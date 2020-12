DGB: In Modernisierung investieren

Paul Zinken/dpa Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), plädierte am Sonntag im Tagesspiegel für höhere staatliche Investitionen:

(…) Im Coronajahr 2020 sei »der Arbeitsmarkt vor dem Absturz bewahrt worden, und die Hilfen haben stabilisierend gewirkt. Nun müssen wir massiv in die Modernisierung der Wirtschaft investieren«, sagte Hoffmann dem Tagesspiegel. »Es wäre fatal, jetzt mit einer Sparpolitik den Haushalt wieder ausgleichen zu wollen.« Zinsen und Inflation seien niedrig. »Wenn das Zinsniveau unterhalb des Potenzialwachstums bleibt, können wir ohne Probleme aus den Schulden herauswachsen.« Vor der Pandemie habe die Bundesrepublik eine Schuldenquote gemessen an der Wirtschaftsleistung von unter 60 Prozent gehabt. »Das geht jetzt hoch auf bis zu 75 Prozent. Na und? Amerikaner und Japaner liegen deutlich darüber« (…). Das Beharren auf dem 60-Prozent-Ziel sei »ökonomisch nicht plausibel. Wir haben einen Investitionsbedarf von zusätzlichen 450 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren, da sind wir uns mit dem Bundesverband der Industrie einig.« (…)

Die Linke Bayern machte am Donnerstag auf eine geplante Abschiebung aufmerksam und forderte ein Bleiberecht für die Frau, der es körperlich und psychisch äußerst schlecht gehe:

Mimi T. sitzt seit dem 23. November in Abschiebehaft in Eichstätt und soll möglicherweise noch in dieser Woche nach Äthiopien abgeschoben werden. Die Ausländerbehörde Nürnberg hält weiter an der Abschiebehaft fest, obwohl es der Frau mittlerweile psychisch und körperlich so schlecht geht, dass eine Abschiebung nach Äthiopien einem Todesurteil gleichkäme und es eigentlich dringend geboten wäre, ihr einen Krankenhausaufenthalt zu ermöglichen. In ihrer Haft kam es wohl schon zu einem Suizidversuch, und aus Gesprächsprotokollen mit Unterstützer:innen geht hervor, dass Mimi T. desorientiert und schwer depressiv ist. Ein fachärztliches Gutachten, das seit Mittwoch abend vorliegt, bestätigt, dass Mimi T. eine Abschiebung wohl nicht überleben würde. Mimi T. wurde in ihrem Heimatland Äthiopien Opfer sexualisierter Gewalt und hat offenbar keine Verwandten und kein soziales Netzwerk vor Ort. Die schwer traumatisierte Frau fürchtet daher eine Rückkehr nach Äthiopien sehr.

Die Landessprecherin der bayerischen Linken und Nürnberger Stadträtin Kathrin Flach Gomez dazu: »Nürnberg als Stadt der Menschenrechte hätte hier schon viel früher eine Abschiebung verhindern müssen, anstatt durch die örtliche Ausländerbehörde weiterhin darauf zu drängen, an der Abschiebung festzuhalten. Die Ausländerbehörde unter Olaf Kuch ist in der Pflicht, die sogenannten inlandsbezogenen Abschiebehindernisse zu überprüfen. Der desolate physische und psychische Zustand von Frau T. ist ein solches Hindernis. Sollte sie in diesem Zustand ausgewiesen werden, handelt man unmenschlich, entgegen bestehender Ermessensspielräume und nimmt billigend ihren Tod in Kauf. Wir als Linke sprechen uns gegen diese menschenverachtende Praxis aus. Insbesondere in der Weihnachtszeit sollte sich die CSU ihre Wurzeln im christlichen Glauben vor Augen führen und Nächstenliebe walten lassen, anstatt Menschenleben so leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Gespräche mit Verantwortlichen der städtischen Behörden weisen jedoch derzeit nicht darauf hin, dass man bereit ist, im Sinne der Betroffenen zu handeln.« (…)