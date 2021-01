Lehrerverband: Klare Regeln für Schulbetrieb

Köln. Der Deutsche Lehrerverband fordert eine bundeseinheitliche Regelung für den Schulbetrieb in der Coronapandemie. Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die brandenburgische Ressortchefin Britta Ernst (SPD), müsse »endlich einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen« in Kraft setzen, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Portal Ntv.de am Sonntag. Die KMK will am Montag über das weitere Vorgehen beraten. Der Stufenplan müsse klar regeln, wie der Schulbetrieb abhängig vom Inzidenzgeschehen zu organisieren sei. »Bis heute fehlen an den meisten Schulen Raumluftfilteranlagen, bis heute haben die Bundesländer den Lehrern keine ausreichende Anzahl an FFP2-Masken zur Verfügung gestellt«, beklagte er. »Und so, wie es aussieht, werden auch bei den Impfungen die Lehrkräfte bis weit in die Jahresmitte hinein noch warten müssen, bis sie drankommen.« (AFP/jW)