In den Schredder

Zu jW vom 19./20.12.: »Armutsregime brechen«

Mit Unverständnis muss man das von der Diakonie vorgestellte Konzept für eine Reform von Hartz IV zur Kenntnis nehmen. Existenzminimum erhöhen, aber zugleich den Abstand zu den niedrigen Reallöhnen wahren? Diese flache Berechnung ist genau der unmenschliche Ansatz unserer erzkonservativen Regierung. Hartz IV und die momentane Arbeitsmarktpolitik sind in ihrer Gänze eine Kriegführung gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft und das Proletariat. Eine sofortige Lösung könnte nur darin bestehen, dass die Leiharbeit, die befristeten Arbeitsverträge, die zweifelhaften Haustarife, kurzum: der gesamte Niedriglohnsektor, auf ein Minimum beschränkt werden. Reallöhne sollten der tatsächlichen Schaffenskraft der Arbeiter angeglichen werden. Wenn überhaupt, müsste das Arbeitslosengeld (ALG) II der ermittelten Armutsgrenze von circa 1.100 Euro angepasst werden. Nur dann würde ein Mindestmaß an Teilhabe ermöglicht. Mittelfristig wäre es besser, eine grundlegende Neuregelung des ALG II anzugehen. Das Konstrukt von Peter Hartz ist und bleibt ein perfide ausgedachtes Räderwerk und gehört in den Schredder. Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010 muss die Regelsatzermittlung transparent, sachgemäß und realitätsgerecht erfolgen. Richtig! Anders gesagt, die Gesetzgebung muss so gestaltet sein, dass ein engmaschiges soziales Netz entsteht, das wirklich Menschen auffängt und tragen kann. (…)

Alexander Klinger, per E-Mail

Geld oder Leben

Zu jW vom 30.12.: »Deutsche Klinikpolitik«

Nach Presseberichten vom 29. Dezember 2020 warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor Engpässen bei Gehälterzahlungen und fordert staatliche Zuschüsse. Da lohnt sich mal wieder der Blick auf ein zu weit privatisiertes Gesundheitswesen. Private Krankenhauskonzerne wie Helios oder Asklepios wollen weiter Dividende an Aktionäre zahlen – aber keinen Cent mehr fürs Personal. Kirchliche Konzerne verweigern teilweise weiter Tarifverträge mit DGB-Gewerkschaften, und selbst öffentliche Krankenhäuser wie das Klinikum der Region Hannover bleiben weiter unter dem Diktat der Betriebswirtschaft. Gewerkschaftliche Forderungen etwa nach einem Mindestpersonalbestand auf den Stationen wurden nicht umgesetzt. Das privatisierte Gesundheitswesen ist krank und wurde in der Pandemie nicht gesünder. Die Pandemiebekämpfung konzentriert sich seit Monaten auf die Kontrolle der Bevölkerung. So wurden lediglich die Gesundheitsämter eben dafür aufgerüstet. Die gesamten Maßnahmen gegen Corona folgen dem Schema: Arbeit und Konsum hui, Feiern, Kultur, Vergnügen pfui. Meine Akzeptanz gegenüber der Pandemiebekämpfung würde wachsen, wenn ich endlich eine Abkehr von der Privatisierung im Gesundheitswesen erkennen könnte. Denn ein kapitalistischer Markt bringt im Gesundheitswesen sicher Gewinne, aber eben keine Gesundung. Nebenbei würde ein System mit Polikliniken und staatlich angestellten Ärzten auch die Versorgung ländlicher Gebiete verbessern. Freie Kaufleute mit Medizinstudium können dies offensichtlich nicht.

Volker Ritter, medizinisch-technischer Radiologieassistent

Im Dienst der Wirtschaft

Zu jW vom 30.12.: »Absage an Sonderrechte«

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagt, »dass alle gegebenenfalls darunter leiden, dass einige wenige sich nicht impfen lassen wollen«. Und was ist mit einer bestimmt nicht niedrigen Zahl von Allergikern? Ich darf mich zum Beispiel nicht einmal gegen Grippe impfen lassen. Meine Hausärztin verweigerte mir das auch in diesem Jahr, weil ich vor 15 Jahren schockartig reagiert hatte. Und wenn sich laut Umfragen ein Viertel der Ärzteschaft skeptisch gegenüber dem Impfstoff gegen SARS-2 verhält, so sollten die Politiker sich nicht wie Bedienstete von Biontech verhalten. Darauf läuft es doch irgendwie hinaus. Die Aktie der Firma ist von zehn Euro im Oktober 2018 um das 50fache gestiegen. Schweigen herrscht gegenüber den russischen wie chinesischen Impfstoffen, die um ein Vielfaches preis- und lagerungsgünstiger sind. (…) Wer nimmt sich also Sonderrechte heraus, und wer hat die Debatte überhaupt ausgelöst? Doch die Politiker im Dienste der Wirtschaft.

E. Rasmus, per E-Mail

Psychologischer Tunnelblick

Zu jW vom 30.12.: »Nachschlag: Bitte keine Fakten«

Gut, dass Sie diese Thematik aufgreifen. Emotionen gehören zum wichtigsten Analysematerial des Psychologen. Sie sind Bestandteil des Erfassens einer Persönlichkeit. Jedoch birgt dies leider allzu häufig die Gefahr, dass der Psychologe sowohl die Realität wie auch das rationale Erfassen der Realität vernachlässigt. In unserem Berufsstand nennen wir das Betriebsblindheit. Sie besteht in einer einseitigen Überbewertung von Gefühlen. Jeder Mensch lebt mit seiner Umwelt in einer sowohl rationalen, realistischen wie gefühlsmäßigen Verbindung. In der Psychose verlässt sie/er die Rationalität, sie/er flüchtet in den Wahn. Wer nun wie auch der Schweizer Historiker Daniele Ganser die »Angst vor Corona« in den Mittelpunkt des aktuellen Coronaempfindens und des aktuellen Versuchs, diese Pandemie zu überwinden, stellt, liegt meines Erachtens nach falsch. Er reduziert das Gesamtgeschehen um Corona auf Emotionen. Jeder, der in der ärztlichen Versorgung von erkrankten Menschen tätig ist, kennt die Realität sicher besser.

Dr. Barbara Hug, Psychologin

Ausgequetschte Zitronen

Zu jW vom 28.12.: »Armut auf Mallorca nimmt stark zu«

Es darf also geraten werden, wohin die in Jahrzehnten auf Kosten der Einheimischen und der Natur im Kolonialstil »geschürften« gigantischen Profite aus dem zerstörerischen Massenterrorismus wohl geflossen sein dürften. Wer sich Heuschrecken an den Tisch holt, darf sich nicht wundern …

Reinhard Hopp, per E-Mail