Mietenwahnsinn erreicht Umland

imago images/F. Anthea Schaap Die grüne Wiese ist neues Objekt der Begierde: Stadtrand von Berlin

Während viele Branchen zum Ende des Coronajahrs am Abgrund stehen, geht die Party unter Spekulanten weiter. Das Kapital flieht in vermeintlich sichere Häfen wie etwa den deutschen Immobilienmarkt. Nicht mehr nur in den Metropolen wird nun investiert, sondern auch zunehmend im Umland der Großstädte. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Preise für Wohnimmobilien um durchschnittlich 7,8 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Gegenüber dem zweiten Quartal 2020 betrug das Plus 2,9 Prozent. Immobilieneigentum verteuerte sich dabei sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. In den sieben größten Ballungszentren (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) waren Ein- und Zweifamilienhäuser den Angaben des Bundesamtes zufolge um 8,9 Prozent und Eigentumswohnungen um 7,3 Prozent teurer als im Vorjahresquartal. Auch in ländlichen Kreisen verteuerten sich Wohnimmobilien im Durchschnitt stark.

Das schlägt sich auch in steigenden Mietpreisen wieder. Ökonomen gehen davon aus, dass 2021 die Mieten in den Speckgürteln sogar noch stärker steigen könnten als in den Me­tropolen. »Die Coronakrise verstärkt den Trend zur Wanderung ins Umland der Großstädte«, sagte Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Auch das Hamburger Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung erwartet mehr Abwanderungen in die Regionen um die Städte. Der Trend zum Homeoffice verstärke die Entwicklung noch, da die Menschen längere Arbeitswege in Kauf nehmen könnten. Dass sich Wohnpräferenzen infolge der Pandemie geändert haben, darauf deutet eine Umfrage der Landesbausparkassen hin. Ganze 40 Prozent der Mieter fänden ihre Wohnsituation nach den Erfahrungen der Coronapandemie, während der ein großer Teil der Beschäftigten von zu Hause arbeiten muss, nicht mehr optimal. (dpa/jW)