Pflege bleibt Pflegefall

Christian Mang Protestaktion gegen Pflegenotstand am 12. Mai 2020 in Berlin

Das Jahr 2020 hat deutlich gemacht: Ob im Altenheim oder im Krankenhaus – es gibt zuwenig Personal. Es herrscht Personalnotstand, und alle Rezepte, wie dieser behoben werden soll, fruchteten bislang nicht. Kurz nach Weihnachten meldete sich der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, zu Wort: Im kommenden Jahr will er die Arbeitsbedingungen in dem Bereich verbessern. Helfen sollen – ausgerechnet – Unternehmensberater. Es gelte die Arbeitsbedingungen verbessern, »damit sie magnetisch auf den Pflegekräftenachwuchs wirken und zufriedenere Pflegekräfte in ihrem Beruf bleiben wollen«.

Daseinsvorsorge statt Profit

Inwieweit Beratungsunternehmen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern können, machte Westerfellhaus nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP nicht deutlich. Angeblich habe aber in einem Pilotprojekt nachgewiesen werden können, dass sie sich durch »Beratung vor Ort, Schulungen der Führungskräfte und anschließende Begleitung durch Unternehmensberater« verbessern lassen würden. Doch Pflege ist Daseinsvorsorge, und Beratung ist gut – mehr Pflegepersonal aber sicher besser. Wo es herkommen soll, verrät der hohe Beauftragte nicht. Die Universität Bremen hatte in diesem Jahr den unmittelbaren Mehrbedarf von rund 100.000 Vollzeitstellen in der Altenpflege berechnet.

Die CSU-Bundestagsabgeordneten hätten einen Plan vorgelegt, so berichtete die Süddeutsche Zeitung am Dienstag, wie ihrer Meinung nach mehr Pflegeprofis gewonnen werden könnten. Wer nach der Ausbildung weiter im Beruf arbeitet, soll demnach eine »Neueinsteiger-Prämie« in Höhe von 5.000 Euro bekommen. Dieser Vorschlag weist aber auch nur auf ein Problem hin, dessen Lösung er nicht unbedingt ist. Denn weshalb viele ihre Ausbildung zur Pflegekraft abbrechen, bleibt damit ungeklärt – das Geld ist nun ein Lockmittel, sie abzuschließen.

Eine Ausbildung in diesem Gesundheitsbereich hat im Grunde Zukunft in Deutschland: Es gibt eine alternde Gesellschaft, und immer mehr Menschen gelten als pflegebedürftig. Waren es im Jahr 1999 noch knapp zwei Millionen Menschen, so hatten Ende 2018 schon rund 3,7 Millionen Personen Anspruch auf Pflege – und die Tendenz zeigt nach oben. Je älter die Menschen werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie pflegebedürftig werden. In diesem Jahr veröffentlichte der wissenschaftliche Dienst der Krankenkasse AOK seinen »Pflegereport«. Bei den Menschen zwischen 75 und 79 Jahren sei nur jeder siebente auf Pflege angewiesen; bei denen zwischen 85 und 89 Jahren ist es schon fast jeder zweite (45 Prozent); und bei denen über 90jährigen seien zwei Drittel (65,1 Prozent) der Personen pflegebedürftig.

Ausbildung und alte Probleme

Seit Anfang des Jahres gibt es die neue Pflegeausbildung. Waren bisher die Schulungswege in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Kinderkrankenpflege getrennt, so gibt es jetzt eine einheitliche, »generalisierte« Ausbildung. Absolventen sollen befähigt sein, Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen zu betreuen. Im dritten Ausbildungsjahr besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich zu spezialisieren.

Während die Politik bemüht ist, junge Menschen für die Arbeit in dem Beruf zu gewinnen, gibt es aus Belegschaften und Gewerkschaften immer wieder Kritik an der Reform der Ausbildung. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat auf ihrer Internetseite zahlreiche Stellungnahmen dazu dokumentiert. Mal ist es deshalb, weil die Kinderkrankenpflege unterzugehen droht, mal ist es die Belastung in der Ausbildung selbst. Allerdings geht es um einen anspruchsvollen Beruf mit hoher Verantwortung.

So kritisierten Verdi-Vertreter, die Reform könnte zu einer höheren Abbrecherquote führen. Die Auszubildenden seien einem verschärften Prüfungsdruck ausgesetzt, hieß es im zurückliegenden Jahr. Neu vorgeschrieben sei die Benotung in Theorie und Praxis, was sich in Jahreszeugnissen und Vornoten widerspiegele. Zuvor sei das nicht üblich gewesen.

Eine Befürchtung liegt nahe: Noch mehr als sonst steigen vorzeitig aus der Ausbildung aus. Bereits bislang war die Abbrecherquote nicht gering. Sowohl in der Altenpflege als auch in der Kinderkrankenpflege beenden 24 Prozent die Ausbildung ohne Abschluss; in der Krankenpflege sind es 29 Prozent. Ob ein Anreiz von 5.000 Euro an dieser Stelle Abhilfe schafft, ist mehr als fraglich.

Westerfellhaus’ Vorschlag kann auch als der Versuch gelesen werden, den gordische Knoten zu durchschlagen: Ist es nur die Bezahlung, die den Beruf unattraktiv macht, oder ist es die Arbeitsbelastung, weil zuwenig Kräfte vorhanden sind? Sylvia Bühler vom ­Verdi-Bundesvorstand hatte im Laufe des Jahres darauf hingewiesen, dass eine bessere Bezahlung nicht ausreiche, »um das Henne-Ei-Problem beim Fachkräftemangel zu lösen«. Statt dessen müsse die Personalausstattung am Pflegebedarf gemessen werden.

Die »Konzertierte Aktion Pflege« (KAP) der Bundesregierung hatte in diesem Jahr beschlossen, die Anzahl der ausbildenden Einrichtungen sowie der Auszubildenden bis 2023 um zehn Prozent zu steigern. Kritik kam im Bundestag von der Fraktion Die Linke. Deren Sprecherin für Pflegepolitik, Pia Zimmermann, hatte auf eine Anfrage bei der Bundesregierung zur Antwort bekommen, dass es für die Altenpflege noch gar keine Zieldaten gebe. »Es wird also niemand wissen, ob der richtige Kurs eingeschlagen und das Ziel erreicht wurde«, sagte sie. Es gebe auch »keine zentrale Verantwortlichkeit für nachsteuernde Maßnahmen« für den Fall, dass die anvisierten Ausbildungszahlen nicht eingehalten werden.

Bedeutsamer für die Abhilfe des Pflegenotstandes könnte allerdings auch das System der Krankenhausfinanzierung in Deutschland sein, wie in diesem Jahr eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung des DGB zeigte. Allein in den Krankenhäusern sollen demnach 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege fehlen. Das System der Fallpauschalen würde eine gute Personalbesetzung mit Verlusten bestrafen und eine Unterbesetzung mit Gewinnen belohnen.