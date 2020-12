Universal Pictures Co/Universal City Studios/ARD Emerson Cole (Arthur Kennedy, l.) und der ehemalige Bandit Glyn McLyntock (James Stewart, r.): »Meuterei am Schlangenfluss«

Re: Bier statt Messwein

Wer kommt zu wem, ist hier die Frage: 2003 zog Philipp Irmer in den tschechischen Wallfahrtsort Marianske Radcice in Nordböhmen. Bereits als Jugendlicher wünschte er sich, in dieser Stadt als Pfarrer zu arbeiten. Dass diese Aufgabe dermaßen schwierig sein würde, hatte er damals nicht gedacht. Mit Bier statt Messwein versucht der Geistliche, die Menschen in die Kirche zu locken. Das sind offensichtlich wirklich die letzten Bataillone. Wohl bekomm’s. D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Werk ohne Autor

Bei der Oscarverleihung 2019 ging das Biopic nicht nur als »Bester fremdsprachiger Film«, sondern auch in der Kategorie »Beste Kamera« ins Rennen. Florian Henckel von Donnersmarck erzählt eine Künstlerbiographie vor dem Hintergrund deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es bleiben jede Menge Leerstellen, nicht nur, wenn es um die Zeit des Faschismus geht. D 2018.

Das Erste, 20.15 Uhr

Meuterei am Schlangenfluss

Der Exgangster McLyntock geleitet einen Treck bis nach Oregon – in eine Wildnis, in der die Siedler den ersten Winter nur mit Vorräten aus der Stadt überstehen können. Als die verabredete Lieferung ausbleibt, droht den Siedlern der Hungertod. McLyntock findet heraus, dass der Schurke Emerson Cole die von den Siedlern längst bezahlten Vorräte an Goldsucher verkaufen will. Regie: Anthony Mann. USA 1952. Mit James Stewart.

Arte, 20.15 Uhr

Die Nächte der Cabiria

Die Prostituierte Cabiria, die einem Mordanschlag entkommen ist, begegnet zufällig dem berühmten Schauspieler Alberto Lazzari. Er hat sich mit seiner Freundin gestritten und sucht Trost bei der jungen Frau. Cabiria ist von Alberto angetan, doch dieser kehrt zu seiner Freundin zurück. Für Cabiria führt der Weg wieder zum Straßenstrich. Eines Abends trifft sie Oscar. Regie: Federico Fellini. Drehbuch: Ennio Flaiano, Pier Paolo Pasolini, zwei ganz Große der italienischen Literatur. I/F 1957.

Arte, 21.45 Uhr

Der Millionenbauer

Schöne Aussichten, Folge 1, Staffel 2

Der frühere Bauer Hartinger hat eine Menge Ärger mit den Wohnungen der Siedlung Alpenblick, die er sich von einem Herrn Hollmann von der Interbau hat aufschwatzen lassen. Vor lauter Stress vergisst er auch noch, seinen Enkel Giuseppe von der Schule abzuholen. Er kommt zu spät, der Junge ist weg. Sehenswerte Serie. Mit Walter Sedlmayr.

BR, 22.45 Uhr

Brooklyn – Eine Liebe ­zwischen zwei Welten

Im Irland der 1950er Jahre entschließt sich Eilis Lacey, nach New York auszuwandern. Die Ankunft in den USA ist für die junge Frau ein Schock. Zudem vermisst sie ihre Familie. Beim Tanzen lernt sie den charmanten Tony Fiorello kennen. Mit seiner offenen Art gewinnt er ihr Herz. Eine Familientragödie zwingt Eilis aber, nach Irland zurückzukehren. Drehbuch: Nick Hornby. USA 2015.

Das Erste, 23.35 Uhr