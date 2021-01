Hype um Kryptowährungen

Wolfgang Rattay/REUTERS Nur Bares ist Wahres? Mittlerweile plant auch die EZB die Einführung eines digitalen Euros

Die älteste Digitalwährung der Welt, der Bitcoin, hat schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel. Dennoch war E-Geld lange ein Nischenprodukt und die Debatte darüber etwas für Experten. Erst die enormen Kursschwankungen 2017 haben ihm eine breitere öffentliche Aufmerksamkeit beschert – vor allem unter Spekulanten. Bezahlen will bislang kaum jemand damit. Zu lückenhaft ist der Regulierungsrahmen, zu instabil der Wechselkurs.

Doch mit Corona bekommen die Digitalisierung im allgemeinen sowie Digitalgeld im speziellen einen unerwarteten Schub: Kontaktloses Zahlen ist in Hinblick auf die Infektionsgefahr sicherer. Der Zuwachs beim Onlinehandel tut sein übriges. Zugleich verliert das Bargeld an Bedeutung. In einigen EU-Staaten, insbesondere in Schweden, gibt es Gegenden, in denen weit und breit kein Geldautomat mehr zu finden ist. In Südeuropa waren Erleichterungen für bargeldlose Bezahlverfahren stets Teil der Troika-Programme, die im Zuge der Euro-Krise an die Bewilligung von Finanzhilfen gekoppelt worden waren. Auch die Abschaffung kleinerer Münzen wird regelmäßig propagiert.

Doch wenn das Bargeld dem Digitalgeld weitgehend weicht, wäre das nicht einfach ein neutraler Übergang von einem altbackenen auf ein modernes Zahlungsmittel. Währungen und Zahlungssysteme zu kontrollieren bedeutet Macht. Deshalb wetteifern Staaten und Big-Data-Konzerne um führende Positionen auf den neuen Geldmärkten. Auch in der EU wird mittlerweile über die Ausgabe einer elektronischen Variante des Euros diskutiert.

Vorsprung Chinas

Auf die Agenda gesetzt hatte das Thema die neue Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde. Während ihr Vorgänger Mario Draghi noch im Sommer 2018 gegenüber dem EU-Parlament mitgeteilt hatte, die Ausgabe eines digitalen Bargeldersatzes sei nicht geplant, forderte Lagarde nach ihrem Amtsantritt, die Zentralbank solle bei dem Thema vorangehen. Mittlerweile arbeitet eine sogenannte Taskforce an einem Konzept zur Einführung einer E-Währung für die Euro-Zone. Im Rahmen einer hochrangigen Konferenz dazu hatte im Oktober dieses Jahres auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) »Fortschritte« bei den europäischen Bemühungen und »schnelle Entscheidungen« gefordert.

Die plötzliche Eile der Finanzpolitiker und Notenbanker in Euro-Land dürfte unter anderem auf den Vorsprung Chinas zurückgehen. Dort befindet sich staatliches Digitalgeld bereits im Umlauf, wenn auch bislang nur auf lokaler Ebene im Rahmen eines Pilotprojektes. Sollte es Beijing aber gelingen, sich auf dem digitalen Geldmarkt international zu etablieren, wäre das ein wichtiger Punkt im Wirtschaftskrieg mit den USA, den Washington 2019 vom Zaun gebrochen hatte. Eine von China kontrollierte Digitalwährung würde es den USA erschweren, die Dominanz des Dollars zur Durchsetzung geo- und wirtschaftspolitischer Interessen zu nutzen.

Auch die EU hatte die Folgen der Dollar-Dominanz zuletzt mehrfach zu spüren bekommen, etwa bei den erfolglosen Versuchen, den Zahlungsverkehr mit dem Iran trotz US-Sanktionen aufrechtzuerhalten. Diese Erfahrungen dürften ebenfalls dazu beitragen, dass Brüssel beim globalen Hype um Kryptowährungen mitmischen will.

Facebook und Co.

Die USA wiederum sind darum bemüht, den Gefahren für ihre geldpolitische Vormachtstellung zu begegnen, indem sie die im Herbst von Libra auf Diem umbenannte Facebook-Währung möglichst weitgehend unter Regierungskontrolle bringen. Schließlich handelt es sich dabei um jene Digitalwährung, die derzeit wohl das größte Potential hat, zeitnah eine weltmarktbeherrschende Stellung einzunehmen. Dass die US-Regierung über die Macht verfügt, große Konzerne unter ihre Kontrolle zu bringen, wenn die nationalen Interessen dies erforderlich machen, hat sie vielfach bewiesen. Die jüngsten Personalentscheidungen der Libra- bzw. Diem-Stiftung sprechen dafür, dass Washington auch diesmal erfolgreich ist. So war etwa der heutige Diem-Chef Stuart Levey noch bis Mai 2020 als Staatssekretär im US-Finanzministerium tätig. Im April wurde in der Schweiz die Zulassung als Zahlungsmittel beantragt. 2021 soll die Währung an den Start gehen.

In der EU gibt es noch keine Einigkeit zum Umgang mit dieser Entwicklung. Im September war bekanntgeworden, dass die Kommission plant, bis 2024 einen Regulierungsrahmen für private Digitalwährungen zu entwickeln. Gleichzeitig hatten allerdings fünf Mitgliedstaaten, darunter Deutschland und Frankreich, ein Verbot privater Kryptowährungen ins Spiel gebracht. Die Stabilität der Finanzmärkte müsse sichergestellt werden, hatte Scholz betont. Laut seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire ist nur die EZB für die Ausgabe von Währungen zuständig. Dieses Prinzip dürfe nicht unterlaufen werden.

In der Tat: Sollte es Big-Data-Konzernen – nicht nur Facebook ringt mit seinen Partnern um einen guten Platz auf dem E-Geld-Markt – gelingen, eigene Zahlungsmittel in Konkurrenz zu staatlich emittiertem Geld zu etablieren, würde deren ohnehin enormes Machtpotential weiter anwachsen. Sie könnten jeden Zahlungsvorgang ihrer Kunden nachvollziehen und kontrollieren, mit den Daten Handel treiben, den Wert ihrer eigenen Währung manipulieren und sich staatlichen Regulierungsmöglichkeiten entziehen.