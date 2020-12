Gemeinfrei Feiern im Angesicht der Pest: Sandro Botticellis Gemälde »Decamerone« (1487)

Wer hat schon das »Decamerone« von Giovanni Boccaccio von der ersten Seite an gelesen? Zumindest als Jugendlicher hat man das Buch meist deshalb durchstöbert, weil es vom Hörensagen her erotische Geschichten versprach. Die einleitende Rahmenerzählung über das Wüten der Pest in Florenz haben wohl die wenigsten gelesen. Jetzt, da wir mit einer unheimlichen Seuche ähnlicher Art konfrontiert sind, erzeugt gerade dieser Text Interesse.

Der Florentiner Kaufmannssohn und Schriftsteller hat das Decamerone (»Zehn-Tage-Werk«) zwischen 1349 und 1352 verfasst – ein Jahr nach der großen Pest von 1348. Der Plot: Sieben junge Frauen zwischen 18 und 28 – der Autor legt Wert auf die Altersangaben – entschließen sich, gemeinsam aus der todbringenden Stadt aufs Land zu fliehen, und drei junge Männer, Mindestalter 25, schließen sich ihnen an. Sie verbringen zehn heitere Tage in einem Landhaus, wie vornehme Florentiner es besaßen, und erzählen sich jeden Tag zehn lustige oder amouröse, teils komische, teils tragische Geschichten.

Um die Flucht aufs Land verständlich zu machen, schildert Boccaccio anfangs die Lage während der großen Pest. Das gibt uns Gelegenheit, über den Umgang mit der aktuellen Coronapandemie nachzudenken.

Dem Grauen entfliehen

Den Lesern wird die Hilflosigkeit der Menschen verdeutlicht, die sicher deutlich größer war als heute: »Gegen dieses Übel half keine Klugheit oder Vorkehrung, obwohl man es daran nicht fehlen (…) ließ.« Keine Arznei habe sich als wirksam erwiesen. Es »entstand ein allgemeiner Schrecken.« Die Einwohner von Florenz reagierten unterschiedlich. »Einige waren der Meinung, ein mäßiges Leben, frei von jeder Üppigkeit, vermöge die Widerstandskraft besonders zu stärken.« »Andere aber waren der entgegengesetzten Meinung zugetan und versicherten (…) in allen Dingen, soweit es sich tun ließe, seine Lust zu befriedigen und über jedes Ereignis zu lachen und zu spaßen, sei das sicherste Heilmittel für ein solches Übel.« Andere »gingen umher und hielten Blumen, duftende Kräuter und sonstige Spezereien in den Händen und rochen häufig daran, überzeugt, es sei besonders heilsam (…)« Von den vielen, die einfach ihre Arbeit machen mussten, lesen wir nichts. Erscheint die erste der drei beschriebenen Reaktionsweisen als rational, deutet die zweite auf die Leugnung der Gefahr oder auf Verdrängung hin. Und das Vertrauen der »Blumenkinder« in die Abwehrkraft wohlriechender Kräuter trägt magische Züge. Solche Reaktionen sind uns nicht ganz fremd, seit wir die Ausbreitung des Coronavirus erleben. Ein Unterschied besteht freilich darin, dass es damals keine Öffentlichkeit im heutigen Sinn gab. Es stand kein allgemeines Medium zur Verfügung, über das jederman seine Sichtweise verbreiten oder sich gar mit Ratschlägen hätte profilieren können.

Eine vierte Gruppe, die Boccaccio nennt, bildeten die Bürger, die die Möglichkeit hatten, dem Grauen zu entfliehen, indem sie sich auf ein Landgut absetzten – die Anregung für sein Buchprojekt. Leute unterschiedlichen Standes wurden von der Seuche unterschiedlich hart getroffen. Das ist, bei allen Unterschieden der Gesellschaftsform, bis heute nicht anders. Boccaccios Erzählung macht implizit deutlich, dass es Privilegierte gibt, die leichter davonkommen. Er berichtet auch explizit: »Die Lage der kleinen Leute und wohl auch der meisten aus dem Mittelstand war noch viel elender, da sie entweder von der Hoffnung oder von der Armut in ihren Häusern zurückgehalten wurden (…) und bei dem vollständigen Mangel an Pflege und Hilfe rettungslos starben.« Die tödliche Pest war also nicht die große Gleichmacherin.

Der Autor sieht durch das Massensterben und allgemeine Elend die soziale Ordnung gefährdet, schon deshalb, weil den städtischen Autoritäten die Macht entglitt. »In solchem Jammer und Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der göttlichen und menschlichen Gesetze fast ganz gesunken und zerstört; denn ihre Diener und Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot oder hatten so wenig Gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlung mehr vornehmen konnten.«

Ohne Beistand

Es schwindet das Bewusstsein für das, was sich gehört. Regelverstöße werden zur Normalität. Ausdrücklich vermerkt Boccaccio eine Änderung der Schamgrenzen. Damen hätten sich in der Krankheit nicht mehr gescheut, vor Männern »jeden Teil ihres Körpers zu entblößen, sobald die Bedürfnisse der Krankheit es erforderten.« Es entstand, so Boccaccio, »manche Unregelmäßigkeit, die den früheren bürgerlichen Sitten widersprach.« Das Alltagsleben folgte nicht mehr den gewohnten Regeln. Während der Pest wurde das vor allem beim Tod deutlich. Boccaccio geht deshalb darauf ein. Die damals üblichen Begräbnisrituale, die den sozialen Zusammenhalt sicherten, ließen sich nicht mehr durchführen. Die Ansteckungsgefahr hinderte Verwandte und Nachbarn daran, sich beim Tod eines Menschen zu versammeln und gemeinsam seinen Tod zu beklagen. Und nicht mehr Freunde, »nicht achtbare und befreundete Bürger«, trugen den Sarg unter Gesang und mit viel Zeremoniell zur Kirche, sondern »Pestknechte«. Die Menschen erlagen der Krankheit oft allein, ohne Beistand. Ja, statt der Klagen »hörte man nun meist geselliges Lachen, Scherze und Gespött.« Die Toten wurden ohne jede Feierlichkeit begraben. Die Leute niederen Standes wurden ohne große Umstände verscharrt, wie man den Chroniken über die mittelalterliche Pest entnehmen kann.

Über Folgen für die Wirtschaft des Stadtstaats Florenz erfahren wir bei Boccaccio nichts. Aus anderen Quellen weiß man, dass Florenz schon vorher geschwächt war und nachher mehrere Schläge verkraften musste, von denen sich, so etwa Machiavelli, die Florentiner Wirtschaft niemals wieder richtig erholen sollte. Zu den sozialen Unruhen, die in den Jahrzehnten nach 1348 ausbrachen, könnte das anarchische Durcheinander der Pestzeit ermuntert haben.