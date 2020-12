Braune Netzwerker im Amt

Christian Mang Polizist stellt sich Protestdemo gegen rechten Terror in Berlin-Neukölln in den Weg (21.11.2020)

Hunderte Verdachtsfälle bei der Polizei und der Bundeswehr, Anhänger gibt es im Schuldienst und in der Politik. Ein ehemaliger Innenminister besorgte sich sogar eine Waffe aus diesen Kreisen. Im Krisenjahr 2020 wurde deutlich: Der Staat, der offiziell gegen »Rechtsextremismus« zu Felde zieht, ist selbst von faschistischen Netzwerken durchsetzt.

Bevor das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt den rechtsterroristischen Attentäter Stephan Balliet am 21. Dezember in Magdeburg zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilte, hatten die Nebenkläger immer wieder versucht, die Hintergründe des Anschlags und die Rolle der Polizei zu beleuchten. Mit welchen Gruppen stand der Neonazi in Verbindung? Warum schützte die Polizei die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag am 9. Oktober 2019 nicht vorsorglich und schritt nach Notrufen nur zögerlich ein? Weshalb haben Sicherheitsbehörden einschlägige Internetforen, in denen sich der Täter Anregung holte, bis heute kaum auf dem Schirm? Viele Fragen blieben unbeantwortet.

These vom Einzelfall

Bis zum Schluss blieb Richterin Ursula Mertens bei der These, die den gesamten Prozess durchzogen hatte. »Bei Ihnen haben wir den ungewöhnlichen Fall, dass Sie aus dem Nichts heraus diese gravierenden Straftaten in einer Stunde und 15 Minuten begangen haben«, sagte sie in Richtung des Verurteilten. Wie viele Neonazis vor ihm reihte die Justiz damit auch Balliet mehr oder weniger offen in die Kategorie »verwirrter Einzeltäter« ein. Organisierte rechte Netzwerke und das teils fragwürdige Vorgehen der Polizei spielten in diesem Zusammenhang keine Rolle. Dabei reichen erstere bis weit in den Behördenapparat hinein.

Seit 2018 ermittelt die hessische Polizei im Fall der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz gegen Kollegen. Sie vertrat Opfer im NSU-Prozess in München. Per E-Mail erhält Basay-Yildiz fortgesetzt Morddrohungen, gezeichnet mit »NSU 2.0«. Sie beinhalten persönliche Daten, die von einem Polizeicomputer stammen. Immer mehr ­Opfer solcher Drohmails, vor allem weibliche, wandten sich inzwischen an die Öffentlichkeit. Dies halte unvermindert an, stellten die Anwältin und zwei Mitbetroffene, die hessische Linke-Politikerin Janine Wissler und die Kabarettistin Idil Baydar, am 1. Dezember im Interview mit der Frankfurter Rundschau klar.

Polizisten in Nazichats

Die hessische Polizei verhindere die Aufklärung, kritisierten die Frauen. Zwar hätten die Ermittler eine rechte Polizisten-Chatgruppe entdeckt, 77 Beamte als Verdachtsfälle gelistet und 18 von ihnen suspendiert. Doch nicht einmal zu diesen Verdächtigen sei sie befragt worden, rügte Basay-Yildiz. »Ich wundere mich, dass das in Frankfurt nicht gemacht wurde«, sagte sie. »Es gab weder Durchsuchungen noch wurden Handys sichergestellt«, mahnte Wissler. Idil Baydar fügte an: »Das wurde ganz klar unter den Tisch gekehrt«.

Auch in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei gegen sich selbst. Über 200 Beamte gerieten in diesem Jahr in den Verdacht brauner Umtriebe. In einer Chatgruppe tauschten sie SS-Runen, Hakenkreuze und rassistische Sprüche aus. Dutzende Verdachtsfälle gibt es in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg und weiteren Bundesländern. Dass rechte Polizisten ihren Zugriff auf Personendaten missbrauchen, ist nicht neu. Anfragen der Welt bei den Bundesländern hatten im Juli ergeben: Bundesweit führt die Polizei demnach inzwischen rund 400 Verfahren gegen Beamte wegen ähnlicher Aktivitäten.

»Prepper« planen Putsch

Im Februar berichtete die Tageszeitung über sich häufende Fälle in Mecklenburg-Vorpommern: Polizisten sollen Personendaten von politischen Gegnern an Neonazis weitergereicht haben. Damit in Verbindung stehen könnte unter anderem die vor drei Jahren aufgeflogene Gruppe »Nordkreuz«. Nach heutigem Kenntnisstand waren darin mehr als 50 rechte »Prepper« organisiert, darunter zahlreiche Beamte im Staatsdienst. Sie hatten Todeslisten erstellt, Waffen und Munition gehortet.

Mit »Nordkreuz« in Verbindung gestanden haben soll auch Frank T., Waffenhändler und Geschäftsführer der Firma Baltic Shooters. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. T. soll an keinen Geringeren als Mecklenburgs ehemaligen Innenminister Lorenz Caffier (CDU) eine Pistole verkauft haben. Als das im November bekanntgeworden war, trat Caffier vom Amt zurück. Der Kopf der Gruppe »Nordkreuz«, Marco G., war SEK-Polizist – einer von mehr als einem Dutzend Landespolizisten, die involviert gewesen sein sollen. Vor einem Jahr wurde G. wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt – zu einer Bewährungsstrafe.

Das braune Netz zieht sich auch durch die Bundeswehr. Das geheim tagende parlamentarische Kontrollgremium hat zwei Jahre lang Akten über faschistische Verbindungen von Soldaten gewälzt. Am 11. Dezember gab dessen Vorsitzender, Roderich Kiesewetter (CDU), gegenüber der ARD-»Tagesschau« zu bedenken, man habe »keine Schattenarmee« entdecken können. Aber: »Sie sehen gleichwohl rechtsextreme organisierte Strukturen, wir nennen sie Netzwerke, mit Bezügen zur Bundeswehr und anderen Sicherheitsbehörden.« Die reichen allerdings auch in die Schulen hinein. Wie der NDR am 15. Dezember berichtete, suspendierte das Land Mecklenburg-Vorpommern einen Lehrer wegen des Verdachts, in die Gruppe »Nordkreuz« involviert zu sein. Das Bildungsministerium prüfe weitere Schritte bis hin zur Kündigung, hieß es.

Wie weit sich organisierte Neonazis im Staatsdienst wirklich ausgebreitet haben, bleibt vorläufig offen. Ebenso wie eine Antwort auf die Frage, ob diese Netzwerke eine Rolle spielen für jene »Schwachstellen der Strafverfolgungsbehörden«, von denen Nebenklageanwalt David Herrmann nach dem Urteilsspruch zum Anschlag von Halle gegenüber dem Deutschlandfunk sprach. Die Ermittler hätten, so Herrmann, nicht mal Beweise auf Onlineplattformen gesichert, wo der Attentäter aktiv war.