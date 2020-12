Nachschlag: Spuk im Hochhaus

Gerhard Leber/imago images Mittlerweile ist es etwas güldener: Das Springer-Hochhaus in Westberlin 1966

Amazons Streamingkanal bejubelt in einer Dokuserie die Arbeit der Bild. Mehrere Monate schwenkten TV-Journalisten (kann man sie überhaupt so nennen?) die Redaktionsräume ab und begleiteten Reporter im Außeneinsatz. Auf den Hinweis, dass Amazons stinkreicher Chefausbeuter Jeffrey Bezos 2018 den Axel-Springer-Award verliehen bekommen hat, wird ebenso verzichtet wie auf die Auflistung der Presseratsrügen, die von Bild während der Drehzeit gesammelt wurden. Was ist hier Show, was ist real? Die Hauptrolle ging natürlich an Chefredakteur Julian Reichelt. Er inszeniert sich etwas zu gewollt als Frontschwein, das ständig mampft und raucht, sich dann hin und wieder erinnert, jetzt doch cholerisch reagieren zu müssen, wenn die Moral seiner Truppe wieder mal am Boden ist oder der Zuschauer wegzudösen droht. Da war selbst Diekmann glaubwürdiger. Der fast siebenstündige Werbeblock für Springers Sturmgeschütz ist schwer erträglich, die sich rasch einstellende Langeweile noch das geringste Problem. (mme)