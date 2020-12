Rotlicht: FSB

Donat Sorokin/imago images/ITAR-TASS Islamistische Terroristen sind nicht die einzigen, die der Inlandsgeheimdienst FSB im Blick behält. Antiterrorübung in Jekaterinburg, 19.2.2020

Im August 1991 unternahmen einige sowjetische Funktionäre, darunter der damalige KGB-Chef Wladimir Krjutschkow, den halbherzigen Versuch, die Selbstzerstörung des Landes aufzuhalten. Das unter dem Namen »Augustputsch« in die Geschichte eingegangene Unternehmen scheiterte nach wenigen Tagen an der Unentschlossenheit seiner Anführer, vor allem aber daran, dass Teile der Armee und sogar des Geheimdienstes ihre Gefolgschaft verweigerten. Als Folge löste Boris Jelzin das KGB im Herbst 1991 auf.

Das änderte aber nichts daran, dass sowohl das damalige Personal des Dienstes aufgefangen werden musste – nicht einmal Jelzin konnte Interesse daran haben, dass einige hunderttausend militärisch und geheimdienstlich ausgebildete Fachleute plötzlich im beruflichen Nichts landeten – als auch die klassischen Aufgaben des Dienstes, insbesondere die Spionageabwehr, nicht entfallen waren, nur weil das Objekt der Spionage sich geändert hatte. Allein für die Jahre 1993 und 1994 berichtete die Abwehr davon, rund 400 ausländische Agenten enttarnt zu haben. Mit dem Erbe seiner sowjetischen Vorgängerorganisationen geht der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) entspannt um: Der »Berufsfeiertag« der Geheimdienstler ist bis heute der Jahrestag der Gründung der Tscheka am 20. Dezember, und zu deren 100. Jubiläum 2017 rühmte FSB-Chef Alexander Bortnikow die »Professionalität« und »Ergebenheit« ihrer Mitarbeiter. »Exzesse« in den dreißiger Jahren seien das Werk von in die Dienste eingedrungenen Karrieristen gewesen, denen die Parteiführung selbst das Handwerk gelegt habe.

In der heutigen Form entstand der FSB 1995 aus den Resten der sowjetischen Inlandsaufklärung. Auch heute sind seine Aufgaben auf das russische Inland beschränkt, die Auslandsaufklärung wurde als »Sluschba Wneschnej Raswedki« (Auslandsaufklärungsdienst, SWR) ausgegliedert. Jedenfalls im Prinzip – einzelne dem FSB zugeschriebene Einsätze, etwa die Tötung des Aussteigers Sergej Litwinenko 2006, fanden durchaus im Ausland statt. Im Inland dagegen ist das Aufgabenspektrum des FSB fast grenzenlos: Neben klassischen Feldern wie Spionageabwehr, Terrorbekämpfung und Personenschutz zählen inzwischen auch Grenzschutz und Verteidigung der küstennahen Fischgründe gegen Wilderei dazu, die Überwachung politischer Gegner im Inland und die Sicherung gegen Industriespionage, der Kampf gegen Falschmünzerei und die »Gewährleistung der informationellen Sicherheit«, populär gesprochen: die Kontrolle des Internets. Die Zahl der Mitarbeiter ist Staatsgeheimnis, der deutsche »Verfassungsschutz« schätzte sie 2017 auf 350.000, davon allerdings rund die Hälfte Soldaten der Grenztruppen.

Die praktischen Leistungen des FSB hinterlassen ein durchwachsenes Bild. Auch dem unvoreingenommenen Betrachter muss auffallen, dass Antiterroraktionen des Dienstes etwa in der Schule von Beslan oder im Moskauer Musicaltheater »Nord-Ost« meist nach dem Prinzip abliefen, keine Gefangenen zu machen, und dass auch auf das Leben der Geiseln in der Praxis wenig Rücksicht genommen wurde. Im Falle von »Nord-Ost« soll ein nicht erprobtes Nervengas erstmals eingesetzt worden sein. Als größter operativer Erfolg des FSB gilt die Liquidierung des unter anderem für diese beiden Anschläge verantwortlichen tschetschenischen Islamisten Schamil Bassajew im Jahre 2006. Ungeklärt bleibt dagegen, ob mehrere Anschläge auf Wohnhäuser in Russland im Jahre 1999 wirklich von tschetschenischen Terroristen verübt worden waren oder ob es sich um False-Flag-Operationen des FSB handelte, um die russische Gesellschaft bereit für die zweite Runde des Krieges gegen den tschetschenischen Separatismus zu machen.