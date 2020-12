Es liegt was in der Luft

Kathrin Schulthess »Jazz über Jazz«: Franz Hautzingers Regenorchester XII in Rümlingen, 2019

Im Dezember 2006 erhielt Franz Hautzingers Regenorchester, nachdem es mit Liveperformances in Wien und Saalfelden 2003 für große Aufmerksamkeit und enthusiastische Kritiken gesorgt hatte, das Angebot der Jazz-Redaktion des Südwestrundfunks (SWR) das alljährlich veranstaltete »New Jazz Meeting« in Baden-Baden zu bestreiten. Mit neuer Besetzung als Numero XII, weil jede Inkarnation des Orchesters konsequent durchnummeriert wird.

Echte Supergroup

»New Jazz Meeting«, das heißt bis heute: ein paar Tage Probenarbeit, eine öffentliche Generalprobe, anschließend eine kleine Tour durch das Sendegebiet, um die Arbeitsergebnisse live dem Publikum zu präsentieren. 2006 bedeutete das: Stuttgart, Basel, Karlsruhe. 2006 bedeutete das auch: ein Konzert mit Kompositionen von Franz Hautzinger (Viertelton-Trompete), gespielt von Hautzinger, dem Gitarristen und Laptop-Artisten Christian Fennesz, dem Gitarristen und Turntable-Artisten Otomo Yoshihide, dem Bassisten Luc Ex (Ex-The Ex) und dem Schlagzeuger Tony Buck (The Necks). Eine echte Supergroup, angesiedelt an der Schnittstelle von Improv, Electronica und Fusion, sehr speziell, stets bereit zu gewaltigen Noise-Eruptionen, aber auch subtil genug, um dem Geräusch in die Stille zu folgen. Das Stuttgarter Konzert, wiewohl seinerzeit trefflich in der dortigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst plaziert, fand – bezeichnend genug – quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Handvoll Zuschauer fand sich im großen Konzertsaal ein, um dem Regenorchester bei seinem Treiben genauer auf die Finger zu sehen. Vieles blieb indes rätselhaft, zumal die beiden Gitarristen mit ihrem Park an Effektgeräten geradezu labyrinthische Klangräume und -abgründe in Echtzeit produzierten. Immerhin: So exklusiv der Kreis der Zuhörer auch gewesen sein mag, das Konzertereignis blieb in bester Erinnerung, zumal vom Regenorchester XII danach gerade noch ein Album auf dem holländischen Label Red Note erschien und dann gar nichts mehr.

Rein ins Abenteuer

No Rain. Vorbote des Klimawandels? Womit nicht zu rechnen war: Der seinerzeit verantwortliche SWR-Redakteur Reinhard Karger war seinerseits weitergezogen und hat seit 2019 die künstlerische Leitung des Tiroler »Klangspuren«-Festivals für Neue Musik in Schwaz inne. Gute Idee: Warum nicht das Regenorchester XII aufs Festival einladen und daraus ein Livealbum machen? Eine Wiederbegegnung, diesmal allerdings auf der Basis von freier Improvisation – ohne Noten, ohne vorgefertigte Arrangements, einfach rein ins Klangabenteuer. In den Linernotes zum Album staunt Karger nicht schlecht, wie schnell das Quintett nach all den Jahren wieder zueinander fand, und schwärmt von der Lust auf das Unvorhersehbare, das Unerwartete und Unbekannte. Weil der Trompeter Hautzinger gewissermaßen das Zentrum zwischen der Noise-Fraktion und der Rhythmusgruppe besetzt, ist eine Klangnähe zum elektrischen Miles Davis nicht von der Hand zu weisen. Andernorts sprach ein Kritiker von Fusion- und Jazzrock-Sounds, die sich beharrlich weigern, in Richtung Jazzrock zu morphen. Andererseits könnte man ebensogut von experimentellem Freerock in der Tradition von King Crimson bis Radian sprechen, wobei beide genannten Referenzen die Dynamik des Geschehens, die energetischen Eruptionen zuungunsten der Subtilität der eher still-abstrakten, aber dennoch spannungsvollen Passagen (exemplarisch hierfür die Tracks »Icon« und »Dogman«) betonen.

Doppelte Nostalgie

Hautzinger selbst nennt es »Jazz über Jazz«. Die Metamusik des Regenorchesters XII »erzählt« 2020 auf ziemlich verschwurbelte, aber höchst interessante Weise folglich mehrere ­Geschichten gleichzeitig. Sie erinnert aus heutiger Sicht an eine Zeit, als experimentelle Improvisation und Electronica sich nach den Erfahrungen des Reduktionismus der Grooves von Fusion und Jazzrock erinnerte, ohne gewissermaßen hinter den eigenen Materialstand zurückzuwollen, was damals zu einer eigentümlichen und stets fragilen Balance von Komposition und Improvisation führte.

2019 verzichtet man in der Liveperformance auf genau diese Balance und wagt sich ins Offene, allerdings auf der Basis gemeinsam erinnerter Routinen. Heraus kommt dabei eine doppelte Nostalgie, bei der jeder Sound darauf befragt wird, ob nicht vielleicht die Erinnerung trügt. Genau darauf verweist der augenzwinkernde Titel des Albums, das alles andere als museal ist. Es liegt was in der Luft, spürbar, aber nicht spielbar. Lustiger Insiderjoke: 1971 erinnerten sich Pink Floyd an den Charme ihrer psychedelischen Anfänge, die mit Syd Barrett über Bord gegangen waren. Sie gaben der Kompilation den Titel »Relics« und sich selbst auf die Suche nach dem Mainstream hinterm Mond. Dieses Ziel liegt dem Regenorchester XII, sollte es jemals wieder performen, fern.