Lächeln im Abendlicht

Alex Sturrock Bislang ein Insidertip: Beverly Glenn-Copeland

Devendra Banhart mal wieder! Nachdem er sich Mitte der nuller Jahre für die britische Folkpop-Elfe Vashti Bunyan ins Zeug legte, hat der kalifornische Tausendsassa es ebenfalls mit zu verantworten, dass die musikalischen Werke des zuvor nur Insidern bekannten afroamerikanischen Transmannes Beverly Glenn-Copeland aus dem kanadischen Sackville nun auch international entdeckt werden. Gemeinsam mit der Dichterin und Musikerin Moor Mother aus Philadelphia war Banhart 2018 beim Utrechter »Le Guess Who?«-Festival Gastkurator, und beide machten sich für ein Bandkonzert des 76jährigen Multiinstrumentalisten stark. Videoclipauszüge dieses Auftritts kursieren längst im Netz, doch erst jetzt ist das komplette Konzert als LP zu erwerben.

Im Zentrum des »Live at Le Guess Who?«-Mitschnitts stehen drei Stücke der 1986 in Miniauflage veröffentlichten Musikkassette »Keyboard Fantasies«, deren Inhalt dank eines einflussreichen Plattenhändlers und Bloggers aus Tokio vor fünf Jahren zu erstaunlicher Bekanntheit gelangte. Erstaunlich, da es manchen, die mal aus Neugier ein paar Euro in New-Age-LPs von Deuter oder Kitaro investierten, schwerfallen dürfte, große Unterschiede zwischen derlei esoterischen Massenprodukten und Glenn-Copelands von der Natur inspirierten »Keyboardfantasien« zu erkennen. Was sich damit erklären ließe, dass jene sieben Elektroetüden zwar nicht in einem professionellen Studio festgehalten wurden, dafür aber das damals gängige Instrumentarium, nämlich der Yamaha DX-7-Synthesizer und die Roland-TR-707-Rhythmusmaschine, zum Einsatz kam.

Beide digitalen Geräte waren Mitte der 1980er einigermaßen erschwinglich. Zumindest für die damalige Filmkomponistin Glenn-Copeland, die bei der Canadian Broadcast Corporation seit 1975 nicht nur diverse Kindersendungen untermalte, sondern bei einer davon (»Mr. Dressup«) lange Zeit auch selbst als musizierender Clown in Erscheinung trat.

15 Jahre bevor sie sich eine medienpädagogische Auszeit gönnte und in einer abgeschiedenen Waldhütte bei Huntsville, Ontario die orchestrale Klangvielfalt des »Volkssynthies« DX-7 erkundete, hörte sich die Musik noch sehr anders an. Die 1944 als einzige Tochter eines musikaffinen Lehrerehepaars in Philadelphia geborene Beverly zog mit 17 nach Montreal, um sich an der »McGill«-Musikhochschule als klassische Sängerin ausbilden zu lassen. Dort wurde sie bald des Campus verwiesen, als ihre Liebesbeziehung zu einer Kommilitonin an die Öffentlichkeit kam. Dank ihres Talents konnte die Mezzosopranistin noch an der »Expo 67« mit Liedern aus der deutschen Romantik teilnehmen. Danach fing sie an, eigene Songs auf der Gitarre zu komponieren, siedelte nach Toronto um und knüpfte Kontakte zur lokalen Jazzszene. So entstanden ihre ersten zwei Free-Folk-LPs »Beverly Copeland« (1970) und »Beverly Glenn-Copeland« (1971) unter Mitwirkung so namhafter Musiker wie dem früh verstorbenen Gitarristen Lenny Breau.

Dass beide Alben sang- und klanglos untergingen, scheint ob der stilistischen Nähe zu zeitgenössischen nordamerikanischen Expressionistinnen und Expressionisten wie Laura Nyro, Joni Mitchell, Buffy Sainte-Marie, Richie Havens und Tim Buckley kaum vorstellbar. Andererseits waren viele der heute hochgeschätzten Experimentalwerke jener Vokalakrobaten und Vokalakrobatinnen ausgesprochene Ladenhüter.

Dem Montrealer Autorenfilmer Frank Vitale jedoch waren damals weder solch eindringlich autosuggestive Appelle wie »Don’t Despair« noch die sanften Danksagungen an eine trostspendende Gefährtin wie in »Durocher« entgangen, und er bat die queere Künstlerin, für sein Debüt »Montreal Main« (1974) gleich mehrere Exklusivsongs beizusteuern. Die Lieder, die sie zu Vitales Geschichte einer von allen Seiten beargwöhnten platonischen Freundschaft zwischen einem schwulen Bohème-Fotografen und einem aufgeweckten 12jährigen aus vermeintlich liberalem Elternhaus schuf, gehören zu den eingängigsten, die Glenn-Copeland je geschrieben hat. Doch nur das Titelstück ist in einer Neuaufnahme von 1983 bisher auf Tonträger erschienen.

Immerhin findet sich diese energische Pianopopnummer auch auf der im Herbst herausgekommenen Compilation »Transmissions: The Music of Beverly Glenn-Copeland« und zeigt, dass das nachgedunkelte Timbre der damals 39jährigen zudem Facetten von Joan Armatrading und Nina Simone aufweist. Die Stimme des seit 2002 als Mann lebenden Glenn-Copeland hat sich seither kaum verändert, doch im Ausdruck scheint sich bei dem Buddhisten jahrzehntelanges Heilsingen (»Chanting«) niedergeschlagen zu haben. Besonders deutlich wird dies in den auf »Transmissions« vierfach vertretenen Neo-Spirituals seines mit Drumloops unterfütterten Albums »Primal Prayer« (2004), ist aber bereits in einigen Vokalstücken der »Keyboard Fantasies« erkennbar.

Wobei in den Originalaufnahmen Glenn-Copelands gefühlvoller Gesang stets so spät einsetzt, dass der Effekt nach dem kontemplativen Präludium um so verblüffender ist. Bei den Liveversionen von 2018, die er mit dem Quintett Indigo Rising einspielte, fehlte dafür offenbar die Geduld, denn in »Sunset Village« stimmt Glenn-Copeland bereits nach einer Minute das Mantra »Let it go / Let it go down / It’s okay« an, und die verbleibende Zeit wird mit euphorischem Vokalisieren zu gleichförmiger Begleitung gefüllt. Der Transfer jener perkussiv-trockenen Studiotracks zu ausgedehnten Bandarrangements mit wimmernder Slidegitarre und zaghaft eingesetzten Paukenschlegeln glückt leider nur selten. Wenn sich im salbungsvollen »Let Us Dance« dann noch künstliche Glocken hinzugesellen, ist der Punkt erreicht, an dem sich entscheidet, wie es um die eigene Toleranz gegenüber süßlichen Synthiklängen bestellt ist. Bei den Millenials im Publikum der »Live At Le Guess Who?«-Aufzeichnung schien sie in großen Mengen vorhanden zu sein.