Anschlag auf Mahnwache

Nachdem das Hauptzelt einer Mahnwache für den Hambacher Forst am frühen Samstag morgen ausgebrannt ist, ermittelt die Polizei »in alle Richtungen«, wie deren Sprecher am Sonntag laut einem Bericht des Senders RTL sagte. Laut Polizei war die Ursache des Brandes an der Landstraße 257 bei Kerpen zwischen Buir und Morschenich zunächst unklar. Umweltaktivisten sprachen dagegen von einem Anschlag. Kathrin Henneberger, Sprecherin des Bündnisses »Ende Gelände«, twitterte am Samstag, das Zelt sei mit Molotowcocktails angegriffen und niedergebrannt worden. (jW)