Nachschlag: 129 Freunde

imago/Picture Point LE Waren im Visier des Staates: Fans der BSG Chemie Leipzig, die ihren Klub enthusiastisch supporten

Zwei Verfahren, 24 Beschuldigte – und schon existierte die »kriminelle Vereinigung« namens »Antifasportgruppe« in Leipzig. Jedenfalls bei sächsischen Ermittlern. Die Macher des Podcasts »Hörfehler zu Fußballhistorie und -kultur« skizzierten in einer neuen Folge den Politkrimi. Im Visier: Anhänger der BSG Chemie Leipzig. Der Hintergrund: Antinaziaktionen in der Sachsenmetropole. Das Ergebnis: Einstellung der Verfahren nach fünf Jahren (2018). Die Folgen: Lückenlose Überwachung mutmaßlicher Fußballmilitanter.

Ein Exbeschuldigter, der Anwalt Christian Friedrich und die Linke-Abgeordnete Jule Nagel kommen zu Wort. Friedrich betreibt Aktenkunde, eine Episode: Staatsschützer interessierten sich für den Einkauf von kiloweise Limetten für eine Fanfete. Wichtiger: Nach dem Schock organisierten Chemiker Gegenöffentlichkeit. »Unsere Lobbyarbeit über Fanhilfen läuft gut«, sagt der Kriminalisierte. Und für Nagel ist der Fall ein Lehrstück: »für die Kriminalitätswut gegen links«. (or)

hörfehler.org