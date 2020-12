jW

Schlossherr spricht

Zu jW vom 24.–27.12.: Leserbrief »Nicht allein«

Nach der Weihnachtsansprache von Frank-Walter Steinmeier habe ich den Eindruck, dass da ein potentieller Pfarrer das Wort an seine Schäfchen gerichtet hat, denen er allen ein »gesegnetes Fest« wünscht. (…) Der Schlossherr greift die Sorgen, die durch Corona entstanden sind, scheinbar mit Empathie auf: Dabei gedenkt er der durch Krankheit oder Tod direkt Betroffenen, der Angehörigen, der Alten und Einsamen, auch des Pflegepersonals. Natürlich erwähnt er nicht, dass der Notstand in den Kliniken nicht erst durch »Corona« entstanden ist. Tatsache ist, dass das Gesundheitswesen durch Privatisierung und Profitgier (…) in den jetzigen Zustand geraten ist. Der Bundespräsident denkt auch an die Familien, die durch »Homeoffice und Homeschooling« genervt sind. Wer kann denn überhaupt Homeoffice machen? Etwa die von Amazon ausgebeuteten Paketzusteller, die Arbeiter in den Schlachthäusern? Wenn dann gar behauptet wird: »Unser Staat greift denen unter die Arme, die wirtschaftlich in Not geraten«, dann stimmt das nur zum Teil, zum Beispiel wenn der Lufthansa Milliarden zugeschoben werden, ohne auch nur einen Arbeitsplatz abzusichern. Viele, die durch Betriebsschließungen betroffen sind, erleben nun die schöne Welt der Hartz-IV-Bezieher. Millionen Kinder wachsen in Armut auf. (…) Dann kommt er zurück auf die Mehrheit der Vernünftigen in unserem »starken Land«, die »rücksichtsvoll und solidarisch – nicht, weil der Staat es ihnen befiehlt, sondern aus Vernunft, Mitgefühl und Verantwortung« – handeln. Ja, wer denkt da nicht gleich an China, das seine Einwohner knebelt? (…) Zu guter Letzt möchte Herr Steinmeier etwas Optimismus verbreiten und spielt sich zum Propheten auf: »Aber wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben … Möge doch die Vorfreude darauf uns diese außergewöhnlichen Feiertage verschönern helfen.« Mit diesem Rezept ist es dann sicher ein Leichtes, den Leuten zuzumuten, dass Milliarden für Rüstung verschleudert werden, dass junge Menschen für das todbringende Geschäft der Bundeswehr geködert werden, dass Tausende im Mittelmeer ertrinken, dass Flüchtlingsströme dank irrer Politik zunehmen, dass Millionen an Hunger sterben, dass der Klimawandel uns alle bedroht. Halleluja!

Irene Wagner, per E-Mail

Nicht zum Lachen

Zu jW vom 24.–27.12.: »›Auffällig dubios‹«

Welch unteres Niveau müssen Medien fahren, eine solche Räuberpistole loszulassen? Da ruft der »wichtigste Kremlkritiker« Alexej Nawalny den abgefeimten Schurken vom russischen Geheimdienst FSB inkognito an, und dieser berichtet, dass er ihm das Nowitschok-Gift in die Unterhose geschmiert habe. Das ist nicht mal mehr zum Lachen (…). Und hinter dieser Figur, die wie ein Quartettspieler auf Karten die Fotos seiner FSB-Verfolger in die Kamera hielt, stehen eine Bundeskanzlerin, ein Bundesaußenminister und andere Spitzenpolitiker. (…) Die Politik gegenüber Russland beherrscht ein neues Phänomen: die Beschuldigung als »highly likely« (hochwahrscheinlich). Welcher »Fall« auch bisher hochgespielt wurde: Russen annektieren Donezk und die Krim, Cyberangriffe auf die Regierung der USA, die Vergiftung der Skripals und jetzt Nawalnys – nie wurden Beweise geliefert, alles war »highly likely« (…). Die derzeitige Hysterie in der Politik der Bundesrepublik gegenüber der Russischen Föderation ist unerträglich. Verdächtigungen statt Tatsachen, Schuldzuweisung statt Beweisführung, Schädigung eigener Interessen, (…) Verordnung der Position des Westens als allseligmachende Wahrheit: Das ist schlechthin unwürdig!

Norbert Staffa, Großolbersdorf

Hoffnungsschimmer

Zu jW vom 28.12.: »SPD streitet über UN-Atomwaffenverbot«

Dass der »UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen« am 22. Januar 2021 in Kraft tritt, ist ein Hoffnungsschimmer für alle Menschen der Welt. Daher unterstütze ich die Forderung der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, Gabriela Heinrich, dass die Bundesregierung ihre Haltung der kategorischen Ablehnung dieses Vertrages ablegt. Und zwar sofort! (…) Frau Heinrich sollte Außenminister Heiko Maas (SPD) wie die gesamte Regierung damit nicht in Ruhe lassen, denn Friedenskampf ist der schönste Kampf auf Erden. Nicht der entrinnt der Vergangenheit, der sie vergisst, sondern diejenigen, die sie zu deuten wissen und notwendige Lehren aus ihr ziehen. Otto Hahn gilt mir da als ein Vorbild von vielen, als ein Deutscher mit klarem Verstand und Willen (…): Ende der 1950er Jahre tauchten bei dem Göttinger Wissenschaftler Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) und sein lautstarker, damals verantwortungslose Parolen verbreitender Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) auf. Der Grund (…) war empörend für den betagten Atomphysiker. Erlaubten sich diese beiden Spitzenleute der Bundespolitik doch tatsächlich, ein Jahrzehnt nach Faschismus und Zweitem Weltkrieg ernsthaft bei Hahn anzufragen, ob die Entwicklung von Atomwaffen für die neugegründete Bundeswehr möglich wäre. Unmöglich, lautete die kategorische Antwort des betagten Professors, der angesichts dieser Maßlosigkeit deutscher Politiker um seine Fassung gerungen haben soll. Der Atomwissenschaftler und spätere Friedensforscher Carl Friedrich von Weizsäcker war Augenzeuge. Als er 1988 einen einwöchigen Arbeitsbesuch bei Wissenschaftlern der Karl-Marx-Universität Leipzig unternahm, erzählte er diese Begebenheit bei einem Abendessen: Sie sei für sein persönliches Leben ein für immer prägendes Erlebnis gewesen. Hahn war in den 50er Jahren Erstunterzeichner des »Stockholmer Appells zur Ächtung der Atomwaffen«. Kanzlerin und Außenminister sollten umgehend diesen Appell (wieder) lesen. – Gabriela Heinrich steht also auf der richtigen Seite, und das in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit der Bevölkerung unseres Landes wie auch der Weltbevölkerung.

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra