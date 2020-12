Nachschlag: Vernunftsskepsis

Ronen Zvulun/REUTERS Ja, es piekst. Aber die Weltherrschaft wird anders als durch »Zwangsimpfungen« angestrebt – durch Imperialismus beispielsweise

Die Menschen hätten ein »Informationsbedürfnis«, was Corona-Impfungen angehe, so der Psychologe Philipp Schmid am Sonnabend im Deutschlandfunk. Es gelte zu vermeiden, dass sie nur wegen »Normdrucks« mitmachten. Das klingt nach mehr einfühlsamer Erwachsenenpädagogik. Und natürlich muss man hier differenzieren: Die Impfstoffe, die in der BRD zu haben sind (oder zu haben sein werden), kommen von Großkonzernen, die Kasse machen wollen. Da werden schon mal auf Verdacht Millionen Vakzindosen eingekauft, die dann in Pharmalagern verrotten, weil sie gar nicht gebraucht werden (siehe »Schweinegrippe« 2009/10). Doch dass eine signifikante Minderheit der Deutschen schlicht nicht an die wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit des Impfens glauben mag, hat noch viele andere Gründe. Was will man in einem Land, in dem Apotheken Homöopathie-Hokuspokus verkaufen, in dem Waldorfschulen Kinder verderben dürfen, denn auch erwarten? Nicht mehr als Artenschutz für weltanschauliche Rückständigkeit. (sc)