Bauernproteste gehen weiter

Adnan Abidi/REUTERS Straßenblockaden in vielen Teilen Indiens gegen neoliberalen »Marktradikalismus« in der Landwirtschaft (Delhi, 16.12.2020)

Mit einem eintägigen Hungerstreik haben Indiens Bauernaktivisten in der vergangenen Woche ihre Proteste abermals verschärft. Mit der Verweigerung der Nahrungsaufnahme wollten sie einerseits an jene Mitstreiter erinnern, die seit Beginn der jüngsten Auseinandersetzungen gestorben sind, zum anderen ihre Forderung untermauern, eine unlängst vom Parlament beschlossene Agrarreform zurückzunehmen, von der sie negative Auswirkungen befürchten. Auch Arvind Kejriwal, regionaler Regierungschef der Hauptstadt Delhi und Frontmann der dort regierenden Aam Aadmi Party (Partei des kleinen Mannes, AAP), nahm als Solidaritätsgeste an dem Hungerstreik teil.

Hingegen ist eine Wiederaufnahme des Gesprächsfadens zwischen den Spitzen der Bauernbewegung und der Zentralregierung unter Premierminister Narendra Modi von der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) nicht absehbar.

Protestierende Bauern belagern unter anderem westlich der Hauptstadt im Bundesstaat Rajasthan den Jaipur-Delhi Highway, eine der wichtigsten Fernverkehrsstraßen dieses Landesteils. Seit Wochen gelingt es der Regierung nicht, die Proteste zu beenden. Anfangs schien die Strategie, das Ganze aussitzen zu wollen – in der Hoffnung, der Bewegung würde rasch die Luft ausgehen. Als das nicht passierte, schickte man zunächst Staatssekretäre vor, um zu verhandeln. Ein Affront gegen die Protestierenden, da der Landwirtschaftsminister nicht persönlich zum Dialog bereit war. Die BJP-Führung scheint nicht gewillt zu sein, ihre Reform in wesentlichen Teilen rückgängig zu machen.

In der Wirtschaftspolitik fährt die BJP einen neoliberalen Kurs. Unter anderem ist unter ihrer Regentschaft der zuvor stark reglementierte Agrarsektor den Kräften des »freien Marktes« unterworfen worden. Zudem haben ausländische Investoren leichteren Zugang in die indische Agrarwirtschaft erhalten. Vor allem ist das bisherige System staatlicher Aufkäufe landwirtschaftlicher Produkte und damit garantierter Mindestpreise seitens der BJP ausgehöhlt worden. Das erklärt, warum seit Wochen vor allem eher bessergestellte Mittelbauern, die gerade in ­Delhis nördlichen Nachbarstaaten Haryana und Punjab eine wichtige Rolle spielen, die Widerstandsfront dominieren.

Kleinstbauern mit ein bis drei ­Acre (0,4 Hektar) Fläche, die ihre überschaubaren Produktionsüberschüsse nur auf dem Markt im nächstgrößeren Ort feilbieten, sind von der Reform weniger betroffen als jene, die über größere Ländereien verfügen und stärker an das staatliche Aufkaufsystem gebunden sind. Sie haben bei der Umstellung am meisten zu verlieren, wenn Abnahmegarantien und Mindestpreise wegbrechen, der sogenannte freie Markt regiert und künftig auch branchenferne Konzerne in der Landwirtschaft Profite machen wollen.

Am vergangenen Montag appellierte Verteidigungsminister Rajnath Singh, einer der wichtigsten Politiker der BJP-Führungsriege, an alle Beteiligten, erneut in Verhandlungen zu treten. Dabei sprach er auch von der Wichtigkeit des Agrarsektors. Zudem versuchen Regierungsstellen, die Bewegung zu spalten und wenigstens einzelne Wortführer der zahlreichen Bauerngewerkschaften zum Dialog zu bewegen – bisher erfolglos.

Noch hat sich die breite Front, an der auch die kommunistischen Dachverbände aus dem Agrarsektor beteiligt sind, nicht zersplittern lassen. Dafür macht die Protestbewegung ihrerseits Druck auf die beiden der Regierungspartei BJP nahestehenden Bauernverbände, sich eindeutig zu positionieren. Sie stehen gewissermaßen zwischen Baum und Borke.

Die Protestbewegung hat ihren Fokus auf Delhi und Umgebung, existiert aber in nahezu allen Landesteilen. Rund ein Dutzend Oppositionsparteien stehen hinter ihr. Der Bauernprotest ist einer der größten in der jüngeren Geschichte Indiens. Aber nicht nur auf dem Subkontinent brodelt es. In einem Kommentar der drittgrößten Tageszeitung The Hindu wurde am vergangenen Montag darauf verwiesen, dass der Agrar­sektor (von dem allein in Indien fast die Hälfte der 1,35 Milliarden Einwohner lebt) in ganz Südasien unter Druck sei. Auch in Pakistan und Sri Lanka gebe es schließlich Widerstand gegen die Politik des neoliberalen »Marktradikalismus«.