Absehbarer Niedergang

imago images/ZUMA Wire Faschistische Kleinparteien bleiben eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Protest gegen die NPD (München, 18.7.2020)

Die traditionellen faschistischen Splitterparteien konnten im zu Ende gehenden Jahr keinerlei bemerkenswerte Erfolge für sich verbuchen. So dümpelten sowohl die NPD als auch »Die Rechte« und »Der III. Weg« weitestgehend vor sich hin und litten stärker denn je unter mangelnder öffentlicher Wahrnehmung. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen fokussiert sich das mediale Interesse immer weiter auf die AfD und die dort aktiven extrem Rechten. Zum anderen gewinnen lose parteifreie Zusammenschlüsse zunehmend an Bedeutung, die ihre Anhängerschaft unter anderem aus dem gewaltaffinen faschistischen Hooliganspektrum rekrutieren.

Auch die Covid-19-Pandemie machte den in besagten Splitterparteien organisierten Faschisten das Leben schwer. Zwar beabsichtigten die drei Parteien, sich in den ersten Monaten der Pandemie als vermeintlich soziale Kraft zu inszenieren, indem sie – wie etwa »Die Rechte« in Dortmund – mittels Hilfsangeboten für betagte und erkrankte Deutsche zu punkten versuchte (siehe jW vom 25.3.). Dies gelang jedoch nur in einem äußerst begrenzten Ausmaß. Auch durchschaubare Solidaritätsaktionen, mit denen etwa die NPD-Jugendorganisation »Junge Nationalisten« versuchte, das Personal von Krankenhäusern für sich zu vereinnahmen, blieben ohne Erfolg. Erschwerend kam hinzu, dass sich auch das Neonazispektrum über Monate hinweg keineswegs einig über einen geeigneten Umgang mit der Covid-19-Pandemie war.

Während eine Reihe von ursprünglich geplanten Aufmärschen wie etwa der des »III. Weges« am 1. Mai in Erfurt aus Gründen des Infektionsschutzes abgesagt worden war, beteiligten sich infolgedessen vielerorts eine Reihe von Funktionären und Anhängern der Kleinstparteien an den Protesten der »Querdenker« gegen die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie. Im Herbst wurden punktuell auch wieder eigene Aufmärsche, wie etwa der des »III. Weges« am 3. Oktober in Berlin, durchgeführt.

Die in der Szene vorherrschende Verunsicherung zeichnete sich auch im Propagandamaterial der faschistischen Parteien ab. So behauptet etwa die NPD auf einer ihrer Internetseiten, dass die staatlichen Maßnahmen »in höchstem Maße umstritten« seien. Doch es sei letztlich egal, ob man sie als sinnvoll und notwendig oder sinnlos und völlig überzogen bewerte. Entscheidend sei aus Sicht der NPD nur, dass die Pandemie »auf massive Schwächen und katastrophale Fehler des politischen und wirtschaftlichen Systems« hinweise.

»Der III. Weg« verfasste gar einen eigenen »Zehnpunkteplan« zur »Beendigung der Coronakrise«. Darin betonen die Hobbyvirologen etwa, dass Covid-19 »ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit« darstelle. Die sich stets aggressiv nazistisch gerierende Partei fordert in ihrem Pamphlet, dass der Staat »dafür Sorge zu tragen« habe, dass »Eigentum im privaten wie im öffentlichen Raum weiterhin geschützt« werde.

Auch die angebliche Stärkung von Meinungsfreiheit und Bürgerrechten schrieb sich die militante Partei auf die Fahne. Das dürfte jedoch höchstens für diejenigen gelten, die im Sinne der Blut-und-Boden-Ideologie als »Deutsche« akzeptiert werden. Mit ihrer Forderung nach Schutz vor staatlichen Eingriffen in »die persönliche Freiheit eines jeden Deutschen, seine religiösen, weltanschaulichen und moralischen Überzeugungen zu bilden, zu äußern und zu befolgen«, ohne dabei überwacht und verfolgt zu werden, reiht sich »Der III. Weg« ein in die Gruppe der Verschwörungsideologen, Antisemiten und »Reichsbürger«, die in ihrem Kampf gegen die staatlichen Anticoronamaßnahmen ihre Liebe zum Grundgesetz entdeckt haben wollen.

Versuche der Parteien, auf den Zug der Mobilisierungserfolge der »Coronaleugner« aufzuspringen, blieben allerdings weitestgehend erfolglos. Nicht wenige Faschisten lehnten derlei Anbiederungsversuche ab, da ihnen die »Querdenker« als suspekt galten. Lose Zusammenschlüsse wie die maßgeblich in Düsseldorf aktive »Bruderschaft Deutschland«, Reste der »Hogesa«-Bewegung (»Hooligans gegen Salafisten«) oder lokale Strukturen wie die »Steeler Jungs« aus Essen liefen den parteigebundenen Neonazis daher den Rang ab.

Trotz verschiedener, nicht selten auch widersprüchlicher Aktivitäten gelang es jedoch weder dem »III. Weg« noch der Partei »Die Rechte« oder der NPD, ihre Anhängerschaft im gleichen Ausmaß wie in der Zeit vor Corona zu mobilisieren. Es blieb maßgeblich bei lokalen Events und Aufmärschen, größere Mobilisierungserfolge gab es weitestgehend nicht. »Die Rechte«, die sich bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen aufgrund von Absprachen mit der NPD Erfolge versprochen hatte, konnte ihr Stadtratsmandat in Dortmund verteidigen, während die NPD ihres in Bochum verlor. Für eine zunehmende Schwächung der Neonaziszene in Dortmund spricht außerdem die Einstellung des aus den Reihen von »Die Rechte« betriebenen Internetportals »Dortmundecho«, welches seit 2012 tagesaktuell über kommunale Themen berichtete.

Die von den besagten Parteien ausgehende Gefahr darf sicher nicht unterschätzt werden. Dennoch deutet einiges darauf hin, dass ihr Stern auch im kommenden Jahr weiter sinken und sie von Erfolgen der AfD und dem Agieren parteifreier und zugleich extrem rechter Szenen zerrieben werden dürften.