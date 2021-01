imago images/YAY Images Kunden des Kreditinstituts dürften in den vergangenen Tagen lange und vergeblich durchgeklingelt haben

Vier Verhandlungsrunden – und kein abschlussfähiges Tarifangebot. Ein Ergebnis gibt es trotzdem: Streik der Beschäftigten in den Callcentern der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden DB direkt. Seit Sonnabend morgen hängen Kunden immer wieder in der Warteschleife, Anfragen bleiben unbearbeitet. Bis Mittwoch morgen sechs Uhr soll das nach dem Willen von Verdi und dem Deutschen Bankangestellten-Verband (DBV) so bleiben.

In den Vertriebs- und Servicecentern, wie sie firmenoffiziell heißen, arbeiten etwa 650 Menschen im Schichtsystem, rund 350 in Essen und 300 in Berlin. Die Callcenter-Beschäftigten zählen zu den Geringverdienern, gewissermaßen zum Prekariat beim Bankenriesen.

Eine erste Streikphase gab es bereits vor Weihnachten, nun legten die beiden Gewerkschaften zeitlich abgestimmt nach. »Rund zwei Drittel der Beschäftigten hatten Mitte Dezember gestreikt«, sagte Roman Eberle, Verdi-Sekretär im Fachbereich Finanzdienstleistungen in NRW und Streikleiter, am Sonnabend im jW-Gespräch. Es ist auch jetzt wieder ein Arbeitsausstand unter Coronabedingungen. Keine Proteste am Arbeitsplatz, keine öffentlichen Kundgebungen. »Wir haben unsere Kollegen aufgefordert, zu Hause zu bleiben und sich nicht in die Banksysteme einzuloggen, soweit sie im Homeoffice arbeiten«, so Eberle.

Ein »stiller Streik« also. Information, Diskussion und Koordination laufen über virtuelle Kanäle, in Whatsapp-Gruppen etwa, erzählte der Streikleiter. Die Forderungen für einen Tarifabschluss sind klar: sechs Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten rückwirkend ab dem 1. April 2020, mindestens aber 150 Euro brutto monatlich. Die Offerte der DB direkt sieht nach Gewerkschaftsangaben 1,5 Prozent Gehaltserhöhung ab dem 1. November 2020 und weitere 1,5 Prozent ab 1. Januar 2022 vor. Unzumutbar, finden die Arbeitervertreter. Die Gegenseite reagierte Verdi zufolge mit Unverständnis auf die Ablehnung. Demnach behaupteten die Verhandlungsführer des Kreditinstituts, »ein sehr, sehr gutes Angebot« vorgelegt zu haben. Eine Konzernsprecherin wollte sich am Sonntag auf jW-Nachfrage »in Anbetracht der laufenden Verhandlungen nicht zu diesem Thema äußern«.

Ein weiterer Knackpunkt ist das 13. Monatsgehalt. Hierzu präsentierte DB direkt einen Stufenplan: Bis 2025 sollen Beschäftigte in Einhundert-Euro-Schritten dann 500 Euro erhalten, anschließend würde eine Erhöhung »bis zum vollen Monatsgehalt« erfolgen. Indes mit nicht näher definierten »Kompensationen zur Vermeidung bestehender Kostenbelastungen durch entsprechende tarifliche Regelungen«, wie Verdi in ihrer Tarifinfo jüngst kritisierte. Kurzum: Ein Plan mit Fallstricken und für den Sankt-Nimmerleins-Tag.

Die Streikphasen fallen in eine Zeit geschlossener Bankfilialen, corona- und jahreszeitenbedingt. Ideal, um Druck aufzubauen, da zahlreiche Kunden Callcenter verstärkt kontakten, weiß Eberle. Nur: Wirken die Arbeitskampfmaßnahmen, sind telefonische oder Onlineberatungen eingeschränkt? »Der Streik hat in den Centern zu enormen Arbeitsausfällen geführt, das Servicelevel ist deutlich gesunken«, sagte Eberle.

Richtig ist aber auch: Die Unternehmensführung bewege sich momentan nicht, sagte Sigrid Betzen, Streikleiterin und Bundesgeschäftsführerin des DBV, am Sonnabend gegenüber jW. »Dafür sind unsere Mitglieder um so engagierter, die Stimmung unter den Streikenden ist gut.« Der DBV – aus der Tradition der liberalen Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereinen kommend –, ist mit einem nahezu identischen Forderungskatalog wie Verdi in die Tarifgespräche gegangen. Gleichfalls ergebnislos. Beide Organisationen führten ihre Verhandlungsrunden parallel, aber unabhängig voneinander, betonten Eberle und Betzen unisono. Auftakt und Länge der Streiks stimme man jedoch ab, so Betzen. Das koordinierte Vorgehen erhöhe die Chance, tarifpolitisch erfolgreich zu sein. »Die DB direkt sollte endlich einlenken und ein akzeptables Angebot liefern.«

Verdianer Eberle wirkte zuversichtlich. »Wir sind im alten Bereich der Deutschen Bank organisatorisch stärker geworden.« Die Konzernspitze beobachte genau, wie sich Verdi außerhalb der »Bastion Postbank« entwickelt, vermutete er. Der Ausgang des aktuellen Ausstands werde ein Signal für die gesamte Bankbelegschaft sein. Aber immer der Reihe nach: »Zunächst brauchen wir einen langen Atem, um unsere Tarifforderungen bei der DB direkt durchzusetzen«, so Eberle.