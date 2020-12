Eine kulturelle Schande

PRIVAT Nazis nannten ihre Werke »entartet«: Käthe Kollwitz auf dem Balkon des Rüdenhofes (1945)

Kaiser Wilhelm II. bezeichnete ihre Arbeiten als »Rinnsteinkunst«. Die Nazis vertrieben sie aus der Preußischen Akademie der Künste und nannten ihre Werke »entartet«. In den Jahren der Formalismusdebatte in der frühen DDR mussten erst Bertolt Brecht, Anna Seghers, Otto Nagel und andere dafür sorgen, dass engstirnige, unqualifizierte Vorwürfe gegen sie und ihr Schaffen entkräftet wurden. Schulen, Straßen und Parks in ganz Deutschland tragen jetzt ihren Namen. Erst am 29. Mai 2019 wurde im Innenraum der Walhalla über der Donau eine Porträtbüste dieser großartigen, weltbekannten Künstlerin, geschaffen vom Bildhauer Uwe Spiekermann, aufgestellt. Wir haben zwar nun eine hochgelobte »freiheitliche Demokratie«. Doch in ihrem Fahrwasser konnten sich völkische, neonazistische und dumpf provinzielle Denk- und Handlungsweisen – auch in bezug auf Käthe Kollwitz – wieder breitmachen.

Als in dieser Zeitung am 7. Juli 2017 anlässlich ihres 150. Geburtstages an Käthe Kollwitz erinnert und erst vor einigen Monaten ihres 75. Todestages gedacht wurde, stand ihr kämpferischer Humanismus im Mittelpunkt. Nun ist es leider notwendig, auf einen Vorgang hinzuweisen, der jeden Vernunftbegabten aufstört: Im sächsischen Moritzburg gibt es den zum Schloss gehörenden Rüdenhof, in dem Käthe Kollwitz auf der Flucht vor den Bombenangriffen auf Berlin und Nordhausen die letzten neun Monate ihres Lebens verbrachte und wo sie am 22. April 1945 starb. Zu DDR-Zeiten befand sich dort seit 1951 eine bescheidene Gedenkstätte. Vor 25 Jahren wurde dieses Gebäude zum Museum, das vom Kollwitz-Museum Köln unterstützt, von einem Freundeskreis, einem Stiftungsbeirat und einem Kreis von Förderern aufrechterhalten wird. Das geschieht mit viel Enthusiasmus und Selbstaufopferung, da die öffentliche Förderung immer spärlicher wird. Künftig sollen Fördergelder stark reduziert bzw. gestrichen werden. Dann gibt es kaum eine Möglichkeit, diesen Kunst- und Kulturort vor einer drohenden Schließung zu bewahren.

Der Rüdenhof ist die einzige authentische Einrichtung, die an Käthe Kollwitz erinnert; ihr Geburtshaus in Königsberg (heute Kaliningrad) und ihr Berliner Wohnhaus in der Weißenburger Straße (heute Kollwitzstraße) wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Gemeinde Moritzburg kann stolz darauf sein, einen solchen Gedenkort zu besitzen, in dem originale Lithografien, Kohlezeichnungen, Radierungen und Plastiken zu sehen sind, wo man das Sterbezimmer besuchen kann, wo Sonderausstellungen und Veranstaltungen stattfinden und wo im Sinne von Käthe Kollwitz auch mit Kindern gearbeitet wird. Gegenwärtig ist das Museum coronabedingt vorübergehend geschlossen.

Doch es gibt Kräfte im Gemeinderat, die eine ständige Schließung anstreben. Erst kürzlich fand dort eine Beratung statt, an der auch zwei Vertreterinnen des Freundeskreises teilnahmen. Sie mussten feststellen, dass die Arbeit des Kollwitz-Hauses von einigen Mitgliedern dieses Gremiums wenig wertgeschätzt wird. Es gibt Menschen, denen die Bedeutung der einzigartigen Gedenkstätte nicht bewusst ist. Ein christdemokratischer Akademiker argumentierte, Käthe Kollwitz sei keine Moritzburgerin gewesen und die Einrichtung deshalb nicht förderungswürdig. Provinzialismus macht sich breit. Das sächsische Staatsministerium für Kultur muss sich einschalten, ehe diese höchst bedeutsame Einrichtung finanziell ausgetrocknet wird.

Für eine offene Internetpetition (gestartet am 26. November 2020) zum Erhalt der Käthe-Kollwitz-Gedenkstätte gibt es bis jetzt 2.791 Unterstützer (Stand vom 21. Dezember). Das reicht nicht.

Es ist immer wieder einmal davon die Rede, Käthe Kollwitz sei von der DDR »vereinnahmt« worden. Auch wenn ständig versucht wird, den Umgang der DDR mit dem Erbe Kollwitz’ herabzuwürdigen und politisch zu missbrauchen, bleibt doch ein Eintrag in ihrem Tagebuch, der nicht relativiert werden kann: »Das eigentliche Motiv aber, warum ich (…) zur Darstellung fast nur das Arbeiterleben wählte, war, weil die aus dieser Sphäre gewählten Motive mir einfach bedingungslos das gaben, was ich als schön empfand. (…) Ohne jeden Reiz waren mir Menschen aus dem bürgerlichen Leben. Das ganze bürgerliche Leben erschien mir pedantisch. Dagegen einen großen Wurf hatte das Proletariat.«

Dieser großen, politischen Künstlerin muss auch in Moritzburg weiter gedacht werden können. Wenn sich in der Provinzialismus durchsetzen würde, wäre das eine kulturelle Schande.