Nachschlag: Die rote Gefahr

imago images / Photo12 / Archives Snark Wer am 4. Mai 1886 die Bombe auf dem Heumarkt in Chicago zündete, ist unklar – für die Staatsmacht war es der Vorwand, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen

In den USA hatten Arbeiter es von Anfang an besonders schwer, sich zu organisieren. Das lag allein schon an der schieren Größe des Landes, die eine Koordination von Protesten erschwerte, und daran, dass die unterdrückten Klassen zersplittert und die verschiedenen Gruppen wie Indigene und Afroamerikaner, europäische, asiatische und lateinamerikanische Einwanderer leicht gegeneinander auszuspielen waren. Auch waren sie oft abhängig von den Unternehmern, indem sie zum Beispiel in Werkssiedlungen wohnten – und nicht zuletzt hatten die Herrschenden niemals Skrupel, Widerstand brutal niederzuschlagen und linke Parteien und Gewerkschaften auszuradieren. Diese Geschichte sollte man kennen, um die gegenwärtige Situation in den Vereinigten Staaten zu verstehen. Eine unschätzbare Hilfe bietet dabei der mehrstündige Dokumentarfilm »The War at Home« von Scott Noble, dessen erster Teil soeben auf der alternativen Streamingplattform »Films for Action« veröffentlicht wurde. Leider nur auf englisch! (jt)