Still ruht der See

imago/allOver-MEV Der Letzte macht das Licht aus. Große Verlage stoßen ihre Zeitungen ab

An Geld scheint es den Medienkonzernen nicht zu mangeln: »Bertelsmann will den Kaufpreis in bar aus vorhandenen liquiden Finanzmitteln entrichten«, berichtete das Börsenblatt des deutschen Buchhandels am 25. November. Es ging um 1,8 Milliarden Euro für die Übernahme des US-Verlagskonzerns Simon & Schuster. Zumindest in Gütersloh ist man liquide, Pandemie hin oder her.

Betrachtet man die Nachrichten des Jahres 2020 aus den deutschen Medienkonzernen, zeigt sich indes ein gespaltenes Bild. Zwar sind die Umsätze und teils auch die Profite gesunken, aber beim An- und Verkauf von Unternehmensteilen war von Zurückhaltung wenig zu spüren. Dafür gab es Turbulenzen anderer Art. So hat Pro sieben-Sat.1 Media (P7S1) Ende März den Vorstandschef gefeuert. Das neue Management muss sich mit italienischen, tschechischen und US-Investoren herumschlagen. Bei des Axel Springer SE gab’s ein (vermutlich steuerfreies) Milliardengeschenk der Verlagserbin Friede an Vorstandschef Mathias Döpfner. Der wurde dadurch Großaktionär mit 44 Prozent der Stimmrechte (jW berichtete). Was ihm allerdings nicht viel nützen wird, denn seit Ende 2019 hat mit 48,6 Prozent der Investor KKR die Macht.

Einen Trendsetter der anderen Art spielte der Bauer-Konzern. Binnen weniger Wochen hat der einen Großteil seiner Aktivitäten im Ausland verramscht. Australien, Neuseeland, Polen, Rumänien und Russland müssen künftig ohne das verlegerische Know-how aus Hamburg zurechtkommen. Bertelsmanns Pressesparte Gruner und Jahr zieht sich aus Frankreich, ihrem letzten Auslandsmarkt, zurück. Die Verlagsgruppe Passau hat kurz vor Weihnachten ihre Aktivitäten in Polen an einen regierungsnahen Energiekonzern verkauft. Das deutsche Medienkapital kehrt zurück hinter die heimischen Grenzen.

Die meisten dieser Geschäfte waren schon länger geplant, die Pandemie hat sie höchstens beschleunigt. Das gilt auch für andere Transaktionen, etwa die Fusion der beiden größten Kinoketten Cinemaxx und Cinestar, den Verkauf des zweitgrößten Fachverlags Weka an einen Finanzinvestor oder den Ausverkauf beim Kölner Verlagshaus DuMont. Selbiges hatte sich Ende 2019 und Anfang 2020 nacheinander von der Berliner Zeitung, dem Berliner Kurier, der Mitteldeutschen Zeitung in Halle und der Hamburger Morgenpost getrennt. Die Alternative wäre der Bankrott gewesen, bekannte die Verlegerin Isabella Neven DuMont im Oktober 2020.

Das Pandemiejahr 2020 hat bei den Medienunternehmen nicht zu Verwerfungen geführt. Das muss aber nicht so bleiben, denn zum Teil gab es dramatische Veränderungen. Die beiden Shutdowns im Frühjahr und seit November haben für viele Menschen zum Wandel bei den Tagesroutinen und dem gewohnten sozialen Miteinander und damit auch bei Art und Umfang des Medienkonsums geführt. Einzelne Branchen sind wenig betroffen, manche profitieren sogar, für andere bedeutet es die schiere Katastrophe.

Zu den letztgenannten gehören die Filmtheater, denen mehr oder weniger die Geschäftsgrundlage entzogen wurde. Im ersten Halbjahr 2020 waren Besucherzahl und Kartenumsatz gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert worden, das Gesamtjahr wird noch schlimmer ausfallen. Wie viele Kinos überleben können, ist unklar.

Jubeln dürfen die Plattformen für Videostreaming. Disney plus war kurz vor dem ersten Lockdown gestartet und ist inzwischen die Nummer drei hinter Netflix und Amazon Prime. Auch die Streamingableger der hiesigen Senderketten, TV Now (RTL) und Joyn (P7S1/Discovery), melden stark steigende Abozahlen, wenngleich auf niedrigerem Niveau. Für Podcasts, das Streamingformat der Hörmedien, gilt das gleiche, ebenso für Musikstreaming (Spotify u. a.).

Zu den Verlierern zählt die Werbewirtschaft insgesamt, besonders aber in den traditionellen Medien. Außenwerbung und Anzeigenblätter müssen erhebliche Einbrüche verkraften. Die Werbeerlöse der Printmedien und des klassischen Rundfunks (Radio und Fernsehen) sinken beschleunigt, die Bildschirmreklame wächst nur noch schwach.

Zugenommen hat die Wertschätzung für die traditionellen Medien, besonders deutlich bei den öffentlich-rechtlichen Angeboten, abgeschwächt auch bei Zeitungen und Zeitschriften. Dafür können sich die Verlage und Sender aber nichts kaufen, denn auf die Vertriebserlöse wirkte sich das kaum aus. Die Talfahrt der Auflagen bei den Pressemedien ging weiter, die Erlöse ihrer Portale und Apps stiegen zwar beschleunigt, konnten die Verluste aber nicht ausgleichen.

Überraschend gut schlägt sich die Buchbranche. Sie hatte im März/April 2020 Umsatzverluste von 20 bzw. 33 Prozent erlebt, aber die waren Ende November auf minus 1,8 Prozent geschrumpft. Gedruckte Literatur erlebt altersübergreifend eine Renaissance.

Eindeutige Gewinner sind, neben den Streamingportalen die globalen Digitalkonzerne. Der Onlinehandel boomt (Amazon), Werbekunden verschieben Etats ins Internet (Google/Facebook), für hochwertige Technik sitzt das Geld lockerer (Apple). Sie alle haben für 2020 explodierende Umsatz- und Profitzahlen gemeldet; damit werden sie ihre Übermacht auf den Medienmärkten noch verstärken. Dies wird ein zentrales Ergebnis des Pandemiejahrs 2020 sein.