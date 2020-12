Listen der Vernunft

Neue Visionen Filmverleih/dpa Am Ende von allem: Jan-Eje Ferling in einer Szene von »Über die Unendlichkeit«

Spielfilm

Roman Polanski: »Intrige«, Frankreich/Italien 2019, deutscher Kinostart: 6. Februar 2020

Roy Andersson: »Über die Unendlichkeit«, Schweden/BRD/Norwegen 2019, deutscher Kinostart: 17. September 2020

Charlie Kaufman: »I’m Thinking of Ending Things«, USA 2020, auf Netflix seit 4. September 2020

Spannender als Spielfilme:

»The Joe Rogan Experience« #1464 mit Duncan Trussell

»South Park«, Season 24, Episode 1, »Pandemic Special«

»NHL Stanley Cup Playoffs«, Eastern Conference, First Round, 11. August 2020, Tampa Bay Lightning vs. Columbus Blue Jackets (3:2 n. V.)*

Peer Schmitt

* Sie fragen sich, wieso, weshalb, warum? Lesen Sie am 2.1. junge Welt, dann wissen Sie mehr. (A. d. R.)

Pop

Coriky: Coriky (Dischord Records)

Clipping: Chapter 319 (Sub Pop)

Death By Stereo: We’re All Dying Just In Time (Concrete Jungle)

Destroyer: Have We Met (Dead ­Oceans/Cargo)

Fiona Apple: Fetch the Bolt Cutters (Epic/Sony Music)

Fontaines D. C.: A Hero’s Death (Partisan/PIAS)

LA Priest: Gene (Domino Records)

M. Ward: Migration Stories (Anti/Indigo)

Shabazz Palaces: The Don of Diamond Dreams (Sub Pop/Cargo)

Sonic Boom: All Things Being Equal (Carpark/Indigo)

Tarek K.I.Z.: Golem (Warner)

Thundercat: It Is What It Is (Brainfeeder)

Zugezogen Maskulin: 10 Jahre Abfuck (Four Music/Sony)

Michael Saager/Thomas Salter

Klassik

Mozart: Sinfonien Es-Dur K. 543, g-moll K. 550, C-Dur K. 551 – Ensemble Resonanz/Riccardo Minasi (Harmonia Mundi France)

Franui & Florian Boesch: Alles wieder gut (Naxos/col legno)

Beethoven: Sonaten op. 31, Variationen op. 34 und 35 – Andreas Staier, Pianoforte (Harmonia Mundi France)

Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125, Chorfantasie c-Moll op. 80 – Karg/Harmsen/Güra/Boesch/Bezuidenhot/Freiburger Barockorchester/Heras-Casado (Harmonia Mundi France)

Beethoven: Kammermusik + Andante favori – Liese Kahn/Peter Hörr/Stephan Katte (ars vobiscum/Arthaus)

Beethoven: Sinfonien Nr. 1 bis 3 – Compagnia di Punto (Deutsche Harmonia Mundi/Sony Classical)

Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-moll op.67 – MusicAeterna/Teodor Currentzis (Sony Classical)

Stefan Siegert

Theater

Robert Wilson: »Die Dreigroschenoper« von Bertolt Brecht (Berliner Ensemble)

Matthias Mosbach: »Der Drache« von Jewgeni Schwarz (Theater Rambazamba, Berlin)

René Pollesch: »Melissa kriegt alles« (Deutsches Theater, Berlin)

Karin Baier: »Das Reich des Todes« von Rainald Goetz (Deutsches Schauspielhaus, Hamburg)

Laura Linnenbaum: »Don Karlos« von Friedrich Schiller (Staatstheater Hannover)

Daniel Kunze: »Die Polizey« von Björn SC Deigner (E.-T.-A.-Hoffmann-Theater, Bamberg)

jW-Sonderpreis: Bertolt Brecht und Erich Engel: »Mutter Courage und ihre Kinder« von Bertolt Brecht (Berliner Ensemble) – Premiere 1949, digitale Wiederaufnahme seit 4.12.2020

Erik Zielke

Belletristik

Stefanie Sargnagel: Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin (Rowohlt)

Anke Stelling: Grundlagenforschung. Erzählungen (Verbrecher)

Jürgen Roth: Vielleicht Hunsrück (Haffmans bei Zweitausendeins)

Ror Wolf: Alles andre: ungewiß (Schöffling & Co.)

Éric Vuillard: Der Krieg der Armen (Matthes & Seitz)

Franz Dobler: Ich will doch immer nur kriegen was ich haben will. Gedichte 1991–2020 (Starfruit)

Paula Irmschler: Superbusen (­Claassen)

Hans Georg Traxler: Die grünen Stiefel (Verlag Antje Kunstmann)

Michael Scharang: Aufruhr (Suhrkamp)

Ingo Schulze: Die rechtschaffenen Mörder (S. Fischer)

jW-Sonderpreis: Christian Geissler: Ein Boot in der Wüste (Verbrecher)

Peter Merg

Sachbuch

Jakob Hayner: Warum Theater. Krise und Erneuerung (Matthes & Seitz)

Mark Fisher: k-punk. Ausgewählte Schriften 2004–2016 (Edition Tiamat)

Stuart Hall: Vertrauter Fremder. Ein Leben zwischen zwei Inseln (Argument)

Dietmar Dath: Stehsatz. Eine Schreiblehre (Wallstein)

Dietmar Dath: Hegel. 100 Seiten (Reclam)

Jens Malte Fischer: Karl Kraus. Der Widersprecher (Zsolnay)

Brigitte Studer: Reisende der Weltrevolution. Eine Globalgeschichte der Kommunistischen Internationale (Suhrkamp)

Michael Cox: Umschaltspiel. Die Evolution des modernen europäischen Fußballs (Suhrkamp)

Robert Pfaller: Die blitzenden Waffen. Über die Macht der Form (S. Fischer)

Olivia Golde: Karstadt waren wir (Trottoir Noir)

jW-Sonderpreis: Alex Ross: Die Welt nach Wagner. Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne (Rowohlt)

Peter Merg

Comic

Jonathan Hickman, Mike Huddleston (u. a.): Decorum (Image Comics)

Yoshiharu Tsuge: Der nutzlose Mann (Reprodukt)

Shigeru Mizuki: Kriegsjahre (Reprodukt)

Zep: The End (Schreiber & Leser)

Kevin Eastman, Peter Laird (u. a.): ­Teenage Mutant Ninja Turtles. The Last Ronin (IDW)

Junji Ito: Gyo (Carlsen)

Bill Watterson: Calvin und Hobbes. Gesamtausgabe (Carlsen)

Michael Streitberg

Ausstellungen

»Judd«, MOMA, New York, 1.3.2020–9.1.2021

Hito Steyerl: »I Will Survive«, K 21, Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, 26. September 2020–10.Januar 2021

Hans Haacke: »All Connected«, New Museum, New York, 24.20.2019–26.1.2020

John Heartfield: »Fotografie plus Dynamit«, Akademie der Künste, Berlin, 2.6.–23.8.2020

»Theater of Operations. The Gulf Wars 1991–2011«, MOMA PS1, New York, 3. November 2019–1. März 2020

»Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker«, Kunstpalast, Düsseldorf, 15.10.2020–7.2.2021

Harald Hauswald: »Voll das Leben«, C/O Berlin, 12.9.2020–23.1.2021

Valie Export: »Fragments of a Touch«, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 31.10.–31.12.2020

»Russische Avantgarde im Museum Ludwig. Original und Fälschung. Fragen, Untersuchungen, Erklärungen«, Museum Ludwig, Köln, 26.9.2020–3.1.2021

Carsten Nicolai: »Parallax Symmetry«, K 21, Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, 28.9.2019–19.1.2020

Die Reihenfolge ist nicht als Wertung zu verstehen.

Jürgen Schneider

Fußballtrainer

Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo)

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern München)

Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain)

Marco Rose (Borussia Mönchengladbach)

Urs Fischer (Union Berlin)

Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart)

Brendan Rodgers (Leicester City)

Imanol Alguacil (Real Sociedad San Sebastián)

Markus Anfang (Darmstadt 98)

jW-Sonderpreis: Alexander Reich (jW-Betriebsmannschaft)

Peter Merg