Über die erste Staffel der Serie »The Wilds« teilt Amazon Prime folgendes mit: »Eine Gruppe von Teenagerinnen, mit unterschiedlichen Herkünften, müssen um ihr Leben kämpfen, nachdem ihr Flugzeug abgestürzt und sie auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Einerseits geraten die Mädchen immer mehr aneinander, bauen andererseits aber auch eine immer stärkere Bindung auf, je mehr sie sich kennen lernen.«

Aber der Reihe nach. Es geht also um Teenagerinnen, die neben männlichen und weiblichen Teenagern anscheinend eine eigene geschlechtsspezifische Gruppe bilden, und diese Gruppe, so steht es da, »müssen um ihr Leben kämpfen«. Es handelt sich zudem um Teenagerinnen »mit unterschiedlichen Herkünften«, was vermutlich besagen soll, dass diese Mädchen keine eineiigen Neunlinge sind. Wenn zwei oder mehr Menschen eine unterschiedliche Herkunft haben, würde es zwar genügen, von einer unterschiedlichen Herkunft zu sprechen, aber der Plural »Herkünfte« klingt natürlich allemal besser. Was aber ist mit dem Flugzeug, das abgestürzt »sind«, so dass die Gruppe um ihr Leben kämpfen müssen?

»Ma waaß es net«, wie der Hesse sagt, und man muss es auch nicht wissen. Das Ganze ist nur einer von Millionen dissonanten Froschlauten aus den Mediensumpfgebieten, und er kulminiert in der Wortfolge »kennen lernen«. Einst hieß es »kennenlernen«, bis die Rechtschreibreformer dieses Verb in zwei Teile rissen, was sie später wieder rückgängig zu machen versuchten. Der Duden empfiehlt jetzt die Schreibweise »kennenlernen«, lässt aber auch »kennen lernen« gelten. Das gute alte Tuwort »spazierengehen« kennt der Duden hingegen überhaupt nicht mehr, und er sträubt sich auch gegen die Verben »stehenbleiben« und »hängenbleiben« und empfiehlt für alle Fälle »stehen bleiben« und »hängen bleiben«, obwohl es nicht gleichgültig ist, ob etwas stehenbleibt oder stehen bleibt beziehungsweise hängenbleibt oder hängen bleibt. Darauf hat der Germanist Theodor Ickler hingewiesen: »Wer stehenbleibt, kommt zum Stehen; wer dagegen stehen bleibt, steht weiterhin. Während ich an der Türklinke hängenbleibe, sagt man von einem Bild, dass es hängen bleibt, wo es hängt.«

Es war einmal! Doch mit solchen feinen Unterschieden müssen wir uns ja zum Glück nicht mehr befassen, seit der Rat für deutsche Rechtschreibung hier eingeschritten ist. Und sollten wir deswegen trotzdem noch einmal aneinandergeraten, werden wir andererseits hoffentlich eine desto stärkere Bindung aufbauen, je näher wir uns dabei kennenlernen.