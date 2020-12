Die Menschlichmachung der Welt

Gabriele Senft Bestechend und bescheiden: Erich Buchholz

Sein Name war mir bereits ein Begriff, bevor ich ihn im Herbst 1983 zum ersten Mal persönlich an der Humboldt-Universität zu Berlin traf. Ich hatte einiges von ihm gelesen und war sehr neugierig auf ihn. Als er dann das erste Mal vor uns Jurastudenten im Hörsaal eine Vorlesung hielt, erlebte ich einen kleinen, bescheidenen und mit großem Fachwissen bestechenden Mann. Auch im Umgang mit den Studenten rückte er sich nicht in den Mittelpunkt, sondern schenkte seine Aufmerksamkeit ganz deren Problemen und Fragen. Das machte ihn besonders sympathisch. So ist es ganz sicher neben meinem geschätzten Mentor Friedrich Karl Kaul auch ihm zu verdanken, dass ich mich für das Strafrecht in besonderer Weise interessiere. Das hatte Auswirkungen auf das Thema meiner Diplomarbeit, und auch die Staatsprüfung auf diesem Fachgebiet konnte ich bei ihm ablegen.

Es sollten dann einige Jahre vergehen. Die inzwischen gewendete Humboldt-Universität trennte sich auf unschöne Weise 1991 von Erich Buchholz, der das Strafrecht der DDR ganz maßgeblich mitgeprägt hatte und der in Lehre und Forschung auf besondere Verdienste verweisen konnte. Statt dessen suchte er sich ein neues Betätigungsfeld als Rechtsanwalt und war als solcher schnell gefragt. Vor allem ehemalige Amtsträger der DDR suchten seine juristische Hilfe und seinen menschlichen Beistand. In einer Reihe von Verfahren gegen frühere Angehörige der Grenztruppen trat er als sehr entschlossener und konsequenter Verteidiger auf, dem es vor allem darum ging, den nunmehr »zuständigen« bundesdeutschen Richtern den Inhalt und das Verständnis für das Strafrecht der DDR zu vermitteln, um so zu gerechten Entscheidungen beizutragen. Denn nur dieses Recht galt es zugrunde zu legen. Auch wenn die Rechtspflege der BRD in dieser Hinsicht beratungsresistent war, hat ihn dies nicht mutlos gemacht.

Durch zahlreiche Buchveröffentlichungen hat Erich Buchholz seine Position zu Papier gebracht. Seine Produktivität war beachtlich, viele seiner Schriften sind Standardwerke. Hervorzuheben sind hier vor allem »Strafrecht im Osten« (2008), »DDR-Strafrecht unter dem Bundesadler« (2010), »Unrechtsstaat DDR? – Rechtsstaat BRD?« (2006) und »Rechtsgewinne?« (2010). Besonders beeindruckte mich seine Autobiographie »Dem Unrecht wehren«, die er bescheiden mit dem Untertitel »Ein Berliner Jurist erzählt« versehen hatte.

Wir fanden bereits Anfang der 1990er Jahre wieder zueinander, ­obgleich ich da längst Berlin verlassen und in der thüringischen Provinz anwaltlich tätig war. Gemeinsam versuchten wir, die über den Anschluss der DDR zur BRD erhalten gebliebene Vereinigung der Juristen aufrechtzuerhalten. Es sollte nicht lange dauern, bis auch ich eine Reihe von ehemaligen Angehörigen der Grenztruppen und frühere DDR-Juristen verteidigte, die durch den bundesdeutschen Staat strafrechtlich verfolgt wurden. Dadurch ergab sich zwangsläufig eine sehr enge Zusammenarbeit, und ich bin für seine Ratschläge und Hinweise noch heute dankbar. Als wir – Gleichgesinnte und Freunde – 2007 in einem akademischen Festakt seinen 80. Geburtstag in Anwesenheit von mehr als 100 Mitstreitern begingen, war das eine besondere Genugtuung für ihn und uns. Wir ehrten einen großen Strafrechtswissenschaftler und Verteidiger zusätzlich mit einer Festschrift. Lediglich von den zu dieser Zeit an der Humboldt-Universität, der jahrzehntelangen Wirkungsstätte von Erich Buchholz, tätigen Juristen erschien niemand. Statt dessen waren viele seiner ehemaligen Studenten, wissenschaftlichen Mitarbeiter und Doktoranden anwesend, fast alles, was Namen und Rang in der DDR-Rechtswissenschaft hatte.

Mit Erich Buchholz ist am 11. Dezember im Alter von 93 Jahren ein bedeutender Streiter für Recht und Gerechtigkeit von uns gegangen, der sein Leben der Strafrechtswissenschaft und der Verwirklichung einer gerechten Strafrechtspraxis widmete. Er wurde vom Hochschullehrer und Kollegen in all den Jahren zu einem verlässlichen guten Freund. Ich werde mich seiner stets mit Anerkennung und in Dankbarkeit erinnern. Sein Credo formulierte er bereits vor einigen Jahren: »Und das ist mein Zukunftswunsch: Überall auf der Welt ist soziale Gerechtigkeit zu erkämpfen, die letztlich ermöglicht, das Strafrecht durch andere Formen gesellschaftlicher Reaktion auf Rechtsverstöße zu ersetzen.«