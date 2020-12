Rotlicht: Impfung

imago/imagebroker Ein kleiner Piks. Illustration einer Impfung aus dem Jahr 1883

Ein kleiner Piks, den (fast) jeder kennt. Impfen, also das Injiziieren von aus Proteinstücken, abgetöteten oder abgeschwächten Erregern produzierten Antigenen, mit denen das Immunsystem angeregt wird, Antikörper zu erzeugen, ist eine der aus wissenschaftlicher Sicht sinnvollsten ärztlichen Maßnahmen.

Bereits in der Antike war aufgefallen, dass Menschen, die Pest oder Pocken überlebt hatten, vor einer erneuten Erkrankung geschützt waren. In Indien und China gab es schätzungsweise schon um 1.000 v. u. Z. Versuche, diese Immunität künstlich hervorzurufen. Gesichert ist, dass es im Osmanischen Reich Pockenimpfungen gegeben hat – so berichtet jedenfalls 1717 die Schriftstellerin und Frau eines englischen Botschafters in Istanbul, Mary Wortley Montagu. Ab den 1770er Jahren breitete sich das Konzept auch im Westen aus. Der britische Arzt Edward Jenner verfeinerte die Methode 1796 und erfand – nachdem er erkannt hatte, dass mit einer nur für Kühe gefährlichen Variante von Pocken infizierte Menschen auch gegen andere Pockenarten immun werden – die Kuhpockenimpfung. Der Fachbegriff Vakzin leitet sich daher vom lateinischen vacca für Kuh ab.

Die Kuhpockenimpfung hatte seither in Europa Befürworter wie Gegner. So fand die Impfgegnerschaft literarischen Niederschlag, etwa in E. T. A. Hoffmanns »Klein Zaches«. Die Injektionen galten der deutschen Romantik als Ausgeburt einer autoritären, »mechanischen« Aufklärung. Die Ablehnung von Impfstoffen wurde Teil einer Kritik an den Naturwissenschaften und einer rationalen Lebensführung überhaupt. Zu einer Bewegung formierte sich die Gegnerschaft aber erst, als Otto von Bismarck 1874 die Impfpflicht im Deutschen Reich einführte. Der größte der in der Folge gegründeten Impfgegnervereine – der »Reichsverband zur Bekämpfung der Impfung« – hatte in der Weimarer Zeit rund 300.000 Mitglieder.

Die widersprüchlichen Reaktionen aus der Arbeiterbewegung sagen viel über die generelle Ambivalenz des Impfens. Ein Teil der Sozialdemokratie bejubelte die Maßnahmen, weil damit erstmals schnelle medizinische Erfolge auch in der armen Bevölkerung erzielt werden konnten, der andere Teil bemängelte den technokratischen Aspekt und verwies darauf, dass die materiellen Lebensumstände der Arbeiter damit nicht verbessert seien. Weniger nüchterne Kritik kam aus dem Bürgertum, wo so mancher meinte, die Kuhpockenimpfung stelle eine »Verunreinigung« des Menschen dar. Und einige Antisemiten wie Eugen Dühring wiederum behaupteten, Impfen sei wirkungslos, aber zu Profitzwecken von jüdischen Ärzten erfunden worden.

Die Nazis griffen das auf. Zwar waren die Faschisten keine prinzipiellen Gegner des Impfschutzes, lockerten aber die Pflicht mit großzügigen Ausnahmeregelungen und setzten auf Freiwilligkeit. Während dieser Ansatz in der BRD fortgeführt wurde, setzte die DDR erfolgreich ein staatliches Gebot durch.

Trotz der unbestreitbaren Erfolge – die Pocken sind weltweit ausgerottet – bleibt auch in der Gegenwart Impfskepsis. Befeuert wird sie vor allem durch Andrew Wakefield, einem mit Berufsverbot belegten britischen Arzt, der 1998 einen Artikel veröffentlichte, der einen Kombinationsimpfstoff in Zusammenhang mit Autismus brachte. Daraufhin fielen die Impfraten in Großbritannien stark ab. Erst später kam heraus, dass Wakefield von Eltern autistischer Kinder Geld erhalten hatte, die den Zusammenhang konstruieren wollten, um Impfstoffhersteller zu verklagen. Die Behauptungen Wakefields konnten nie bestätigt werden. Dennoch lebt der Mythos fort, Impfungen könnten Autismus verursachen. Zwar können mitunter schwere Nebenwirkungen auftreten, doch ist deren Wahrscheinlichkeit gering. So treten bei Masernimpfungen nur bei zwei von 100.000 Geimpften schwere Nebenwirkungen auf, dagegen sterben 100 von 100.000 an Masern Erkrankte.