Die rote Partei

imago/United Archives International/Topfoto Ära der Volksfront: Maurice Thorez bei einer Rede (Paris, März 1937)

Geschichte, hat der russische Historiker Michail Pokrowski einmal gesagt, »ist eine in die Vergangenheit gekehrte Politik«. Das wird insbesondere im Vorfeld runder Jahrestage deutlich – so wie in Frankreich gegen Ende des Jahres 2020, als an den 100. Jahrestag der Gründung der französischen kommunistischen Partei erinnert wurde. Zum Jubiläum des PCF sind mehrere Bücher erschienen. An sich ist das erfreulich: Das Thema kehrt nach langer Abwesenheit in die Buchhandlungen zurück.

Das hat sicherlich auch mit der Entwicklung des PCF in den vergangenen Jahren zu tun. Nach einer langen Geschichte politisch-programmatischer Neuausrichtung hin zur Sozialdemokratie und zum Linksliberalismus gibt es eine Reihe von Anzeichen dafür, dass die Partei versucht, ihre verlorene Identität wiederzufinden. Anders als viele andere kommunistische Parteien in Europa muss sie dabei auch nach mehreren Jahrzehnten des scheinbar unaufhaltsamen Niedergangs nicht am totalen Nullpunkt anfangen: Mit knapp 50.000 Mitgliedern, 651 Bürgermeistern und 12 Sitzen in der Nationalversammlung ist der PCF immer noch eine der größten kommunistischen Parteien in Europa.

Beinahe schizophren

Unter den drei hier vorzustellenden Neuerscheinungen enttäuscht der von Roger Martelli herausgegebene Band »Le Parti rouge. Histoire du PCF 1920–2020«. Trotz materialreicher Analysen zur Sozialstruktur der Partei und ihrer Wahlerfolge steht das Buch insgesamt exemplarisch für die antikommunistische Geschichtserzählung, die spätestens seit den 1980er Jahren auch in Frankreich für große Teile der akademischen Intelligenz verbindlich ist: Die Bolschewiki werden als Dilettanten und die Oktoberrevolution als »jakobinisches Abenteuer« dargestellt, der UdSSR wird eine isolationistische Politik beim Aufbau des Sozialismus in einem Land vorgeworfen, nur um ein paar Zeilen weiter unvermittelt und beinahe schizophren »die Expansion des Sowjetsystems«, den »Revolutionsexport« und die Politik der »Hand Moskaus« anzuprangern.

Bei der Analyse des Rückgangs der kommunistischen Wählerstimmen bei den Präsidentschaftswahlen von 21 (1969) auf 1,9 Prozent (2007) und der Hinwendung von Teilen der ehemaligen PCF-Wählerschaft zum rechten Parteienspektrum werden wichtige Wegmarken ausgeblendet, darunter die Auflösung der Betriebsgruppen der Partei durch den damaligen Nationalsekretär Robert Hue im Jahr 2002. Schaut man sich den politischen Lebenslauf von Martelli, der bis 2010 PCF-Mitglied war, näher an, überrascht das nicht. Seine jungen Jahre fielen in die Ära des Eurokommunismus. Die »Reformbereitschaft«, also die Sozialdemokratisierung der Partei, war ihm stets zu inkonsequent.

Das Buch »Le parti des communistes« des Historikers Julian Mischi ist deutlich interessanter. Von einem syndikalistischen Standpunkt aus kritisiert er überwiegend zutreffend die unzureichende Präsenz von Kommunisten in der Arbeiterbewegung und die nach und nach üblich gewordene Konzentration der politischen Aktivität auf das Vorfeld von Parlamentswahlen. Damit steht er dem Ansatz der aktuellen Parteiführung um Nationalsekretär Fabien Roussel recht nahe. Auch in der politischen Praxis zeigt sich, dass an dieser Kritik etwas dran ist. Die Kommunisten waren mit ihrer neuen Taktik die einzige politische Kraft, der eine Zusammenarbeit mit der »Gelbwesten«-Bewegung gelang. Der Jugendorganisation der Partei unter Leitung von Leon Deffontaines gelang es, Tausende neue Mitglieder zu gewinnen und viele inaktiv dahinsiechende lokale Parteigruppen wiederzubeleben.

Tagebuch von Thorez

Die bemerkenswerteste Neuerscheinung zur Geschichte des PCF, auf die hier ausführlicher eingegangen werden soll, ist das Tagebuch des legendären Generalsekretärs Maurice Thorez. Thorez, 1900 in dem nordfranzösischen Bergbaustädtchen Noyelles-Godault als Sohn eines Bergarbeiters geboren, stand von 1930 bis zu seinem Tod 1964 an der Spitze des PCF. Im Laufe seines politischen Lebens machte sich Thorez tagebuchähnliche Notizen. Einige werden in den Beständen des »Komintern-Archivs« im Russischen Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte (dem ehemaligen Zentralen Parteiarchiv des Instituts für Marxismus-Leninismus des ZK der KPdSU) aufbewahrt. Andere befinden sich im französischen Nationalarchiv. Das Tagebuch, das Thorez von 1952 bis an sein Lebensende führte, entstand infolge einer Therapie nach einer halbseitigen Lähmung: Die Ärzte hatten dem Generalsekretär geraten, den Tagesablauf festzuhalten, um Überarbeitung zu vermeiden.

Die Form des Tagebuchs, das mit kurzen Einträgen begann, veränderte sich im Laufe der Zeit, wobei die tagespolitischen Kommentare umfangreicher wurden. Sie kreisen um mehrere große Themen: politische Lage, taktische Analysen, aktuelle Ereignisse und sowjetisch-französische Beziehungen. Dazu kommen fast tägliche Einträge mit Bezug zur Familie, vor allem zu den Kindern und Enkelkindern. Interessant sind natürlich auch seine Aufzeichnungen über Gespräche etwa mit Walter Ulbricht oder Ho Chi Minh.

Das Tagebuch zeigt die einstigen Stärken der kommunistischen Bewegung in Frankreich: Die Kommunisten standen an der Spitze der Arbeiterklasse und der intellektuellen Avantgarde. Thorez war mit Pablo Picasso, Louis Aragon, Elsa Triolet, Nadia Léger und Georges Bauquier befreundet. Aufschlussreich sind die Aufzeichnungen auch für den Nachvollzug des Prozesses der Formulierung der Parteilinie. Ziel des PCF zu Zeiten von Thorez war es, eine Arbeiterdemokratie zu errichten – eine Diktatur des Proletariats. Die Tagebuchaufzeichnungen von Thorez zeigen seine radikale Ablehnung jeder Kompromisspolitik und der Ideologie des »demokratischen Sozialismus«. Das Tagebuch belegt auch die enorme Autorität des Generalsekretärs. Thorez nahm bis zuletzt an den Sitzungen der Nationalversammlung teil. Er legte großen Wert auf jede öffentliche Rede, und er überlegte sich jedes Wort genau.

Zeugnis der Solidarität

Schließlich ist das Tagebuch von Thorez ein Zeugnis der Solidarität französischer und sowjetischer Kommunisten. Die bewährte sich auch in Situationen wie der Doppelkrise von 1956, in der die meisten kommunistischen Parteien Westeuropas angesichts der »Geheimrede« Chruschtschows und des antikommunistischen Aufstandes in Ungarn unter dem enormen politischen und medialen Druck erstmals wirklich ins Schlingern gerieten. Das Tagebuch zeigt, dass diese Verbundenheit bei Thorez echt und nicht erzwungen war; es zeigt auch, wie die PCF-Führung immer wieder neu für die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion optiert hat.

Thorez tat das, obwohl er mit Chrusch­tschows Rede auf dem XX. Parteitag nicht einverstanden war: Ihn störte dessen Umgang mit dem Problem des Personenkults um Josef Stalin; frühzeitig warnte er vor einer Spaltung und Schwächung der internationalen kommunistischen Bewegung infolge dieses Parteitags. Interessant ist, dass Thorez am 23. April 1956, zwei Monate nach seinem Besuch des Parteitages, auf Russisch in sein Tagebuch schreibt: »Ich lese den elften Band von Stalins Werken«. Am 30. April notiert er sich eine Stelle über die unzureichende Kritik an den »Führern« der Arbeiterklasse: Die könne »dazu führen, dass die Führer überheblich werden und sich für unfehlbar halten (…). Es ist klar, dass dies zu nichts anderem führen kann als zum Untergang der Partei«.

Auch die antikolonialen Aktivitäten von Thorez sind von besonderem Interesse. Er hatte früh verstanden, wie wichtig dieses Thema für die Stellung der Partei im Land und in der internationalen kommunistischen Bewegung ist. Er war es, der die Initiative ergriff und die sowjetische Führung überzeugte, dem antikolonialen Kampf in Algerien, Marokko und Tunesien größere Aufmerksamkeit zu schenken und die Kommunisten in diesen Ländern zu unterstützen.

Das Tagebuch von Thorez enthält keine spektakulären, gegen die Partei verwendbaren »Enthüllungen«, auf die der eine oder andere in Frankreich gehofft haben dürfte. Es ist ein Zeugnis für die einstige globale Bedeutung der internationalen kommunistischen Bewegung und ihre – lange verlorene – organisatorische Stärke. Es ist zugleich ein wichtiges Dokument der kreativen Anwendung des leninistischen Parteikonzepts und der politischen Taktik einer kommunistischen Partei. Als solches ist es nicht nur für die neue Führung des PCF und die heranwachsende Generation der französischen Kommunisten von Interesse. Eine Übersetzung ins Deutsche wäre den Aufzeichnungen von Thorez zu wünschen.