Zynismus is over

Pemat23/CC BY-SA 2.5/Wikimedia Commons -https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Half_Japanese_Sxsw_2008.JPG Ein bisschen Psychedelik hier, einer Prise Noiserock dort: Half Japanase

Am Ende dieses anstrengenden Jahres ist es durchaus legitim, zuzugeben, dass man einfach mal Bock auf Musik hat, die genauso klingt wie Musik, die man vor dreißig Jahren gehört hat. Und anno 1990 existierte die Band, von der hier die Rede ist, auch schon eine ganze Weile: Jad Fair und sein Bruder David aus Ann Arbor, Michigan, gründeten Half Japanese 1974, seitdem haben sich Sound und Themen nur graduell verändert. Was aktuell erstaunlicherweise viel weniger öde klingt, als man vermuten könnte: Die neunzehnte Platte »Crazy Hearts« ist zwar längst nicht mehr so zappelig und überdreht wie »Sing No Evil« oder »Charmed Life« aus den Achtzigern, unkaputtbar sind dagegen Punkspirit und Optimismus, den die Indiepop-Wegbereiter noch immer versprühen. Wobei sich Jad Fairs Wirken nie aufs Musikmachen mit seiner eigenen Band beschränkte: Bis heute ist sein Output als Maler und Zeichner enorm, neben Half Japanese spielte er mit unzähligen Künstlerinnen und Künstlern wie Kevin Blechdom, Daniel Johnston, Fred Frith und J Mascis, um nur einige zu nennen.

Mit der ihm eigenen hyperaktiven Begeisterung stürzt sich Jad Fair auch 2020 auf seine thematischen Favoriten Monster/Zombies/Science-Fiction und Romantik/Liebe, als wär’s das erste, na gut, das zweite Mal: Das vergleichsweise ruhige »Late at Night« knüpft an »The Walking Dead« vom letzten Album (»Invincible«, 2019) an, während »Dark World« mit etwas gutem Willen als politischer Kommentar gelesen werden kann, gleichzeitig natürlich als ewiggültige Weisheit from outer space (»no good will ever come from evil«). Der Titeltrack »Crazy Hearts« steigert sich mit beinah modernem Dancebeat und suggestiven Kinderreimlyrics zum bonbonbunten Gute-Laune-Hit, sehr rührend sind »Wondrous Wonder« und »My Celebrity«, zwei arglose Liebeserklärungen im typischen Jad-Fair-Style (»my celebrity – that’s you!«).

Die Mischung aus jangly Gitarren, punkigen Ausbrüchen, ein bisschen Psychedelik hier, einer Prise Noiserock dort macht erstens viel Spaß und zweitens klar, wie stark der Einfluss der Fair-Brüder auf viele viel berühmter gewordene Bands von Violent Femmes bis REM war und ist. Spürbar ist auch die Seelenverwandtschaft zu Jonathan Richman, der ebenfalls mit unerschütterlichem Positivismus und völlig unzynisch über Dinosaurier und Insekten singt. Zynismus ist eh over, das ist Jad Fairs Botschaft an euch »Crazy Hearts« da draußen.