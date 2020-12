Lebenslange Haft gefordert

Jan Huebner/imago images Hier nicht zu sehen: Der Hauptangeklagte Stephan Ernst vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main (18.6.2020)

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke neigt sich dem Ende zu. Am Dienstag hielt Oberstaatsanwalt Dieter Killmer vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main sein Plädoyer im Verfahren gegen den Hauptangeklagten, den Neonazi Stephan Ernst. Die Anklage forderte für Ernst eine lebenslange Haftstrafe. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft ist er sowohl des Mordes an Lübcke als auch des versuchten Mordes an einem irakischen Flüchtling im Jahr 2016 schuldig. Die Anklagebehörde will zudem die besondere Schwere der Schuld feststellen lassen, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich macht. Killmer plädierte ohnehin auf eine anschließende Sicherungsverwahrung. Ernst habe derzeit einen Hang zu erheblichen Straftaten und sei gefährlich für die Allgemeinheit.

»Beide Taten sind rechtsextremistische Anschläge«, so Killmer. Die Anklagevorwürfe hätten sich bestätigt. Während der Angeklagte den Messerangriff auf den Iraker bestritten hatte, gestand er die Ermordung des CDU-Politikers. Ernst hatte auch angegeben, dass ihn sein Mitangeklagter Markus Hartmann in der Nacht der Ermordung Lübckes begleitet habe.

Am 1. Oktober dieses Jahres hatte das OLG den Haftbefehl gegen ­Hartmann aufgehoben, was später auch vom Bundesgerichtshof bestätigt wurde. Die Rolle, die Hartmann bei der Ermordung des ­CDU-Politikers spielte, wird von den Prozessbeteiligten unterschiedlich bewertet. So geht die Bundesanwaltschaft nicht davon aus, dass Hartmann in der Tatnacht vor Ort war. Zweifellos gebe es jedoch eine Mitschuld, da Taten wie die von Ernst ohne Unterstützung eines »extremistischen Umfeldes« unmöglich seien. Genau in dieses ordne sich »der Tatbeitrag« von Hartmann ein, so der Oberstaatsanwalt. Hartmann habe seinen Gesinnungsgenossen Ernst in dessen Hass bestätigt, radikalisiert und im Schießen unterrichtet.

Der Spiegel hatte Mitte ­November berichtet, dass die Angehörigen des ermordeten CDU-Politikers neue Beweise gegen den ­Nebenangeklagten Markus Hartmann vorgelegt hätten (siehe jW vom 17.11.). So hatte Dirk Metz, Sprecher der Angehörigen Lübckes, eine E-Mail von Ernsts früherem Verteidiger Frank Hannig erhalten, der während des Prozesses entlassen worden war. Darin hatte Hannig die Haftentlassung Hartmanns als »Fehlentscheidung des Oberlandesgerichts« bezeichnet. »Das müssen wir so verstehen, als habe er durch die Gespräche mit E. die Überzeugung und vielleicht sogar Belege dafür, dass Markus H. an dem Mord beteiligt und insbesondere auch in der Tatnacht vor Ort in Wolfhagen-Istha war«, hatte der Sprecher der Familie gesagt.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Nebenklage, die die Familie Lübcke vertritt, in ihrem Schlussplädoyer Hartmanns mutmaßliche Mittäterschaft aufgreifen wird. Ein Urteil wird für den 26. Januar erwartet.