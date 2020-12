Nachschlag: Bitte keine Fakten

Federico Gambarini/dpa Die AfD und Björn Höcke verstehen es seit Jahren, die Räume zu nutzen, die ihnen die »freie Gesellschaft« anbietet

Das scheidende Coronajahr 2020 hat einmal mehr deutlich gemacht, dass politische Vernunft und aufklärende Argumente mitnichten zum Erfolg führen müssen. Schon vorher wusste man, dass die »Alternative für Deutschland« nur den bürgerlich-faschistischen Eintopf von vorgestern aufwärmt. Heute wissen wir, dass »Querdenker« wenig Gehaltvolles zu den relevanten Debatten beizutragen haben. Und nun steht der deutschen Öffentlichkeit eine Impfdebatte ins Haus. Wie umgehen mit den »Impfgegnern«, wurde der Psychologe Philipp Schmid von der Universität Erfurt in den ARD-»Tagesthemen« gefragt. Seiner seit langem entpolitisierten Profession folgend, warnt er davor, »sofort in Argumente zu verfallen«. Ängsten und Emotionen müsse man Raum geben, Fakten sollten nie mehr als ein Informationsangebot sein. Denn: »In unserer freien Gesellschaft hat man immer die Wahl.« Weniger Fakten, mehr Raum für Emotionen: Ob dieser Weg in goldene zwanziger Jahre führt, muss bezweifelt werden. (jg)