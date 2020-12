IG BAU: Coronakrise bringt neue Sozialwohnungsnot

imago images/rheinmainfoto Protest gegen von den Behörden bereits verbotene »Querdenker«-Demo in Frankfurt am Main (12.12.2020)

Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hat vor einer akuten Unterversorgung mit Sozialwohnungen durch die Coronakrise im kommenden Jahr gewarnt. In einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt es:

Durch andauernde Kurzarbeit, Entlassungen, das Auslaufen befristeter Arbeitsverhältnisse und den Wegfall von Minjobs als Folge der Coronapandemie werde in Deutschland die Zahl einkommensschwacher Haushalte deutlich steigen. Damit werde sich, so der IG BAU-Vorsitzende, das Problem des bezahlbaren und sozialen Wohnens 2021 deutlich verschärfen und eine neue Dimension erreichen. »Es wird Zigtausende ›Coronawohnverlierer‹ geben, weil ihr Budget für Wohnkosten schrumpft«, so Feiger.

Insbesondere der Bedarf an Sozialwohnungen werde vor diesem Hintergrund weiter wachsen. Und dies vor dem Hintergrund, dass es hier schon seit Jahren einen enormen Nachholbedarf gebe. »Dass Bund, Länder und Kommunen in der Vergangenheit beim sozialen Wohnungsbau deutlich zu wenig getan haben, rächt sich jetzt in der Coronakrise bitter. Und auch in der Nach-Corona-Zeit werden die Folgen des Niedergangs des sozialen Wohnungsbaus deutlich spürbarer sein als jetzt ohnehin schon«, so der IG BAU-Vorsitzende. Der Bestand an Sozialwohnungen gehe seit Jahren zurück. »Im Schnitt der letzten fünf Jahre ist die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland um mehr als 43.000 pro Jahr gesunken. Rein rechnerisch verschwinden damit pro Stunde fünf Sozialwohnungen vom Markt – alle zwölf Minuten eine. Der Bestand wird wohl zum Jahresende 2020 bundesweit die Marke von 1,1 Millionen Sozialwohnungen unterschreiten«, so Feiger.

Der IG BAU-Chef warnte ausdrücklich davor, die sozialen Probleme beim Wohnen weiter zu vernachlässigen. Feiger: »Mit Blick auf den sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau ist es nicht fünf vor zwölf, sondern angesichts der Covid-19-Pandemie schon bald zwölf nach zwölf. Die Coronakrise wird eine neue Sozialwohnungsnot in Deutschland provozieren, die uns im schlimmsten Fall über Jahre erhalten bleiben wird.«

Für den 3.1.2021 mobilisiert die »Querdenken«-Bewegung bundesweit zu einem

Aufmarsch nach Nürnberg. Hierzu erklärte Marek Berger, Pressesprecher der antifaschistischen Initiative »Das Schweigen durchbrechen«, die für diesen Tag zu Gegenprotesten aufruft, am Dienstag:

Es ist unverantwortlich, dass die Coronaleugner:innen in der aktuellen Pandemiesituation zu einem Massenauflauf nach Nürnberg mobilisieren. Die Veranstalter:innen bewerben ihre Kundgebungen weiter und haben bisher das Verbot nicht kommuniziert. Wir gehen davon aus, dass der harte Kern der Querdenker:innen versuchen wird, zu demonstrieren. Wir stellen nämlich eine Radikalisierung der Bewegung fest. Das äußert sich vor allem in Militanzdebatten. Mehrheitlich wird dort inzwischen die Meinung vertreten, dass man sich an Versammlungsauflagen und Verbote nicht mehr halten sollte. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Wir beobachten auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft von Teilen der Bewegung. Am 28.12. wurde beispielsweise in der Telegram-Gruppe, die für die Mobilisierung genutzt wird, zu Anschlägen und Sabotage gegen kritische Infrastruktur zur Pandemiebekämpfung aufgerufen. Schon vor einigen Tagen dokumentierten wir Bombenanschlagsphantasien gegen politische Gegner:innen. Die Bewegung muss gestoppt werden, bevor aus Worten Taten werden. Aktuell besteht die konkrete Gefahr, dass Anhänger:innen von Querdenken sich zu rechtsterroristischen Strukturen zusammenschließen.