Kollision muss sein

Gabsch/imago images/POP-EYE Antibotschafter der USA: Jello Biafra

Wer früher bei Jello Biafra zu Hause anrief, erreichte zunächst seinen Anrufbeantworter, auf dem der Ex-Dead-Kennedys-Sänger seine Ansichten zu aktuellen politischen Aufregern aufgezeichnet hatte. Das englische »Answering machine« heißt, wörtlich übersetzt, Antwortmaschine – eine treffende Beschreibung für Biafra. Seine Spoken-Word-Touren, sein Youtube-Vlog »What Would Jello Do?« und unzählige Interviews zeugen von seinem Mitteilungsbedürfnis. Nach sieben Jahren hat Biafra seinen Redeschwall endlich wieder in eine Punkplatte fließen lassen: Mit seiner Band Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine hat er »Tea Party Revenge Porn« veröffentlicht, leider zunächst nur digital.

»Tea Party Revenge Porn« ist das dritte Album der 2008 gegründeten Band, und es führt den Stil weiter, den Jello Ende der 70er Jahre mit den Dead Kennedys begründete: Punk mit psychotischen Surfriffs, Drums mit stetig gehetztem Vorwärtsdrang und dazu diese unverwechselbare Stimme – schrill wie eine Sirene, aber mit einem leichten Lispeln, das der sonst klaren Aussprache diesen spöttelnden Duktus verleiht, der perfekt die satirischen Texte vertont. »California Uber Alles«, »Holiday in Cambodia«, »Kill the Poor« – die Dead Kennedys attackierten mit sarkastischen Geschmacklosigkeiten und irren Sprachbildern alles, was sie an den USA hassten. Wenn Dead-Kennedys-Biograph Alex Ogg die Band als Antibotschafter der Vereinigten Staaten bezeichnete, meinte er damit vor allem den Texter Biafra.

Auf der neuen Platte macht der Antibotschafter weiter wie immer. Im Song »Satan’s Combover« fragt er sich, was wirklich unter Donald Trumps Schummelscheitel lauert. Nein, keine Teufelshörner, sondern die Seele der korrupten US-Gesellschaft. »The Last Big Gulp« nimmt die in den USA so beliebten Riesen-Softdrink-Becher als Symbol der konsumgetriebenen Klimazerstörung. »The Ghost of Vince Lombardi« besingt die Sieg-mit-allen-Mitteln-Philosophie des legendären Footballtrainers als Symptom des Neoliberalismus. »People with Too Much Time on Their Hands« und »No More Selfies« spießen die Schattenseiten der Digitalisierung auf.

Ein Manko der aktuellen Platte: Noch ist sie nur digital erhältlich, die Lage unter Corona lässt die Veröffentlichung auf Vinyl und Silberling erst 2021 zu. Damit fehlt zunächst ein zentraler Teil der Biafra-Ästhetik: das Artwork. Alle Veröffentlichungen des Sängers sind verknüpft mit den grotesken Collagen, die Biafra seit Dead-Kennedys-Zeiten gemeinsam mit Winston Smith erstellt. Kitschige Werbeillustrationen, montiert mit Fotos politischer Greueltaten, abstruse, unkommentierte Zeitungsschnipsel neben eigenen überdrehten Slogans. Die mit Schere und Kleber gestalteten Booklets präsentieren eine verstörende Bilderwelt in der Tradition von John Heartfield und der Situationistischen Internationale.

Für die Bilderfans hat die Band zu zwei der Songs Videos veröffentlicht, die diese Ästhetik bedienen: »Satan’s Combover« vermanscht Internetmemes mit Videos der Black-Lives-Matter-Proteste und Proud-Boys-Paraden, kontrastiert sie mit Nazimärschen aus Washington in den 40ern, Ku-Klux-Klan-Rallys und wenig subtil retuschierten Trumps – auch mit Hitlerbärtchen, klar. Wie schon in Dead-Kennedys-Texten wie »Kill the Poor«, wo Biafra die Vorzüge der Neutronenbombe als immobilienmarktfreundliche Euthanasiemaßnahme pries, fordern die Bilder Kenntnis der Hintergründe, wenn sich der Rezipient im ständigen Wechsel zwischen satirischer Überzeichnung und ernstgemeintem Apell zurechtfinden will.

Diese schrille Geschmacklosigkeit ist bei Biafra Programm, wie schon der Künstlername zeigt. Eric Reed Boucher, wie er bürgerlich heißt, nahm die Punktradition von Sid Vicious und Johnny Rotten auf, aber drehte sie auf politisch. Biafra gefiel, wie der Markenname des Wackelpuddings Jell-O mit dem Namen der nigerianischen Region »kollidierte«, die 1967 durch die kriegsbedingte Hungersnot zu traurigem Weltruhm kam. Auch seine Bandnamen setzen auf diese Art der Kollision.

Biafra will Leute vor den Kopf stoßen. »We Created Putin« auf dem neuen Album wird sicher einige sonst wohlgesinnte Hörer verärgern. Russlands Präsident wird hier als Kleptokrat gegeißelt und als direkte Folge des Umgangs der USA mit Russland nach dem Ende des Kalten Kriegs bezeichnet. Biafra wird der Ärger mancher Zuhörer nicht weiter stören. Kollision muss sein.