Hirne im Weltall

imago images/UIG Trotz Corona noch immer nicht Proust gelesen? Wir empfehlen Liu Cixin für den Alternativ-Brainfuck

Seit März 2020 sendet aus Dortmund das Internetradio Radio Nordpol. Unter radio.nrdpl.org findet sich nicht nur der Livestream. Hier gibt es auch Beiträge zu Amazon als Arbeitgeber oder zum rechten Anschlag von Halle. Auf FSK kommt heute die Sendung »Radio Nordpol – best of 2020« (Di., 14 Uhr, FSK).

Die Adaption von Liu Cixins Science-Fiction-Roman »Jenseits der Zeit« (WDR 2020; Teil 5 und 6/6 Di. sowie Mi., 15 Uhr und 22 Uhr, WDR 3) kann man sich auch in der ARD-Audiothek anhören. Es geht um Kälteschlaf und ein durch das Weltall reisendes Hirn. Zurück in der gewöhnlichen Raumzeit stößt man werktags in der »Weltzeit« (DLF Kultur 2020; Di., 18.30 Uhr, DLF Kultur) auf Auslandsreportagen. In der Sendung vom 23.12. ging es auf Hörerwunsch um den Aralsee.

Und dann eine Zigarette zu Matthias Schirmers »Cohns blauer Dunst – Berliner Cigaretten-Geschichten« (Di., 19 Uhr, RBB Kultur), und nicht verhusten beim »SWR 2 Lesenswert Gespräch« (Di., 22 Uhr, SWR 2), wo Denis Scheck sich zum Jahresende als kinderbuchlesender Feminist outet und auf Paul Maar und Alice Schwarzer trifft. »Die Lage der Wohnungs- und Obdachlosen aus Mitte November in der Sendung Tortenboden« (Mi., 14 Uhr, FSK) nimmt schwere Nöte in den Blick, Kritik am Justizsystem üben die »Jährliche Liveübertragung der Silvester Anti-Knast-Demo« (Mi., 18 Uhr, Radio Dreyeckland) sowie der »Knastfunk« (So., 21 Uhr, Radio Dreyeckland).

Leon Engler lässt in »Hummer & Durst« (DLF Kultur 2020; Ursendung Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) als Touristenattraktion künstliche Zehntausender entstehen. Ein Hörspiel in Überlänge findet man in der Adaption von Guy de Maupassants »Bel Ami« (WDR/BR 2000; Do., 15 Uhr, WDR 3). Die Sendung »recycling spezial« (Do., 20 Uhr, FSK) geht auf ihren eigenen Jahrestag ein, mit »recycling: Angst, Covid und Angst vor der Angst?« (Mo., 20 Uhr, FSK) gibt es dann eine neue Ausgabe. Passend zum Thema kommt das Feature von Michael Lange und Dagmar Röhrlich »Viren – Woher sie kommen, was sie nützen« (WDR 2020; Fr., 11 Uhr, WDR 5). Dem Anschlag in Halle widmet sich »Inkasso Hasso – Im Danach #4« (Sa., 18 Uhr, Radio Corax).

Als »Hörspiel des Monats Oktober« wiederholt der DLF Magdalena Schrefels »Ein Berg, viele« (BR/ORF 2020; Sa., 20 Uhr, DLF), ein sich selbst problematisierendes, postkoloniales Stück. Neue Musik gibt es beim »FLINT*Funk« (Sa., 21 Uhr, Radio Dreyeckland), einen gedenkenden Rückblick bei »Musik Spezial – Tote Musiker 2020« (So., 18 Uhr, Radio Dreyeckland). Zu Friedrich Dürrenmatts bevorstehendem 100. Geburtstag kommt von Doris Kothe, Tobias Barth und Uta Hallant »Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter« (DLR Berlin 2001; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur und 22 Uhr, DLF Kultur) sowie von Dürrenmatt selbst »Die Panne« (Rundfunk der DDR 1962; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) und »Nächtliches Gespräch mit einem verachteten Menschen – Ein Kurs für Zeitgenossen« (HR 1960; So., 22 Uhr, HR 2 Kultur). »Das schottische Radiokunstfestival Radiophrenia 2020« (ORF 2020; Ursendung Teil 1/2 So., 23 Uhr, ORF Ö1) wird am Wochenende ebenfalls vorgestellt. Radiophrenia ist eine »Radiostation auf Zeit – eine zweiwöchige Erkundung aktueller Trends in der Radiokunst und der Sound Art«, die das erste Mal 2015 auf Sendung ging und von Mark Vernon und Barry Burns betrieben wird. Neues aus der digitalen Audiowelt erfährt man in »Das Podcastmagazin« (Mo., 0 Uhr, DLF Kultur), den Auftakt zu Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« findet man gelesen von Peter Matic mit »In Swanns Welt« (Teil 1/44 Mo., 11.10 Uhr und 22.30 Uhr, RBB Kultur).