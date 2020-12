Berlin droht China

Michael Kappeler/dp Allianzen mit Australien, Indien und Japan geschmiedet: Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf der Korvette »Ludwigshafen am Rhein«

Annegret Kramp-Karrenbauer macht Druck. Seit die Bundesregierung am 2. September offiziell ihre neuen »Indopazifik-Leitlinien« verabschiedete, hat die CDU-Verteidigungsministerin den Austausch mit ihren Amtskollegen und auf diplomatischer Ebene spürbar intensiviert. Die Leitlinien sehen neben der Verstärkung der allgemeinen deutschen Einflussarbeit in den Anrainerstaaten des Indischen und des Pazifischen Ozeans auch neue Aktivitäten der Bundeswehr in der riesigen Region rings um China vor.

Am 10. September startete Kramp-Karrenbauer ihre politische Offensive mit einem Treffen mit den Botschaftern des Berlin ASEAN Committee, denen sie erläuterte, »die indopazifische Region« sei »für Deutschland von herausragender strategischer Bedeutung«. Im November hielt sie Videokonferenzen mit ihren Amtskollegen aus Australien, Singapur und Japan ab – als Ersatz für eine Reise, die ursprünglich für den Sommer geplant gewesen war, dann aber pandemiebedingt zunächst auf den Herbst und letztlich in virtuelle Sphären verschoben werden musste. Am 9. Dezember trat Kramp-Karrenbauer als Gastrednerin bei einem virtuellen Treffen der ASEAN-Verteidigungsminister und ihrer Amtskollegen aus acht weiteren Staaten von Indien über China bis zu den USA auf. Den – vorläufigen – Abschluss bildete dann ein erneutes Videogespräch mit dem japanischen Verteidigungsminister Nobuo Kishi am 15. Dezember.

In der Summe zeichnen sich mittlerweile Schwerpunkte der militärischen Pläne Berlins für den »Indopazifik« recht deutlich ab. Einer davon ist die Militärkooperation mit Australien, dem Land, das sich in den vergangenen Jahren in der Region am schärfsten gegen China positioniert hat und dessen ultrarechter Premierminister Scott Morrison zuweilen als »australischer Trump« bezeichnet wird. Eine stärkere »Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich« mit Australien sah schon die »Berlin-Canberra-Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft« vor, die am 28. Januar 2013 unterzeichnet worden war und deren Funktion der damalige Außenminister Guido Westerwelle (FDP) mit der Äußerung zusammengefasst hatte, das Land sei Deutschlands »strategisches Sprungbrett in den asiatisch-pazifischen Raum«.

Im Oktober 2018 reiste Ursula von der Leyen (CDU) als erste deutsche Verteidigungsministerin überhaupt nach Canberra, um dort nach Gesprächen mit ihrem australischen Amtskollegen Christopher Pyne eine engere Kooperation der Bundeswehr mit Australiens Streitkräften in Aussicht zu stellen. Kramp-Karrenbauer kündigte Anfang November anlässlich ihrer Videokonferenz mit der seit 2019 amtierenden Verteidigungsministerin Linda Reynolds laut dem Sydney Morning Herald an, die deutsche Marine werde im nächsten Jahr eine Fregatte in den Indischen Ozean entsenden. Dies war eigentlich bereits für 2020 geplant, musste allerdings pandemiebedingt abgesagt werden. Des weiteren will Berlin unter anderem deutsche Marineoffiziere auf Schiffe der australischen Seestreitkräfte entsenden.

Eine engere Militärkooperation strebt die Bundesregierung darüber hinaus mit Indien und mit dem einstigen Achsenpartner Japan an. Bereits am 12. Februar 2019 hatten Verteidigungsministerin von der Leyen und ihre indische Amtskollegin Nirmala Sitharaman dazu ein bilaterales Abkommen unterzeichnet. Mitte März vertiefte dann der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, die Beziehungen in Gesprächen mit indischen Generälen in Neu-Delhi.

Mit Japan will sich Berlin – dies teilte Kramp-Karrenbauer nach ihrem jüngsten Gespräch mit Kishi mit – etwa »im Bereich der Cyberverteidigung und Digitalisierung der Streitkräfte« zusammentun, aber auch gemeinsame Manöver durchführen. Gemeinsame Marineübungen werden schon seit geraumer Zeit vor dem Horn von Afrika abgehalten, wo sowohl der EU-Einsatz Atalanta als auch die japanischen Seestreitkräfte Piraterie bekämpfen. Zuletzt fanden dort im Oktober Übungen unter aktiver Beteiligung japanischer, spanischer und italienischer Kriegsschiffe sowie deutscher Seefernaufklärer statt.

Nicht zuletzt baut die Bundesrepublik die militärischen Beziehungen zu Singapur aus, dem südostasiatischen Handelsdrehkreuz, das unmittelbar an der geostrategisch bedeutenden Straße von Malakka liegt. Bereits seit Jahren werden die Panzertruppen des dicht besiedelten Stadtstaats auf deutschen Übungsplätzen ausgebildet – eine Weile in Bergen, inzwischen in der Oberlausitz. Dies geht auch darauf zurück, dass die singapurischen Streitkräfte mehr als 200 Kampfpanzer des Typs »Leopard 2« nutzen. Seit kurzem ist darüber hinaus ein deutscher Marineoffizier am Information Fusion Center stationiert, einer von Singapurs Marine betriebenen Einrichtung, die dem internationalen Austausch von Informationen zur »maritimen Sicherheit« dient. Dort sind Offiziere aus den ASEAN-Ländern, den USA, Australien, Frankreich und Großbritannien, aber auch aus China präsent.

Jenseits ihrer bilateralen Aktivitäten setzt sich die Bundesregierung dafür ein, die Kooperation der NATO mit ausgewählten Ländern der Region voranzutreiben. Die Kriegsallianz unterhält unter der Bezeichnung »Partners Across the Globe« zu einigen Staaten jenseits des transatlantischen Bündnisgebiets engere Beziehungen. Dazu gehören neben Afghanistan, Pakistan, dem Irak, der Mongolei und Kolumbien auch Australien und Neuseeland sowie Japan und Südkorea. Berlins Plädoyer für eine engere Zusammenarbeit steht demnach im Einklang mit Beschlüssen des jüngsten NATO-Außenministertreffens Anfang Dezember, denen zufolge es gelte, »Konsultation und Kooperation mit indopazifischen Partnern« zu vertiefen.