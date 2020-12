Einfach mal Aldi blocken

Hauke-Christian Dittrich/dpa Alles dicht: Bauern blockieren mit Traktoren Zufahrt des Lebensmittelriesen Aldi Nord im ostfriesischen Hesel (27.12.2020)

Es geht um ihre Existenz: »Viele von uns stehen kurz vor dem absoluten Kollaps«, sagte Anthony Lee, Sprecher der Bauernprotestbewegung »Land schafft Verbindung«, am Dienstag gegenüber jW. Im Visier der Milchviehproduzenten stehen Lager und Filialen von Aldi Nord. Denn Lee zufolge plant der Lebensmittelriese, den Butterpreis um bis zu 60 Cent pro Kilogramm zu senken. Saisonal seien zum Jahresende hingegen nur zehn bis 20 Cent üblich. »Eine Preispolitik, die nichts mehr mit Wertschätzung zu tun hat«, so Lee.

Die Proteste hatten am Sonntag abend in Hesel (Landkreis Leer) begonnen. Dutzende Landwirte blockierten mit ihren Traktoren ein Aldi-Lager. Die Blockadeaktionen haben sich am Dienstag morgen ausgeweitet. »In Niedersachsen sind mindestens vier Standorte dicht«, weiß Lee. Neben Auslieferungslagern dort ist Nordrhein-Westfalen Schwerpunkt des Aufruhrs. Aber auch bei Aldi Süd kam es im Verlauf des Dienstags zu Aktionen, im baden-württembergischen Esslingen etwa.

Ein Protestbeispiel: In Rinteln im Landkreis Schaumburg stellten Bauern vor der Aldi-Zentrale in der Nacht zu Dienstag Feuertonnen auf und versperrten mit ihren Vehikeln die Zufahrten. Nichts ging mehr. Nur unbeladene Lkw wurden nach einer Kontrolle durch Protestler rein- oder rausgelassen. Die örtliche Polizei wirkt beinahe routiniert im Umgang mit dem Bauernaufzug: »In den vergangenen Monaten hatten wir vier solcher Aktionen, zweimal Aldi, zweimal Lidl«, so Polizeisprecher Axel Bergmann am Dienstag gegenüber jW. Bislang hat der Konzern auf Anzeigen wegen Nötigung verzichtet, bestätigte Bergmann. Die Situation sei aktuell entspannt, könne sich aber zuspitzen, wenn die Blockaden über Tage gehen sollten.

Nach jW-Informationen soll sich Aldi-Nord-Chef Torsten Hufnagel gegenüber Bauernvertretern darüber beklagt haben, in die Schlusslinie der Kritik geraten zu sein. Molkereien würden gleichfalls Abnahmemengen und Preise diktieren. Zudem sei die eigentliche Adressatin Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). Und genau in ihre Richtung will auch Lees Bauernvereinigung Druck aufbauen. »Die Ministerin muss sich einschalten, aktiv werden«, betonte er. Auf jW-Anfrage hieß es am Dienstag seitens der Ressortchefin: »Ich erwarte, dass der Handel jetzt endlich bereit ist, einen Verhaltenskodex mit den Landwirten zu vereinbaren.« Damit delegiert sie Verantwortung, ärgert sich Lee. Klöckners Statement bestehe aus Floskeln, »ist einfach nur ein Witz.«

Konflikte gibt es aber auch innerhalb der Bauernschaft. Zahlreiche Landwirte haben sich in den zurückliegenden Jahren vom Deutschen Bauernverband, der größten berufsständischen Vertretung hierzulande, abgewandt. »Sie fühlen sich nicht mehr vertreten, deshalb haben wir unsern eigenen Verbund gebildet«, sagte Lee.

Unterstützung erhält er von der agrar­politischen Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Kirsten Tackmann: »Es ist gut, dass Bauern vor den Toren der Profiteure protestieren.« Zudem brauche es eine gesetzlich verankerte »faire Gewinnverteilung in der Lieferkette«, sagte sie. Hier habe Klöckner auf ganzer Linie versagt.

Die oppositionellen Bauern werden nicht lockerlassen, versichert Lee – gegen Preisdumping und eine ignorante Ministerin Klöckner. Über kurz oder lang werde die Ministerin an der neuen Protestbewegung nicht mehr vorbeikommen, ist sich der Bauernrebell sicher – denn: »Wir organisieren uns immer besser.«