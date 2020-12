Stilles Gedenken

Florian Boillot

Mit einer Andacht in der Gedächtniskirche ist in Berlin am Samstag abend an den islamistischen Terroranschlag vor vier Jahren erinnert worden. Über 100 Menschen, darunter auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke (beide SPD), kamen zu dem stillen Gedenken. Um 20.02 Uhr – der Uhrzeit des Anschlages – läuteten die Kirchenglocken zwölf Mal. In Erinnerung an die zwölf Toten wurden Kränze und Blumen abgelegt. Auf der Treppe vor der Gedächtniskirche wurde ein Herz aus Kerzen aufgebaut. (dpa/jW)