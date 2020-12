Kliniken rechnen 2020 mit Verlusten

Berlin. Zwei Drittel der Kliniken in Deutschland rechnen einem Bericht zufolge in diesem Jahr mit Verlusten. Die Coronapandemie habe die finanzielle Situation der Kliniken drastisch verschärft, heisst es in einer Mitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vom Dienstag. Sie bezog sich auf das neue Krankenhausbarometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI).(dpa/jW)