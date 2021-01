Berlin setzt die Duftmarken

imago images/Xinhua Vertrag mit der Volksrepublik war Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft: VW-Werk in Changchun im Nordosten Chinas

In beinahe letzter Minute der deutschen Ratspräsidentschaft konnte es noch geschlossen werden: das Investitionsabkommen, auf das sich die EU und China am 30. Dezember unter dem formellen Titel »Comprehensive Agreement on Investment« (CAI) politisch geeinigt haben. Nach sieben Jahre währenden Verhandlungen steht nun ein Vertrag im wesentlichen fest, der wechselseitige Investitionen zwischen der Union und der Volksrepublik erleichtert und so Voraussetzungen dafür schafft, die wirtschaftlichen Bindungen zwischen beiden Seiten weiter zu intensivieren. In einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten auf scharfe Konfrontation mit China und auf ökonomische »Entkopplung« (»Decoupling«) setzen, ist das politisch recht brisant.

Auf ökonomischer Ebene ist die Einigung auf das CAI folgerichtig, jedoch nicht allzu spektakulär. Folgerichtig, da China mittlerweile zweitwichtigster Handelspartner und einer der bedeutendsten Investitionsstandorte von Unternehmen aus der EU ist – und weil das Land, wie die EU-Kommission in ihren Erläuterungen zu dem Investitionsabkommen festhält, mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern, deren Kaufkraft beständig wächst, ein höchst attraktiver, lange noch nicht ausgereizter Absatzmarkt ist. Was die Kommission nicht erwähnt: Den größten Nutzen aus dem CAI werden wohl deutsche Unternehmen ziehen können, da sie in China präsenter sind als Firmen aus sämtlichen anderen EU-Staaten. So entfielen im Vorkrisenjahr 2019 von den 560 Milliarden Euro, auf die sich der Handel zwischen der Union und der Volksrepublik belief, beinahe 206 Milliarden auf den deutsch-chinesischen Handel. Von den 140 Milliarden Euro, die Firmen aus der EU laut Kommissionsangaben in den vergangenen 20 Jahren in China investiert hatten, stammten laut Statistik der Bundesbank gut 86 Milliarden aus Deutschland. Französische Unternehmen etwa brachten es lediglich auf 25 Milliarden Euro.

Technisch nicht allzu spektakulär ist das CAI, weil es vor allem längst eingeleitete Entwicklungen fest- und fortschreibt, einige hochgesteckte Wünsche der deutschen Wirtschaft aber nicht erfüllt. So wird die Pflicht, Investitionen in der Volksrepublik in Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen zu tätigen, für weitere Bereiche aufgehoben. Schon jetzt darf etwa BASF komplett eigenständig im Land investieren; eine entsprechende Regelung für die Kfz-Branche ist beschlossen. Laut dem CAI werden künftig zum Beispiel auch private Krankenhausbetreiber auf einen einheimischen Joint-Venture-Partner verzichten können. Nach – unter anderem – der Finanzbranche sollen weitere Sektoren für ausländische Beteiligungen geöffnet werden, darunter Clouddienste sowie die Telekommunikation. Chinesische Staatsunternehmen dürfen künftig nicht mehr Lieferanten aus der Volksrepublik bevorzugen, sondern müssen Kaufentscheidungen nach ökonomischen Kriterien treffen. Die Forderung, dass Firmen aus der EU bei öffentlichen Ausschreibungen nicht ausgeschlossen werden dürften – so wie es Huawei jetzt in einer steigenden Zahl an EU-Staaten widerfährt –, wird allerdings nicht erfüllt. Auch werden staatliche Subventionen – anders, als Berlin es wollte – nicht eingeschränkt.

Das CAI ist gegen Ende des Jahres 2020 von der Bundesregierung, die das Abkommen zu einem Schwerpunkt ihrer EU-Ratspräsidentschaft erklärt hatte, regelrecht durchgepeitscht worden – ganz in Übereinstimmung mit den Interessen der deutschen Industrie, für die das China-Geschäft teils existentielle Bedeutung besitzt. Bei diversen anderen EU-Regierungen hat das für Unmut gesorgt. Paris etwa war verärgert, weil in der Union – wieder einmal – deutsche Interessen bedient werden, während französische regelmäßig ausgebremst sind, zuletzt beispielsweise im Streit um Türkei-Sanktionen. Präsident Emmanuel Macron ließ sich allerdings einfangen, indem ihm zugestanden wurde, neben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Repräsentantin der deutschen Ratspräsidentschaft, an der Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping anlässlich der Einigung auf das Abkommen teilzunehmen. Diese Extrawurst wiederum stieß der bei der Videokonferenz nicht vertretenen italienischen Regierung sauer auf. Rom hatte ohnehin zu bremsen versucht: eine kleine Revanche wohl dafür, dass Deutschland im März 2019 Italiens Anbindung an Chinas »Neue Seidenstraße« zu verhindern versucht und im März 2020 chinesische Covid-19-Hilfslieferungen für das Land heftig attackiert hatte. Beides müsse verhindert werden, da es Beijings Einfluss in Europa stärke, war jeweils in Berlin zu hören. Kooperation mit China ist demnach nur erwünscht, wenn die Bundesrepublik profitiert.

Auch bei kleineren EU-Staaten macht sich, wie ein EU-Diplomat gegenüber dem Onlineportal Politico Europe klagte, »eine Menge Frustration über die Art und Weise« breit, wie bei der Durchsetzung des CAI »die Kommission benutzt worden« sei, um deutschen Interessen zu dienen. Berlin habe sich in Brüssel nicht nur auf Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und deren Kabinettschef Björn Seibert stützen können, sondern auf weitere hochrangige EU-Funktionäre, insbesondere auf Sabine Weyand, die einflussreiche Leiterin der Generaldirektion Handel, und auf Michael Hager, den Kabinettschef von Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis – alles mächtige Figuren des gut geschmierten »deutschen Motors« in Brüssel, stellte Politico Europe fest. »Wenn sich Deutschland zu stark einschaltet, haben die kleineren EU-Staaten nichts zu sagen«, konstatierte der erwähnte EU-Diplomat: »Ist das die Art und Weise, wie die EU nach dem Brexit funktioniert?« Die Antwort hat er damit wohl selbst gegeben.