen durch die Polizei standen. Auch deshalb spricht sich Amnesty Deutschland seit längerem explizit gegen eine allgemeine Einführung des Tasers bei der deutschen Polizei aus und fordert zugleich »strenge Kontrollen für den Handel mit gängiger Polizeiausrüstung einschließlich Handschellen, Pfefferspray und Tasern«. Eine offizielle Erhebung zu Todesfällen infolge des Einsatzes der gefährlichen Distanzwaffen oder von Pfefferspray durch die Polizei lehnen Bundes- und Landesregierungen übrigens bereits seit Jahren ab.