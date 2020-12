Nachschlag: Alltag in Wuhan

Ng Han Guan/AP Photo/dpa Anwohnende genießen bereits im Oktober wieder das Nachtleben (Wuhan, 18.10.2020)

Nach wie vor lässt sich die Spur des Virus nur bis ins chinesische Wuhan zurückverfolgen. Wo vor einem Jahr mutmaßlich auf einem Lebendtiermarkt der Erreger auf den Menschen übersprang, ist mittlerweile längst wieder Normalität eingekehrt. Die am Dienstag abend im Deutschlandfunk ausgestrahlte Sendung soll einen Eindruck davon vermitteln. Sie wird zwar nicht müde zu betonen, was die Behörden anfänglich alles falsch gemacht und wozu »typische Probleme in Einparteiendiktaturen wie China« geführt hätten. Doch: Das Virus ist unter Kontrolle.

Sein Restaurant habe die Coronakrise überstanden, so ein 26jähriger Juniorchef, weil man ihm die Miete stundete, er – offenbar im Einvernehmen mit den Beschäftigten – die Löhne halbierte und ihm Steuern erlassen worden waren. Umliegende medizinische Einrichtungen habe man dennoch weiter mit Essen versorgt. Unter dem Strich wurde das Virus durch »außergewöhnliches zivilgesellschaftliches Engagement« bekämpft, konstatierte der Autor der Sendung. (mb)