jW

Rätselhafte Aufklärung

Zu jW vom 16.12.: »Kultur und Barbarei«

Reiseberichte wie dieser könnten und sollten ausgebaut werden zu einer möglichen Antwort auf die Frage, warum die Aufklärung des 18. Jahrhunderts – sie hatte ja in Weimar eine Hochburg – zum Völkisch-Rassistischen geführt hat und nicht zu dem Menschenfreundlichen, Weltmännischen und Naturfreundlichen, das Alexander von Humboldt, Goethe und Schiller, die sich in Weimar regelmäßig getroffen haben, verkörperten. Warum also Darwin obsiegte und nicht das zwischen Teil und Ganzheit wechselnde Denken von Humboldts. Und warum der Darwinismus bis heute in der Naturwissenschaft Standard ist, obwohl er antiökologisch und gegen das durch menschliche Vernunft erreichbare Humane ausgerichtet ist und die Evolution nicht erklären kann! Ausgebaut in Richtung Geschichte der Orte, der Städte, der Personen und ihrer Ideen könnten vermutlich viele Menschen erreicht werden, die an Geschichte – dank des deutschen Bildungssystems und der Modernität um jeden Preis – meistens nicht soviel Interesse haben. (…) Man kann heute nicht mehr über Soziales, über den Egoismus der Reichen oder über den Kapitalismus überhaupt schreiben, ohne beständig auf die Relativität des Klassengegensatzes in Anbetracht des uns alle betreffenden Konflikts mit der Natur hinzuweisen. Letzterer ist viel fundamentaler und älter und verlangt daher zur Aufklärung vor allem Geschichtswissen in Verbindung mit den Orten und Personen, die in ihrem Hin und Her für Kultur und Barbarei gesorgt hatten – aber bisher nicht für eine Aufhebung beider in einer allen – auch der Natur – zuträglichen Lebensweise und Politik. Warum die Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit ihren neuen Fundamenten der Erkenntnis und Werten des Menschlichen und Solidarischen nicht zur Zivilisierung des Kapitalismus, sondern zu seiner Enthemmung geführt hat, wurde keinesfalls durch Marx aufgeklärt, sondern ist bis heute ein Rätsel und konnte auch nicht durch die »Dialektik der Aufklärung« (Buchtitel von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno; jW) enträtselt werden, wenngleich die Aufklärung, praktisch verstanden, als mehr oder weniger fehlende emanzipative Volksbildung eine zentrale Rolle dabei gespielt haben müsste.

Hans Wöcherl, per E-Mail

Ross und Reiter

Zu jW vom 24.–27.12.: »Kuscheln mit Erdogan«

Ein weiteres Mal wird die türkische Regierung kritisiert. Dazu gibt es regelmäßig Anlass. Problematisch ist dies allerdings, wenn (…) die Verhältnisse auf dem Kopf stehend dargestellt werden. So bezeichnet der Autor die Politik der deutschen Bundesregierung als »Kuschelkurs gegenüber Ankara« und behauptet, dieser »strategische Imperativ der deutschen Türkei-Politik gilt mehr als ein Jahrhundert unverändert«. Die deutsche Regierung schaut bei Menschenrechtsverletzungen in der Türkei weg, um ihre Interessen nicht zu gefährden? Der Schurkenstaat Türkei und die menschliche Bundesrepublik? Wer ist hier Ross und wer Reiter? Fakt ist, dass die deutsche Politik in Sauereien, die von der türkischen Politik ausgeführt wurden, stets involviert war, wenn sie diese nicht sogar angestoßen hat. Wer ist bei wem verschuldet? Wer steht unter wessen Fuchtel? Der Militärputsch von 1980 wurde auch auf Drängen Bonns veranstaltet. Der Krieg gegen Syrien ist kein Alleingang der Türkei. (…) Kritik an der türkischen Regierung ist gerechtfertigt und erforderlich, jedoch die deutsche Regierung aufzufordern, die Türkei zu sanktionieren, ist nicht nur politisch wirr, sondern offen chauvinistisch und ruft einem das Motto »Am deutschen Wesen soll die Welt genesen« in Erinnerung.

Noah Zeise, per E-Mail

Rational unzugänglich

Zu jW vom 23.12.: »Dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein«

Man kann’s nicht oft genug wiederholen: Bei jedem Durchschnittsnazi werden mehr Waffen gefunden, als es sie in der gesamten »linksextremen« Szene in Deutschland gibt. (…) Ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass die »linksextreme« Szene in Deutschland über keinerlei Schusswaffen verfügt. War es nicht nach »G 20«, als die Polizei stolz ihre Funde in der linken Szene präsentierte? (…) Das Schlimmste, was sie vorzeigen konnte (bei bundesweiten Razzien, wohlgemerkt), war eine »Machete«, also ein überdurchschnittlich großes Messer. Darauf muss man immer hinweisen, wenn jemand erzählen will, dass »Linksextreme« mindestens genauso gefährlich seien wie Nazis (…). Aber was rede ich, als ob man diese Leute mit rationalen Argumenten überzeugen könnte …

Ralf Schuster, Onlinekommentar

Weiterschlafen

Zu jW vom 17.12.: »Merkel gegen Vermögensabgabe«

Nicht einmal als bloße »Abgabe«, nicht einmal unter Pandemiebedingungen, nicht einmal jetzt? Das ist ziemlich schwach, Frau Bundeskanzlerin! Ganz im Gegenteil wäre eine Vermögenssteuer hilfreich zum Erreichen so gut wie aller politisch zu definierenden Ziele, vor allem aber zur Wiederherstellung (…) von etwas mehr relativer Gleichheit (…). Selbst die längst beobachtbare Überlagerung der Real- durch die Finanzwirtschaft ließe sich so wenigstens etwas abbremsen. (…) Zu erwähnen ist, dass die Anständigen unter den Millionären gerne und selbstverständlich wieder Vermögenssteuer zahlen wollen, etwa aus der schlichten Erkenntnis heraus, dass Erbschaften wenig mit eigener Leistung zu tun haben. Insofern sollten gerade die Gegner der Vermögenssteuer von »Schwarz-Gelb« bis – leider! – zu den Grünen bitte nicht mehr von einem angeblichen »Leistungsprinzip« reden, dessen genaues Gegenteil ja die Verwendung von Vermögen zu Einkommenszwecken ist. Umgekehrt bräuchte ein Staat, der noch immer als relativ wohlhabend gilt, bei dann endlich wieder ausreichender Staatsquote nicht mehr zu lamentieren, wofür alles »leider kein Geld da« sei (…) – als faule Ausrede, als Staat nichts mehr tun zu wollen, keine Projekte zu haben, keine Politik zu machen, lieber nur weiterzuschlafen.

Bernhard May, Solingen