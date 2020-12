Gegen Lohnsplit im Betrieb

Joerg Sarbach/dpa Betriebsrealität: Eine gespaltene Belegschaft, nicht nur beim Entgelt

Die Forderung ist bekannt: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Nur: Die Jobrealität zahlreicher Beschäftigter sieht anders aus – vor allem für Leiharbeiter. Nach Jahren, in denen der Konflikt vor Arbeitsgerichten ausgetragen wurde, bewegt sich nun etwas. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt rief am 16. Dezember per Beschluss den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg an. Der Auslöser: Die Entgeltregeln bei der Zeit- und Leiharbeit hierzulande. Ein Teilerfolg für Beschäftigte und deren Unterstützer von der Initiative »Labournet«.

Im Kern geht es darum: Geklärt werden muss die Rechtmäßigkeit tariflicher Abweichungen bei der Bezahlung von Leiharbeitern gegenüber der von Stammbelegschaften. Es gehe um die Frage, ob per Tarifvertrag vom Gleichheitsgrundsatz im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) abgewichen werden könne, teilte das BAG mit. Anlass seien Tarifverträge, die der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) mit mehreren DGB-Gewerkschaften geschlossen habe. Auf dem Tisch der Richter lag unter anderem der Fall einer Klägerin aus dem Einzelhandel in Bayern.

Zum Hintergrund: Grundsätzlich müssen Leiharbeiter zu den gleichen Arbeitsbedingungen beschäftigt werden wie ihre Kollegen aus der Stammbelegschaft mit vergleichbaren Tätigkeiten. Zu diesen Bestimmungen gehört neben der Arbeitszeit und dem Urlaubsanspruch die Vergütung, die in gleicher Höhe zu zahlen ist (Equalpay). Dieser Gleichstellungsgrundsatz beruht auf EU-Recht und ist in der sogenannten Leiharbeitsrichtlinie fixiert. Mit dem AÜG wurde dieses Prinzip ins deutsche Recht übertragen. Soweit die Formalien.

Indes: Kein Gesetz ohne Ausnahmen. Richtlinie und AÜG sehen die Option vor, durch Tarifvertrag vom Anspruch auf gleiche Arbeitsbedingungen abzuweichen und Vereinbarungen zu treffen, die hinter denen der Einsatzbranche zurückbleiben. Nach den Vorschriften der Richtlinie ist dies jedoch nur »unter Achtung des Gesamtschutzes von Leiharbeitnehmern« möglich. Ein Knackpunkt: Was genau unter »Gesamtschutz« zu verstehen ist, ist unklar.

Der Hauptgeschäftsführer des IGZ, Werner Stolz, zeigte sich ob des BAG-Beschlusses demonstrativ unbeeindruckt: »Durch die allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze, die flächendeckenden Tarifstrukturen und die Branchenzuschlagstarifverträge wird auch in Deutschland die europarechtliche Gesamtschutzvorgabe gewährleistet«, meinte er am Tag des Gerichtsentscheids. Diese Gelassenheit nimmt Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler dem Branchenvertreter nicht ab. »Die Verleiher haben Angst vor einer Entscheidung aus Luxemburg. Das kann man verstehen«, sagte er gleichentags. Denn: Die Leiharbeitstarife weichen durch die Bank zu Lasten der Leiharbeiter vom gesetzlichen Standard ab, weiß Däubler: »Wie soll man da behaupten können, der ›Gesamtschutz‹ sei gewahrt?«

Letztlich hätten DGB-Gewerkschaften seitens des BAG eine »Ohrfeige« für eine Tarifpolitik erhalten, durch die Leiharbeiter im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen schlechter gestellt werden, sagte Mag Wompel von »Labournet« am Montag im jW-Gespräch. Ein hoffentlich heilsamer Schlag, damit dieser »tarifpolitische Unsinn« künftig unterbleibt. Und Susanne Ferschl, stellvertretende Linke-Fraktionsvorsitzende, betonte gegenüber dieser Zeitung: »Für Beschäftigte in der Leiharbeit ist der Beschluss des BAG ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur längst überfälligen Gleichbehandlung mit Stammbelegschaften«. Mit der Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Betrieben müsse endlich Schluss sein.