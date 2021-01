DGB fordert weitere Anhebung des Mindestlohns

imago images/photothek

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) positioniert sich in einer Pressemitteilung vom Freitag zum gesetzlichen Mindestlohn, der zum 1. Januar auf 9,50 Euro je Stunde gestiegen ist:

Der DGB setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass der Mindestlohn zukünftig armutsfest wird. Die im vergangenen Jahr erzielten Erhöhungsschritte bis zum Juli 2022 auf dann 10,45 Euro zeigen in die richtige Richtung. Es bleibt jedoch dabei, dass es eine einmalige Anhebung durch den Gesetzgeber auf zwölf Euro braucht. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte am Freitag in Berlin: »Wir wollen einen Mindestlohn, der zum Leben reicht – und zwar zügig und nicht erst am Sankt Nimmerleinstag. Da der Einstieg in den gesetzlichen Mindestlohn vor sechs Jahren mit 8,50 Euro zu niedrig war, sollte die Politik jetzt das Niveau anheben, damit wir schnell auf zwölf Euro kommen, um den Mindestlohn zukünftig armutsfest zu machen. Überdies wird so die Binnennachfrage angekurbelt. Gute Arbeit wird aber nicht mit einem Mindestlohn bezahlt – der immer nur die unterste Haltelinie sein kann –, sondern nach Tarif. Deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung endlich liefert und die im Koalitionsvertrag versprochene Stärkung der Tarifbindung umsetzt.«

Für einen armutsfesten Mindestlohn gelten 60 Prozent des mittleren Einkommens bei Vollbeschäftigung als Maßstab. In Deutschland sind das mindestens zwölf Euro je Stunde. Eine DGB-Auswertung neuester verfügbarer Daten zeigt, wie viele Beschäftigte dies betrifft. Demnach verdienen bundesweit mehr als 26 Prozent der Arbeitnehmer*innen unter zwölf Euro in der Stunde. Besonders Frauen sind betroffen. Fast ein Drittel (32 Prozent) von ihnen arbeitet unter der Zwölf-Euro-Marke (eigene Berechnungen auf Basis der Verdienststrukturerhebung [VSE 2018] des Statistischen Bundesamtes 2020).

Die Fraktion der Partei Die Linke im Hamburger Landesparlament kritisiert die Polizeipraxis des »Racial Profiling« und fordert in einer Pressemitteilung vom Freitag, entsprechendes Handeln der Staatsorgane transparent zu machen:

Obwohl Racial Profiling einen Verstoß gegen das Antidiskriminierungsverbot darstellt und menschenrechtswidrig ist, beklagen auch in Hamburg viele Menschen verdachtsunabhängige Polizeikontrollen, die aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes erfolgen. Um dieses Phänomen zu unterbinden, beantragt die Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft die Einführung eines Quittungssystems für polizeiliche Kontrollen. Polizeibeamt:innen in Hamburg sollen der kon­trollierten Person künftig eine Quittung ausstellen, die unter anderem Angaben über den/die Polizeibeamt:in, zum Anlass der Kontrolle und zum Ergebnis enthält.

Dazu Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: »Trotz Verbots ist Racial Profiling in unserer Stadt für viele Menschen mit Migrationshintergrund eine bittere Realität. Vor allem Bürger:innen mit dunkler Hautfarbe berichten, dass sie oft verdachtsunabhängig kontrolliert werden – sie fühlen sich durch polizeiliche Kontrollen diskriminiert. Mit der Einführung von Kontrollquittungen bei der Hamburger Polizei wollen wir die Rechte der Betroffenen stärken und ihnen ermöglichen, sich gegen wiederkehrende Kontrollen gerichtlich zu wehren. Eine höhere Transparenz stärkt auch die Akzeptanz und das Vertrauen in rechtmäßiges polizeiliches Handeln. Außerdem erhoffen wir uns eine breite Datengrundlage zur Erforschung von Racial Profiling.«