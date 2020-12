So weltenfern und ganz nah

imago images / imagebroker/auth »Durch alle Zeiten spüre ich da die Verbundenheit zur eigenen Geschichte« (Altai-Gebirge, Mongolei)

Ein dickes Buch in die Hand nehmen, nur mal eben reingucken wollen, es aufschlagen, die erste Zeile lesen, ohne Unterbrechung die erste Seite, den Band ungern mal eben aus der Hand legen, jede Gelegenheit nutzen, weiterzulesen, noch mal zurückzugehen, weil sich eben erst eine tiefere Empfindung unter die aufgenommenen Erklärungen mischt, damit das eben annähernd Verstandene seinen Anschluss findet – das ist wunderbar. Dafür habe ich einmal lesen gelernt, vorfreudig, obwohl es bei uns zu Hause kein Buch gab und nur, weil meine Schwester sich die Buchstaben nicht merken wollte … Ein langes Leben, nie ohne Bücher, nie vorschnell aus der Hand gelegt, oft genug beim Wiederlesen erst verstanden: soviel Gründe für Dankbarkeit, verdiente Nähe zu nie gesehenen Verfassern mit einer fremden Sprache, Autoren, Dichtern – für eine Zeile manchmal, einen Lebensgedanken, der nachwirkend blieb. Wird der Wille, sich so gefangennehmen zu lassen, mit dem Alter müde? Wächst da Widerstand, sich so vom Alltäglichen wegführen zu lassen, einnehmen, beeinflussen, wo doch die eigene Art zu denken schon gefestigt schien?

O nein, und wir Leser sind uns da einig, sonst würden wir nicht untereinander tauschen, anbieten, hinweisen, würde uns das richtige Buch zur richtigen Zeit nicht alle Stunden wert sein, in denen wir uns vertiefen …

Nun hatte ich ein Buch in der Hand, ein dickes, viele Seiten Auskunft an mich, die Unwissende, über ein Land, das ich nicht kenne, nie kennenlernen werde, und das mir beim Lesen ein Stück Welt erzählte, von dem ich sonst vielleicht nie Näheres erfahren hätte. Lieber Leser, ich warne dich: Du wirst nicht aufhören können, mehr erfahren zu wollen, und du wirst bedauern, ein Stück Weltgeschichte nun erst zu erleben. Das dicke Buch heißt: »Im Jahr des Roten Affen« und »Neues Leben« hat es herausgebracht. »Ein Nomade zwischen Jurte und Brandenburger Tor«.

Es ist kein Buch, das man schmökern kann. Aber es beantwortet ohne Besserwisserei, warum vieles in der Weltgeschichte so geworden ist, wie wir es erhofft haben, und anderes, das bis in unser alltägliches Dasein zum Nachteil unserer Ahnen und manchmal böse und mühsam wie ein giftiger Sturm in unsere Hoffnungen und Ängste reicht.

Ich habe beim Lesen vieles erfahren, wovon ich keine Ahnung hatte. Es ist mir aber nicht überbracht worden wie ein jeweiliger Fakt, den ich ab nun in mein Hirn untergebracht habe. Ich habe mit zunehmender Liebe gelesen und nicht damit aufhören können, weil mir von uralter Kultur, von wehrlosen, überforderten Bewohnern und von Helden erzählt wird, so auch von Liebe, vom Essen, von Freude füreinander und Plänen, die ich nachvollziehen kann, ob sie nun zum Welterbe gehören oder aus damaliger Lage so verständlich wie vergeblich waren. Wenn dort einer der Nachfahren eine Schaufel Erde hebt, stößt er auf Zeugnisse: So haben wir gelebt, so haben wir genommen und gegeben, so ist uns langer Aufschub widerfahren, deswegen haben wir es noch einmal versucht – und so bis heute. In Verständnis und im Widerstand zu den Gewalten der Natur, die sich nicht zähmen lassen, nur weil uns Wasser und Sturm gewogener sein könnten.

Durch alle Zeiten spüre ich da die Verbundenheit zur eigenen Geschichte, das Wissen um die Vorfahren, den beschwerlichen Alltag und eine Zusammengehörigkeit, die aus Nähe der Generationen besteht und den Respekt enthält, den es braucht, wenn es um das ganze Leben in der eigenen Heimat geht.

Ich habe das einmal beinahe gehabt, da war ich ein Kind und musste es verlassen. Es ist mir nachgegangen.

Auf eine ganz besondere Weise hat Dendewiin Terbischdagwa (der Verlag nutzt die englische Umschrift Dendev Terbishdagva, jW), der ferne Kollege, mich durch seine Worte und Wörter für einen sehr schönen Moment in seine Heimat geführt, damit ich verstehe, warum man dort lieben und leben kann.