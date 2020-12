Die Fackel von Fukushima

imago images/ZUMA Wire Die Werbung für Olympia läuft (Tokio, 16.12.2020)

Für die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio war es eine satte Ohrfeige: Mehr als 60 Prozent der Japaner gaben in einer am 14. Dezember veröffentlichten Umfrage des staatlichen Senders NHK an, sie seien gegen eine Austragung der Spiele im kommenden Jahr. Bloß gut ein Viertel ist dafür, Tendenz sinkend. Überraschend kommt dies nicht angesichts steigender Coronazahlen in In- und Ausland und dramatisch steigender Kosten. Doch die Organisatoren und die japanische Regierung hatten gehofft, mit der Ankündigung von optimalen Schutzmaßnahmen während der Spiele und einer gut geölten Propagandamaschinerie die Olympialaune stabil zu halten. Da es ihnen gelang, die großen japanischen Tageszeitungen als Sponsoren zu verpflichten, erscheint in deren Veröffentlichungen kaum einmal Kritik an Olympia. Doch so langsam durchschaut die japanische Bevölkerung das falsche Spiel der Offiziellen: Von Anfang an ging es diesen nicht um faire Wettkämpfe oder das Wohl der Athleten, sondern – wie so oft – um nationales Prestige und Geld.

»Fukko Gorin« (Wiederaufbauspiele) ist der Slogan, unter dem die Wettkämpfe stattfinden sollen. Damit will Japan der internationalen Gemeinschaft vermitteln, dass das Land die Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Atomhavarie von 2011 überwunden hat. Um das symbolisch zu unterstreichen, soll der olympische Fackellauf nächstes Jahr am 25. März im J-Village in der Präfektur Fukushima beginnen, bloß 20 Kilometer vom Unglücksmeiler entfernt. Doch die Lage im verseuchten Gebiet um das Atomkraftwerk Fukushima ist alles andere als stabil, auch wenn der frühere japanische Premierminister Shinzo Abe stets das Gegenteil behauptete. Zehntausende Evakuierte konnten immer noch nicht in das Gebiet zurückkehren. Überdies plant die Regierung, in Zukunft radioaktiv verseuchtes Kühlwasser ins Meer zu leiten, weil der Platz zur Lagerung ausgeht.

Bei Olympischen Spielen geht es natürlich auch um viel Geld – nicht nur für die Bauunternehmen. Auch die Bewachungs-, Werbe- oder Hotelbranche will kräftig mitverdienen. Dabei sticht die japanische Firma Dentsu besonders heraus. Viele staatliche Gelder fließen durch die Buchhaltung dieser Werbeagentur – einer der größten weltweit –, die sie weiterverteilt und dabei jedesmal ein ordentliches Stück als Provision einstreicht. Und da nächstes Jahr Wahljahr ist, verwundert es nicht, dass die von den Liberaldemokraten angeführte Regierung weiterhin an der Durchführung der Spiele festhält, denn die Wirtschaft gilt als wichtige Stütze der Partei. »Eine endgültige Entscheidung könnte sogar erst im März kommenden Jahres kurz vor dem Start des Fackellaufs fallen«, sagt Toshio Miyazaki der jW. Er ist Mitglied der Anti­olympiagruppierung Okotawa Link (Absagelink), die zu einer kleinen Protestbewegung gehört, die sich vor einigen Jahren in Japan gebildet hat.

»Die Chancen, dass die Spiele stattfinden, stehen im Moment etwa 50 zu 50«, meint Miyazaki. »Für die japanische Regierung wird es trotz aller Widrigkeiten schwer werden, Olympia abzusagen. Zuviel steht für sie auf dem Spiel.« Dazu wird es wohl den Druck aus dem Ausland brauchen, insbesondere vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Miyazaki glaubt nicht, dass sich die Lage durch die neu entwickelten Impfstoffe sofort verbessern wird. Da könnte sich das IOC, das die endgültige Entscheidungsgewalt hat, durchaus dazu durchringen, auf die Austragung zu verzichten. Deshalb werden die japanischen und internationalen Sponsoren langsam nervös. »Einige könnten Ende des Jahres bereits abspringen, wenn die jetzigen Verträge auslaufen«, meint Miyazaki. Dadurch würde der finanzielle Druck noch weiter steigen. Das offizielle Budget liegt bei 12,6 Milliarden Euro, Experten der Universität Oxford gingen schon im September nach einer Analyse bisheriger Spiele davon aus, dass die wirklichen Kosten doppelt so hoch sein werden, also circa 25 Milliarden Euro. Allein die Coronamaßnahmen und die Verschiebung um ein Jahr kosten mindestens 2,3 Milliarden Euro extra, wie die Organisatoren diese Woche bekanntgaben.