Blutige Spur

Michael Probst/picture alliance Der Bruder des ermordeten Ramazan Avci bei einer Demonstration in Hamburg (11.1.1986)

Mit Ketten, Holzkeulen, Axtstielen und Gummiknüppeln schlugen sie auf den am Boden liegenden Mann ein, traten immer wieder zu. Am 21. Dezember 1985 überfiel eine große Gruppe Neonazis – rund 30 sollen es gewesen sein – am Hamburger S-Bahnhof Landwehr den 26 Jahre alten Türken Ramazan Avci, seinen Bruder und einen Freund. Avcis Begleiter konnten entkommen, während er von einem Auto angefahren und von den Skinheads so lange malträtiert wurde, bis er sich nicht mehr rührte. Drei Tage später, Heiligabend 1985, starb er in einem Krankenhaus. Am Montag, dem 35. Jahrestag des Mordes, wurde an Ramazan Avci und andere Opfer rassistischer Gewalt in der BRD erinnert.

Für den Abend hatte die »Initiative zum Gedenken an Ramazan Avci« zu einer Gedenkveranstaltung auf dem seit 2012 nach ihm benannten Platz vor dem S-Bahnhof Landwehr aufgerufen. Wie in den vergangenen Jahren sollten die Angehörigen von Ramazan Avci im Mittelpunkt stehen, so seine damalige Verlobte Gülüstan Avci. Sie war zum Zeitpunkt der Tat hochschwanger, gebar wenige Tage später den gemeinsamen Sohn. Erwartet wurden am Montag auch Angehörige von Yeliz Arslan, Ayse Yilmaz und Bahide Arslan, die dem Anschlag von Mölln 1992 zum Opfer gefallen waren, sowie Angehörige von Gökhan Gültekin, einem der Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 in Hanau.

Im Gegensatz zu anderen rechten Gewalttaten in den 1980er Jahren war der Mord an Avci damals bundesweit tagelang in den Schlagzeilen. Ein langer Autokorso begleitete das Fahrzeug, das den Leichnam zum Hamburger Flughafen brachte, von wo er nach Ankara überführt wurde. Am 11. Januar 1986 demonstrierten rund 10.000 Menschen in Hamburg aus Anlass der Tat gegen faschistische Umtriebe und Rassismus. So unfassbar brutal der Mord an Ramazan Avci auch gewesen war: Was bis heute verbreitet wird und was unter anderem auch bei Wikipedia darüber zu lesen ist, nämlich dass die Tat »bis dahin beispiellos« gewesen sei, ist eine groteske Verzerrung der Realität.

Erst einige Monate zuvor, im Juli 1985, hatten drei Neonazis den Türken Mehmet Kaymakci im Hamburger Stadtteil Langenhorn mit einem Betonblock erschlagen. Schon lange zuvor, aber vermehrt seit 1980, dem Jahr des faschistischen Oktoberfestattentats, gab es im ganzen Land rassistische Morde. Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, erklärte am Montag gegenüber jW, das gesellschaftliche Klima sei in den 80ern »von großer Ausländerfeindlichkeit geprägt« gewesen. Das habe rassistische Gewalt begünstigt.

Seit damals habe sich allerdings, was rechten Terror betreffe, nicht viel geändert, so Celik. »Während die Mordtaten in Hanau und Halle uns vor Augen führen, dass auch heutzutage Rassisten und Rechtsextremisten morden, sitzen geistige Brandstifter, die das gesellschaftliche Klima vergiften, in den Parlamenten«, sagte er. Umso notwendiger seien breite gesellschaftliche Bündnisse, die derlei »mit aller Entschiedenheit bekämpfen und sich für solidarische Perspektiven für alle Menschen einsetzen«.

Dass die politisch Verantwortlichen in Hamburg den Mord an Avci damals als Einzelfall darstellten und die Täter lediglich wegen Totschlags verurteilt wurden, bezeichnete der Linke-Politiker als Skandal. Tatsächlich wurden lediglich fünf der am Überfall beteiligten Neonazis zu milden Strafen zwischen einem und zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Tätern »zugute« gehalten, dass sie sich für das Tränengas hätten rächen wollen, mit dem sich die angegriffenen Türken verteidigt hatten. Deshalb hatte man sie nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes angeklagt.