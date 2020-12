Halle-Attentat: Urteil rechtskräftig

Magdeburg. Die lebenslange Haftstrafe für den Attentäter von Halle ist rechtskräftig. Der Rechtsterrorist Stephan Balliet habe bis zum Ablauf der einwöchigen Frist keine Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag in Naumburg mit. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte den 28jährigen wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in zahlreichen weiteren Fällen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt (siehe jW vom 22.12.). Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. (dpa/jW)