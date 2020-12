jW

Verhängnisvolle Waffe

Zu jW vom 18.12.: »Wehklagen nach ›­Wortbruch‹«

Es ist eine Ohrfeige für den gesunden Menschenverstand, die Kampfdrohne als Schutzwaffe zu bezeichnen. Sie ist alles andere als ein Schutz. Sie zieht das Verhängnis an. Sie kann außerhalb von erklärten Kriegen, außerhalb von Kriegsgebieten, außerhalb von laufenden Kampfhandlungen jederzeit und überall durch einen völlig anonym bleibenden Angreifer, der vor jeder Form von Bestrafung sicher ist, willkürlich eingesetzt werden und Menschen ohne parlamentarische oder gerichtliche Eingriffsmöglichkeit vom Leben zum Tode befördern. Der Drohnenangriff, der an den Kampfhandlungen völlig Unbeteiligte wie flüchtende Frauen und Kinder treffen kann, (…) wird bei der nicht ebenfalls mit Drohnen ausgestatteten gegnerischen Konfliktpartei zunächst die Erkenntnis der totalen Ohnmacht und dann Hass erzeugen, der sie veranlassen wird, auf Rache zu sinnen und nach der schwächsten Stelle beim Angreifer zu suchen. Diese liegt aber (…) im Inland! Deutschland geht also mit der Beschaffung von Kampfdrohnen das Risiko ein, anschließend das Opfer von Terrorakten auf eigenem Boden zu werden. (…) Hören wir endlich auf, den US-Amerikanern alles nachzumachen! Nehmen wir endlich zur Kenntnis, dass der größte Waffenexporteur der Welt mit dem Begriff »Frieden« nicht viel anfangen kann! (…)

Otfried Schrot, per E-Mail

Neuester Coup

Zu jW vom 23.12.: »Rotlicht: FSB«

Überwältigt von seiner Teilnahme am versuchten Cäsarenmord, plaudert ein Knecht des russischen Geheimdienstes FSB völlig aufgelöst mit seinem Opfer, ahnungslos und vertrauensselig, 45 Minuten lang. Die Unterhose, nicht hinten, nein vorn, war letztlich das Anschlagsziel. Wahrscheinlich erlitten die FSB-Knaben, überwältigt von der Dimension des Gemächts des Herrn Nawalny, einen Nowitschock. Frau Merkel war ebenfalls beeindruckt. Die Sex-and-Drugs-and-Rock-’n’-Roll-Geschichte ist damit komplett. Präsentiert wird uns das Ganze als Headline von den öffentlich-rechtlichen Kämpfern gegen Fake News. Gut informierten Kreisen zufolge hat die Weltantidopingbehörde (WADA) übrigens das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgefordert, Russland, das damals noch unter dem Decknamen Sowjetunion antrat, den Sieg bei Stalingrad nachträglich abzuerkennen, da flächendeckendes Doping im Spiel war.

Klaus Röther, Halle

Hart, schnell, locker

Zu jW vom 19./20.12.: »In lächelnder ­Leichtigkeit«

Vielen Dank für diesen Artikel über die bzw. den Helden meiner Jugend. Van Halen bewies, dass auch ohne Männchengepose und Metallnietenlederjacken Rockmusik hart, schnell und locker sein kann. Der Beitrag war für mich ein Anlass, mal wieder die LP »Fair Warning« aufzulegen – bei Frank Schäfer stimmt jedes Wort, leider hat er dabei die äußerst straffe Arbeit von Alex Van Halen und Michael Anthony unterschlagen … Also nochmals danke!

Carsten Glienke, Leipzig

Längst überfällig

Zu jW vom 18.12.: »Kohlelobbyist Altmaier«

Die Bundesregierung als Lobbyist der Energiekonzerne unternimmt alles, um diesen die private Konkurrenz der häuslichen Kleinsolaranlagen auf dem Dach vom Leib zu halten. Mit der nun auf Druck von unten geänderten »EEG-Reform« sind wenigstens drohende Abgaben und Auflagen für die nach 20 Jahren nun vermehrt auslaufenden Energieabnahmeverträge vom Tisch. Für eine echte Förderung der kleinen Anlagen in der Breite ist aber die Abschaffung der künstlich kreierten Bürokratiehürden für die Betreiber noch unabdingbar. Außerdem ist längst überfällig: eine Entwicklungsoffensive für kleinere, effektive und bezahlbare Speicher, die auch »Insellösungen« für Häuslebesitzer ermöglichen, ohne Einbeziehung von Energiekonzernen.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)

Sichtbare Klassenverhältnisse

Zu jW vom 17.12.: »Exerzierplatz Amazon«

Dass abgehalfterte Militärangehörige in zivilen Arbeitsfeldern eingesetzt werden, ist auch andernorts kein Geheimnis mehr. (…) Nicht lustig zum Beispiel ist, wenn die »Arbeitgeberseite« bei Tarifauseinandersetzungen einen Verhandlungspartner mit vertieft militärischem Hintergrund einsetzt. So wird Ulrich Mädge, Vertreter der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) bei den jüngsten Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, von Gewerkschaftern nicht nur als ausgesprochener Unsympath beschrieben. Vielmehr wird ihm womöglich seine zwölfjährige Zeitsoldatlaufbahn beim monatelangen Blockieren der Verhandlungen, um das Ergebnis dann weichkochen zu können, sehr von Nutzen gewesen sein. Drastisch sichtbar wird der Charakter der kapitalistischen Produktionsweise, wenn ehemalige Militärs in leitenden Positionen bei Großkonzernen wie Amazon eingesetzt sind mit dem ewigen Ziel, Ausbeutung und Unterdrückung zu verschärfen und Profit zu maximieren. Das hilft beim Erkennen der Klassenverhältnisse.

Sonja Riedel, per E-Mail

Verraten und verkauft

Zu jW vom 22.12.: »Knochenjob ­Paketzusteller«

Staaten, die es zulassen, dass global agierende kriminelle Vereinigungen einfach so in ihre Hoheitsgebiete eindringen und dort die Menschen nach eigenem Belieben versklaven und ausbeuten können, sollten sich nicht souverän nennen dürfen. Regierungen, die nicht willens sind, ihre Bevölkerung vor diesen internationalen Verbrecherorganisationen zu schützen, sollten nicht von Demokratie und Menschenrechten faseln dürfen. Und Politiker, die alle einen Amtseid geleistet haben, dem Lande zu dienen und Schaden vom Volke fernzuhalten, nach Amtsantritt aber sogleich zu raffgierigen Zuhältern und skrupellosen Kollaborateuren mutieren, gehören in kein Parlament, sondern umgehend und für immer in den Knast. Aber solange sich das Volk das alles gefallen lässt, solange wird sich wohl kaum etwas ändern!

Reinhard Hopp, per E-Mail